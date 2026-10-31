ميلان يصعق إنتر ميلان بثلاثية في «ديربي الغضب»

حسم ميلان ديربي ميلانو لصالحه بعدما تغلب على ضيفه إنتر ميلان 3/1، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

ورفع ميلان رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع، كما جاء هذا الفوز ليكون رقم 85 للفريق الأحمر والأسود في المواجهات المباشرة بين الفريقين عبر التاريخ.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد إنتر ميلان عند 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف لاتسيو الذي يمكنه الانفراد بالصدارة في حال فوزه على كالياري غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم ميلان في الدقيقة الرابعة عن طريق كريستيان بولسيتش، ثم أضاف زميله أدريان رابيو الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 22 سجل أليساندرو باستوني الهدف الوحيد لإنتر ميلان، فيما أضاف دييغو موريرا الهدف الثالث في الدقيقة 43.