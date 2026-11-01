«الدوري الفرنسي»: المغربي جسيم يعيد ستراسبورغ إلى سكة الانتصارات

أعاد الجناح الدولي المغربي ياسين جسيم فريقه ستراسبورغ إلى سكة الانتصارات بتسجيله ثنائية الفوز الكبير على ضيفه أوكسير المنقوص عددياً 5 - 1 الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل جسيم الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 77 و85، وصنع الهدف الثاني للعاجي مارسيال غودو (55)، بعدما افتتح البرتغالي داريو إيسوغو التسجيل (41)، وسجل الدنماركي كونراد هاردر الثالث (62 من ركلة جزاء).

واستعاد جسيم هويته التهديفية بعد صيام منذ المرحلة الثانية عندما سجل ثنائية في مرمى لانس (2 - 1)، فرفع رصيده إلى أربعة أهداف على لائحة الهدافين مع ثلاث تمريرات حاسمة، مساهماً في تحقيق فريقه فوزه الأول بعد خمس مباريات عجاف كسب فيها نقطة واحدة ومني بأربع هزائم متتالية.

وكان جسيم، المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم تحت 20 عاماً في تشيلي في عام 2025، اكتفى بتمريرة حاسمة واحدة في ثماني مباريات في الموسم الماضي.

وسجل الإنجليزي كاميرون أرشير (68) الهدف الوحيد لأوكسير قبل أن يُطرد زميله البديل لامفيا ديوباتي ببطاقة حمراء مباشرة (74) بعد 11 دقيقة من دخوله بديلا لكيفان دانوا.

وتنفس ستراسبورغ الصعداء أمام فريق خسر عدد المباريات نفسها (5) منذ انطلاق البطولة، فتساوى معه بعدد النقاط في المركز الثاني عشر (10).