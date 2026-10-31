«جائزة المكسيك»: معاقبة فرستابن ولوسون بالتراجع مركزاً

تقرر معاقبة كل من الهولندي ماكس فرستابن والنيوزيلندي ليام لوسون بالتراجع مركزاً واحداً على شبكة الانطلاق لسباق جائزة المكسيك الكبرى، المقرر إقامته الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، وذلك بقرار من مراقبي السباق عقب اصطدامهما خلال التجربة الحرة الثانية.

واتهم لوسون، سائق فريق ريسينغ بولز الشقيق لفريق ريد بول الذي يقوده فرستابن، بطل العالم في فورمولا 1 أربع مرات، بالتسبب في الحادث.

وقال السائق النيوزيلندي: «لقد قاد سيارته نحوي مباشرة». وتوقفت التجارب لفترة وجيزة بسبب وجود حطام من سيارتي السائقين على الحلبة، وتم استئنافها عقب إزالة الحطام.

وسيتم تطبيق عقوبة التراجع مركزاً واحداً على شبكة الانطلاق عقب انتهاء التجارب التأهيلية التي تقام اليوم السبت.

وقال مراقبو السباق في بيان: «أقر السائقان بأن التحركات كانت غير ضرورية، وخرقاء».

وفي سياق آخر، يملك الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس، فرصة حسم لقب بطولة العالم للمرة الأولى في مسيرته خلال سباق الأحد، في حال احتل المركز التاسع على الأقل، بغض النظر عن نتيجة أقرب ملاحقيه وزميله في مرسيدس، البريطاني جورج راسل.