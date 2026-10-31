«جائزة المكسيك»: لوكلير الأسرع في حصتي التجارب

سجل شارل لوكلير سائق فيراري أسرع زمن في حصتي التجارب الجمعة قبل سباق جائزة مكسيكو سيتي الكبرى الذي من المقرر أن يشهد تتويج كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس (20 عاماً) كأصغر بطل في تاريخ فورمولا 1.

وغاب السائق الإيطالي عن يوم وسائل الإعلام الخميس للتعافي من مرض فيروسي، لكنه حل ثانياً في حصة التجارب الأولى، ورابعاً في الثانية على حلبة أوتودرومو إيرمانوس رودريغيز الواقعة على ارتفاع كبير في العاصمة المكسيكية.

ويتفوق أنتونيلي بفارق 123 نقطة على زميله في الفريق وأقرب منافسيه جورج راسل في الترتيب العام، ويحتاج إلى نقطتين فقط -لاحتلال المركز التاسع- الأحد ليحسم اللقب، بينما يحتاج السائق البريطاني للفوز غداً ليبقى في المنافسة حسابياً مع بقاء أربع جولات على نهاية الموسم.

وسجل لوكلير، الذي كان الأسرع أيضاً في حصتي الجمعة في تكساس الأسبوع الماضي قبل فوز أنتونيلي، أفضل زمن بلغ دقيقة و17.827 ثانية في حصة التجارب الثانية، عندما كانت فوارق الأزمنة قليلة للغاية بعد أن تصدر الحصة الأولى بفارق 0.659 ثانية بزمن قدره 1:18.128.

وقال لوكلير: «بشكل عام يبدو أداؤنا جيداً تماماً، لكننا ما زلنا بحاجة للعمل على بعض العوامل المحددة لأدائنا. كانت الظروف صعبة جداً على الحلبة، حيث كانت الأرضية زلقة».

واحتل لاندو نوريس سائق مكلارين، حامل اللقب، والفائز العام الماضي، المركز الثاني في الحصة الثانية بفارق 0.103 ثانية، بينما جاء راسل في المركز الثالث.

وتوقف زميل لوكلير وبطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، الفائز مرتين في المكسيك، على الحلبة، مما أدى إلى استخدام سيارة الأمان الافتراضية قبل نصف ساعة من نهاية الحصة. وقال السائق البريطاني: «فقدت كل الطاقة».

ورُفعت الأعلام الحمراء وتوقفت الحصة بعد أن اصطدم ماكس فرستابن سائق رد بول، الفائز خمس مرات في المكسيك، مع وليام لاوسون سائق ريسنغ بولز -زميله السابق- قبل 47 دقيقة من نهاية الحصة، مما ترك حطاماً من سيارة السائق الهولندي على الحلبة.

إثارة كبيرة في التجارب الحرة في جائزة المكسيك الكبرى (إ.ب.أ)

وبدأت الحصة الأولى من التجارب من دون عشرة سائقين أساسيين، إذ منحت جميع الفرق -باستثناء فيراري- فرصة القيادة للسائقين الشبان.

وكان راسل أحد السائقين الذين غابوا عن الحصة، وحل محله فريد فيستي، السائق الاحتياطي لفريق مرسيدس، وسجل ثالث أسرع لفة بفارق 0.733 ثانية عن لوكلير، بينما احتل لويس هاميلتون سائق فيراري المركز الرابع.

وكان الياباني أيومو إيواسا، الذي حل محل ماكس فرستابن سائق رد بول، وبطل العالم أربع مرات، الأسرع بين السائقين غير المشاركين في السباق باحتلاله المركز الخامس.

وتلاه بيير جاسلي سائق ألبين، وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، وأوسكار بياستري سائق مكلارين، وأولي بيرمان سائق هاس، وأرفيد ليندبلاد سائق ريسنج بولز.

واشتكى البلغاري نيكولا تسولوف، المنافس على لقب فورمولا 2، الذي حل محل لاوسون في ريسنغ بولز، من فقدان الإحساس في ساقه، لكنه حقق المركز 12 الجدير بالثناء خلف إسحاق حجار سائق رد بول.

وواجه البريطاني فريدي سلاتر (18 عاماً) مشكلات في أول ظهور له في تجارب فورمولا 1، حيث أبقى فنيو أودي مروحة التبريد مثبتة على جانب السيارة بينما كان السائق ينطلق على الحلبة، ومع ذلك أنهى التجارب بعيداً عن المركز الأخير بعدما أكمل 14 لفة.

وتوقف جاك كروفورد، السائق الاحتياطي لفريق أستون مارتن، على الحلبة بسبب مشكلة يُشتبه في أنها تتعلق بوحدة الطاقة.

وحل ليوناردو فورنارولي، حامل لقب فورمولا 2، محل نوريس في هذه التجارب واحتل المركز 17، حيث تسبب انغلاق طفيف في الإطارات في انزلاق السيارة إلى العشب.

وكان الأميركي كولتون هيرتا الأبطأ بسيارة كاديلاك التي يقودها فالتيري بوتاس، لكنه أكمل 30 لفة.