«جائزة المكسيك»: نوريس الأسرع في التجارب الحرة... وأنتونيلي على بعد خطوة من اللقب

سجل لاندو نوريس أسرع زمن في حصة التجارب الحرة الأخيرة لسباق جائزة المكسيك الكبرى، السبت، بينما بات سائق مرسيدس الشاب كيمي أنتونيلي على أعتاب معانقة لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات كأصغر بطل في تاريخ البطولة.

وخطف سائق مكلارين الصدارة في اللحظات الأخيرة من الحصة بعدما سجل دقيقة واحدة و17.600 ثانية على حلبة إيرمانوس رودريغيز، متفوقاً بفارق ضئيل بلغ 0.001 ثانية فقط على أنتونيلي، الذي يستعد ليصبح أول إيطالي يحرز اللقب العالمي منذ عام 1953.

وجاء شارل لوكلير، الأسرع في حصتي الجمعة، ثالثاً بفارق 0.117 ثانية عن نوريس، فيما حل زميله في مكلارين أوسكار بياستري رابعاً.

واحتل ماكس فرستابن، بطل العالم أربع مرات مع رد بول، المركز الخامس أمام لويس هاميلتون سائق فيراري وبطل العالم سبع مرات، بينما جاء جورج راسل، أقرب مطاردي أنتونيلي في الترتيب العام، في المركز السابع.

ويبتعد راسل بفارق 123 نقطة عن زميله الإيطالي، ويحتاج إلى الفوز بسباق الأحد، للإبقاء على آماله في المنافسة على اللقب، في حين يكفي أنتونيلي إنهاء السباق في المركز التاسع أو أفضل لحسم البطولة رسمياً.

وفي المركز التاسع عشر، جاء الياباني ريو هيراكاوا، الذي يشارك بدلاً من الفرنسي استيبان أوكون مع فريق هاس، استعداداً لخوض أول سباق له في فورمولا 1 في عمر 32 عاماً.

وغاب غابرييل بورتوليتو، سائق أودي، والبطل المحلي سيرجيو بيريز، سائق كاديلاك، عن سجل الأزمنة، بعدما خضعت سيارتاهما لتغييرات في وحدات الطاقة قبيل التجارب التأهيلية.