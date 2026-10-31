«الدوري الإيطالي»: بولونيا يواصل صحوته بفوز ثالث توالياً
فرحة لاعبي بولونيا بالتسجيل في مرمى مونزا (إ.ب.أ)
واصل بولونيا صحوته وحقق فوزه الثالث توالياً عندما قلب الطاولة على ضيفه مونزا 2-1، السبت، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وبكر مونزا بالتسجيل، وتحديداً في الدقيقة السادسة، من ركلة جزاء انبرى لها البرتغالي غوستافو فاريلا بنجاح، لكن بولونيا أدرك التعادل بواسطة توماسو بوبيغا في الدقيقة 33، قبل أن يمنحه فيديريكو برنارديسكي الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 59.
وهو الانتصار الثالث توالياً لبولونيا والرابع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 14 نقطة وصعد إلى المركز التاسع مؤقتاً بفارق نقطة واحدة أمام تورينو وكالياري اللذين يحلان ضيفين على لاتسيو وفروزينوني توالياً الأحد، وبفارق ثلاث نقاط عن شريكه السابق في المركز الثاني عشر أتالانتا الذي يستضيف بارما الاثنين في ختام المرحلة، فيما مني مونزا بخسارته الثالثة توالياً والسابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز السادس عشر.
ويلعب لاحقاً أودينيزي مع روما، وميلان مع إنتر.
ويلتقي الأحد أيضاً كومو مع فينيسيا، وليتشي مع جنوا، ويوفنتوس مع نابولي، ويلتقي الاثنين ساسوولو مع فيورنتينا.
رغم تواصل الهزائم... كاريك يتوقع استمراره مدرباً لمان يونايتد!
مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد محبطاً في مواجهة تشيلسي (د.ب.أ)
قال مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، إنه يتوقع الاستمرار في منصبه خلال مواجهة روما الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الخسارة أمام تشيلسي.
خسر يونايتد أمام تشيلسي بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي، السبت، ليتلقى الشياطين الحمر الهزيمة الثالثة على التوالي، والرابعة في آخر خمس مباريات.
وأكمل مانشستر يونايتد اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، لحصوله على إنذارَين، وبقي الفريق عاجزاً عن تحقيق الانتصارات لتسع مباريات متتالية في جميع المسابقات، ليحقق أسوأ سلسلة له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1988.
وصرّح كاريك عبر قناة «تي إن تي سبورتس» عقب الخسارة أمام تشيلسي: «نعم سأكون موجوداً أمام روما».
وأضاف كاريك الذي يعاني من ضغوط شديدة أنه لا يشعر بخيبة أمل تجاه مارتينيز، الذي نال إنذارين بسبب الاعتداء دون كرة على ثنائي تشيلسي مورغان روجرز وويسلي فوفانا.
وتابع: «نحن نادٍ كبير، والانفعالات تكون كبيرة، لأننا نسعى للفوز في كل المباريات».
واصل: «الجماهير تحضر إلى الملعب وتدفع الكثير من المال لمشاهدتنا، كنا نسير بشكل صحيح اليوم، لكن الأمور لم تكن في صالحنا بنهاية المطاف».
واختتم مايكل كاريك تصريحاته قائلاً: «يجب أن نمضي قدماً، ونستفيد من الإيجابيات في الشوط الأول، ونستغلها في المباريات المقبلة».
«البريميرليغ»: الهزيمة الثالثة في شهر... مان سيتي يسقط على أرضه أمام برايتونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5336057-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
«البريميرليغ»: الهزيمة الثالثة في شهر... مان سيتي يسقط على أرضه أمام برايتون
لاعبو برايتون يحيون جماهيرهم الزائرة بعد إسقاط مان سيتي بملعب الاتحاد (أ.ب)
واصل فريق مانشستر سيتي ترنحه بخسارة ثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد السقوط على أرضه ووسط جماهيره أمام برايتون بنتيجة صفر/ 1، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة.
سجل السويدي من أصول تونسية، ياسين العياري الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 11 من المباراة التي أُقيمت على ملعب الاتحاد، ليثأر برايتون من خسارته على الملعب ذاته، وخروجه بركلات الترجيح من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد التعادل 1/ 1 يوم الأربعاء الماضي.
كما تلقى السيتي بقيادة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا خسارة ثانية على التوالي بعد السقوط بنتيجة 1/ 2 أمام أستون فيلا في الجولة الثامنة، وسقط الفريق أيضاً في فخ الخسارة للمرة الثالثة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بعد هزيمته أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2/ 4 على ملعب الاتحاد في دوري أبطال أوروبا.
بهذه النتيجة، يتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 21 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق الأهداف عن آرسنال حامل اللقب الذي سيحل ضيفاً على ليفربول في مواجهة صعبة الأحد.
أما برايتون واصل انطلاقته القوية، محققاً انتصاره السادس في الدوري، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، ويرتقي للمركز الثالث مؤقتاً.
حافظ فرايبورغ على موقعه في المركز الثالث بعدما اقتنص فوزا متأخراً من مضيّفه أوغسبورغ (2-1)، السبت، ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك في وقت يترقب فيه عشاق الكرة الألمانية مواجهة الكلاسيكر بين بايرن ميونيخ حامل اللقب وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند لاحقاً.
وبقي فرايبورغ ثالثاً برصيد 16 نقطة محققاً فوزه الخامس في الـ«بوندسليغا» مقابل تعادل وهزيمتَين، وذلك بفارق نقطة يتيمة عن لايبزيغ الفائز على شالكه (2-0)، ومثلها عن فيردر بريمن الفائز على هوفنهايم بالنتيجة ذاتها.
ولم تكن مهمة فرايبورغ سهلة في بافاريا، إذ وجد نفسه متأخراً بهدف النمساوي مايكل غريغوريتش (18)، قبل أن يفرض التعادل من خلال الكرواتي إيغو ماتانوفيتش (65)، ثم منحه البوركينابي سيرياك إيرييه الفوز الثمين قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.
ونجح لايبزيغ في العودة بالنقاط الثلاث من معقل شالكه في «غيلسنكيرشن» بفضل هدفَي لاعب الوسط النرويجي أنتونيو نوسا (37 من ركلة جزاء)، والبرازيلي رومولو (78).
وهذا الفوز هو الثاني توالياً للايبزيغ في «البوندسليغا»، والثالث توالياً في مختلف المسابقات، بعد أن بلغ، الثلاثاء، الدور الثالث من كأس ألمانيا بفوزه على إيسن من الدرجة الثالثة (3-1).
في المقابل، تلقى شالكه خسارته الرابعة في ثماني مباريات مقابل فوز يتيم وثلاثة تعادلات، فبقي في المركز السادس عشر ضمن منطقة الخطر.
وبقي بريمن في صلب المنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه على هوفنهايم بهدفين لنيكلاس فولكروغ المعار من وست هام يونايتد الإنجليزي (57)، والتركي إيرين دينكجي (82).
وواصل باير ليفركوزن عروضه المتذبذبة في الدوري، ومُني بخسارته الثانية توالياً على يد ضيفه شتوتغارت (2-4).