فليك: يامال «تعامل بشكل جيد جداً» مع خسارة الكرة الذهبية

أكد المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك، الجمعة، أن مهاجمه النجم لامين يامال «تعامل بشكل جيد جداً» مع خيبة أمله بعد خسارة جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم التي ذهبت إلى الإنجليزي هاري كين، مُشيداً بعقليته التي تعكس «روح الأبطال».

وقال المدرب، عشية استقبال ألافيس في «الدوري الإسباني»: «أنا فخور جداً بلامين؛ لأنه تعامل بشكل جيد للغاية، وألاحظ أيضاً في التدريبات أنه يملك تركيزاً كبيراً. هكذا يتصرف الأبطال».

وأضاف: «أنا سعيد جداً بأنه يسير على هذا الطريق، وبهذه العقلية التي تعود بالفائدة أيضاً على الفريق».

كان اللاعب، البالغ 19 عاماً، بطل العالم مع المنتخب الإسباني وبطل إسبانيا مع برشلونة الموسم الماضي، مِن بين أبرز المرشحين للفوز بالجائزة الفردية المرموقة، لكنه حلّ في المركز الثالث خلف الفائز كين والفرنسي كيليان مبابي.

وقال فليك: «في نهاية المطاف، كان هاري كين يستحق الفوز بها أيضاً».

وعوّض يامال خيبة الأمل بإحراز جائزة «كوبا» المخصصة لأفضل لاعب دون 21 عاماً، للمرة الثالثة على التوالي.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني، لكنه يدخل المباراة بعد هزيمتين متتاليتين، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، ثم أمام ريال مدريد في «الدوري».

ورأى فليك أن هذه السلسلة السلبية الأولى للفريق، هذا الموسم، «ليست أمراً لا يمكن تداركه»، مؤكداً أن فريقه «كان يقدم أداء جيداً».