«إن بي إيه»: الأسطورة ليبرون جيمس يقود فيلادلفيا لإسقاط حامل اللقب

سجل ليبرون جيمس 20 نقطة، بينها متابعة حاسمة في اللحظات الأخيرة، ليساهم مع زميله المتألق تايريز ماكسي في فوز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ضيفه نيويورك نيكس حامل لقب الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة (إن بي إيه) بنتيجة 98-93، الجمعة.

وحقق سفنتي سيكسرز انتصاره الثاني هذا الموسم على نيكس، بعدما أفسد احتفال رفع راية البطولة في ملعب ماديسون سكوير غاردن بالفوز عليه في المباراة الافتتاحية للموسم.

وجاء الفوز بطابع مضاعف، إذ شهدت مباريات الجمعة انطلاق النسخة الرابعة من كأس الدوري (إن بي إيه كاب)، وهي البطولة داخل الموسم التي توج بها نيكس قبل أن يمضي لاحقاً للفوز على سان أنتونيو سبيرز في نهائي الدوري الماضي محرزاً لقبه الأول منذ عام 1973.

وتقام مباريات دور المجموعات في بطولة الكأس طوال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، مع احتسابها ضمن نتائج الموسم المنتظم. وتقام مباريات ربع النهائي في الرابع والخامس من ديسمبر (كانون الأول)، ونصف النهائي في الثامن والتاسع من الشهر عينه، قبل النهائي في 11 ديسمبر على ملعب هينكل فيلدهاوس في إنديانابوليس بولاية إنديانا.

وسجل تايريز ماكسي 27 نقطة ليتصدر أفضل مسجلي سيكسرز الذي فرض سيطرته مبكراً أمام نيكس الذي عانى من كثرة الأخطاء.

وتقدم فيلادلفيا بفارق 14 نقطة في الربع الثالث وصمد أمام انتفاضة متأخرة من نيكس، ليحقق فوزه الخامس هذا الموسم مقابل خسارة.

ومنح النجم جايلن برونسون نيويورك التقدم 90-89 قبل دقيقة و32 ثانية من النهاية بعد ثلاثية.

ليبرون جيمس «يمين» يحتفل مع زميله المتألق تايريز ماكسي بإسقاط حامل اللقب (أ.ف.ب)

لكن جيمس، الهداف التاريخي للدوري، رد بسلة أعادت فيلادلفيا إلى المقدمة، قبل أن يرفع الفارق إلى 96-91 بمتابعة لكرة مهدرة من ماكسي قبل 11.9 ثانية على النهاية.

وأضاف جيمس (41 عاماً) تسع متابعات وثماني تمريرات حاسمة وسرقة كرة واحدة وصدّة دفاعية استعراضية، في مباراة وصفها مدرب سيكسرز نيك نورس بأنها الأفضل له منذ انضمامه بصفقة انتقال حر في يونيو (حزيران).

وقال نورس: «أعتقد أنه كان جيداً جداً طوال المباراة. عندما لعبنا نحو السلة استغل حجمه وفرض نفسه بدنياً ليسجل بعض السلات السهلة... كما قاد الفريق ونظّم اللعب».

وأضاف: «لقد كان جيداً، لكن هذه كانت أفضل مباراة له بلا شك».

وتصدر برونسون مسجلي نيويورك برصيد 24 نقطة، فيما أضاف الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز 22 نقطة و12 متابعة، لكن نيكس تراجع إلى سجل 2-4.

كايري إرفينغ يسجل لدالاس مافريكس في سلة ضيفه هيوستن روكتس (رويترز)

وفي مباراة أخرى، قاد كايري إرفينغ (35 نقطة) وكوبر فلاغ (33) دالاس مافريكس لقلب تأخره وإلحاق الهزيمة الأولى هذا الموسم بضيفه هيوستن روكتس بنتيجة 116-111.

وكان روكتس قد أنهى الشوط الأول المتكافئ متقدماً 51-44، ووسع الفارق إلى 11 نقطة قبل أن يدخل الربع الأخير متقدماً بثماني نقاط.

ومنحت ثلاثية إرفينغ قبل 7:01 دقيقة من النهاية دالاس التقدم من جديد، ولم يتأخر بعدها مرة أخرى، إذ وجد مافريكس الحل كلما عاد هيوستن إلى التعادل في الدقائق الأخيرة.

وقال إرفينغ: «كان شعوراً رائعاً. دخلنا غرفة الملابس بين الشوطين ولم نكن راضين عن أدائنا. نظر كل منا إلى الآخر وقلنا إن علينا أن نقدم مستوى أفضل».

وأضاف: «لم نكن في مستوانا خلال الشوط الأول، لكننا بالتأكيد قدمنا ما هو مطلوب في الثاني».

نجم غولدن ستيت ووريرز ستيفن كوري قاد فريقه للفوز على لوس أنجليس ليكرز (رويترز)

وسجل نجم غولدن ستيت ووريرز ستيفن كوري 31 نقطة ليقود فريقه إلى الفوز على لوس أنجليس ليكرز 112-95 في مباراة متقلبة في سان فرانسيسكو.

وتفوق ليكرز على ووريرز 38-15 في الربع الأول، قبل أن يرد أصحاب الأرض بالنتيجة نفسها 38-15 في الثاني ليتعادلا 53-53 عند نهاية الشوط الأول.

وسجل النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش 37 نقطة لليكرز. وكانت أبرز لقطات المباراة سقوطه أرضاً بعدما خدعه كوري بحركة مراوغة قبل أن يسدد فوقه كرة ثلاثية ناجحة.

ورفع كوري رصيده إلى 26674 نقطة في مسيرته، متجاوزاً دومينيك ويلكنز (26668 نقطة) إلى المركز الثامن عشر في قائمة الهدافين التاريخيين.

اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو أحرز «تريبل دابل» في فوز ميامي هيت على إنديانا بايسرز (رويترز)

وفي ميامي، حقق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو «تريبل دابل» بتسجيله 31 نقطة و18 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليقود هيت إلى الفوز على إنديانا بايسرز 145-125.

وفي بوسطن، اكتسح سلتيكس شيكاغو بولز 125-111. وسجل بايتون بريتشارد 30 نقطة من على مقاعد البدلاء، فيما أضاف جايسون تايتوم 26 نقطة لبوسطن الذي وصل الفارق لمصلحته إلى 32 نقطة.

وسجل أورلاندو ماجيك 18 رمية ثلاثية ونجح في الصمود أمام الأداء الاستثنائي لسكوتي بارنز الذي سجل رقماً قياسياً شخصياً بلغ 41 نقطة مع تورونتو رابتورز.

وفي بروكلين، تجاوز ديترويت بدايته البطيئة ليُلحق بنتس الخسارة الخامسة على التوالي، بعدما قاد كايد كانينغهام الفريق بتسجيله 20 نقطة، وأضاف رون هولاند 18 نقطة من مقاعد البدلاء في الفوز 110-94.