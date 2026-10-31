«الدوري الإيطالي»: بولونيا يواصل صحوته بفوز ثالث توالياً

واصل بولونيا صحوته وحقق فوزه الثالث توالياً عندما قلب الطاولة على ضيفه مونزا 2-1، السبت، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبكر مونزا بالتسجيل، وتحديداً في الدقيقة السادسة، من ركلة جزاء انبرى لها البرتغالي غوستافو فاريلا بنجاح، لكن بولونيا أدرك التعادل بواسطة توماسو بوبيغا في الدقيقة 33، قبل أن يمنحه فيديريكو برنارديسكي الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

وهو الانتصار الثالث توالياً لبولونيا والرابع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 14 نقطة وصعد إلى المركز التاسع مؤقتاً بفارق نقطة واحدة أمام تورينو وكالياري اللذين يحلان ضيفين على لاتسيو وفروزينوني توالياً الأحد، وبفارق ثلاث نقاط عن شريكه السابق في المركز الثاني عشر أتالانتا الذي يستضيف بارما الاثنين في ختام المرحلة، فيما مني مونزا بخسارته الثالثة توالياً والسابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز السادس عشر.

ويلعب لاحقاً أودينيزي مع روما، وميلان مع إنتر.

ويلتقي الأحد أيضاً كومو مع فينيسيا، وليتشي مع جنوا، ويوفنتوس مع نابولي، ويلتقي الاثنين ساسوولو مع فيورنتينا.