كولوسيفسكي يكشف عن معاناة «526 يوماً» من الغياب

كشف ديان كولوسيفسكي، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم، عن العامل الحاسم الذي مهد لعودته إلى الملاعب بعد غياب دام 526 يوماً بسبب إصابة في الركبة.

وأنهى كولوسيفسكي غيابا استمر 17 شهراً بمشاركته كبديل في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3 - 1 على كوفينتري سيتي في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم تبعها بمشاركة أخرى كبديل في المباراة التي انتهت بالفوز على تشيلسي يوم السبت الماضي.

وتأتي هذه العودة اللافتة بعد أن تعرض كولوسيفسكي لإصابة في الرضفة (صابونة الركبة)، في ركبته اليمنى خلال خسارة توتنهام صفر - 2 أمام كريستال بالاس في نهاية موسم 2024 - 2025، وقد ساورته مخاوف من انتهاء مسيرته الكروية، لا سيما بعد سلسلة من الانتكاسات التي أبعدته عن الملاعب طوال الموسم الماضي بأكمله.

وفي تصريحات لمنصة «سبيرز بلاي» قبيل مواجهة كريستال بالاس مجدداً في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، قال كولوسيفسكي: «مر عام وبضعة أشهر، وكنت لا أزال عاجزاً عن صعود الدرج بشكل طبيعي كأي شخص آخر».

أضاف اللاعب السويدي في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «كان يتعين علي العودة للعب كرة القدم، لذا قررت في قرارة نفسي ألا أستسلم، رغم أنني كنت أفكر أحياناً: ماذا سأفعل إذا لم تنجح الأمور؟».

وأوضح كولوسيفسكي: «ذهبت إلى أخصائي علاج طبيعي في السويد، فتمكن من إحداث تغيير في جهازي العصبي، مما جعل الأمور تبدو مختلفة تماماً. عندما بدأت أداء التمارين، تساءلت: لم أشعر بأي ألم بالأمس كان الأمر مؤلماً، فلماذا لا أشعر بالألم اليوم؟».

وتابع: «واصلت أداء التمارين التالية ولم أشعر بأي ألم أيضاً، فدخلت الغرفة حيث كانت زوجتي وقلت لها: (لقد انتهى الأمر، سننجح في ذلك) ومنذ تلك اللحظة، بدأت الأمور تتحسن».

أشار كولوسيفسكي: «كان لا يزال هناك بعض الألم، لكنه كان مختلفاً. أصبحت الآن قادراً على التحكم في ساقي، وهنا بدأت مرحلة العمل الشاق في ذلك الصيف. بدأت ممارسة كرة القدم، وكانت حالتي تتحسن يوماً بعد يوم».

وأردف: «رغم أنني كنت أعاني من العرج وغيره، فإن الوضع أصبح مختلفاً تماماً عما كان عليه من قبل».

وفي مقابلة شاملة، ألمح كولوسيفسكي إلى أن مشاهدة لاعبي توتنهام وهم يحتفلون بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في حافلة مكشوفة «كانت على الأرجح أصعب لحظة في هذه الرحلة»، وذلك لأنه لم يكن قادراً حينها حتى على المشي للذهاب إلى الحمام.

كما كشف جناح يوفنتوس الإيطالي السابق أنه بدأ مرحلة التأهيل بناءً على توصية من زميله السابق في المنتخب السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، وأشاد بـ«المدرب الاستثنائي» روبرتو دي زيربي.

وصرح كولوسيفسكي: «نعم، إنها قصة مذهلة. بدأت أفهم كيف أتعايش مع هذا الوضع، وكيف أتعامل معه، وكيف أخصص ساعة كل مساء قبل النوم لأداء تمارين الإطالة. لقد بدأت أدرك كيف يمكنني المساعدة في تحسين حالتي».

وزاد: «أعلم أنني قادر على المنافسة، وأعرف ذلك لأنني بذلت جهداً كبيراً. إنني لست خائفاً، فقد عملت بجد طوال عام كامل، لذا فأنا أعلم أنني سأكون جاهزاً للعب، وأن ركبتي أصبحت قوية».

واختتم كولوسيفسكي حديثه قائلاً: «أعرف روبرتو منذ فترة، فهو مدرب استثنائي للغاية، ولذلك فإن قدومه إلى هنا يضفي طابعاً خاصاً على الأمور. أنا سعيد للغاية بوجوده هو وطاقمه، فهم يتمتعون بأسلوب مختلف، وأنا أحب العمل مع أشخاص مختلفين».