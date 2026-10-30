«جائزة المكسيك»: ألونسو يتمسك بانتقاداته لمستويات القيادة في «فورمولا 1»

تمسك النجم الإسباني فرناندو ألونسو برأيه بأن مستوى القيادة في مؤخرة ترتيب سباقات سيارات «فورمولا 1» هو «منخفض للغاية».

وفي المقابل، أعرب السائق التايلاندي – البريطاني أليكس ألبون عن أمله في ألا يتقاطع مسارهما خلال سباق جائزة المكسيك الكبرى، الأحد.

وكان ألونسو، بطل العالم مرتين، قد أدلى بهذه التصريحات اللاذعة بعد اصطدامه بألبون في اللفة الأولى من سباق جائزة أوستن الكبرى، بالولايات المتحدة، الأحد الماضي.

ولم يبدِ السائق المخضرم أي نية للتراجع عن وجهة نظره؛ إذ يمر فريق «أستون مارتن» بموسم كارثي في بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1»، مما اضطر ألونسو لخوض منافسات في مراكز متأخرة طوال الموسم الحالي.

وأكد ألونسو (45 عاماً) مجدداً أنه لم يستوعب تصرفات ألبون خلال تلك الواقعة، متمسكاً بقناعته بشأن مستوى السائقين الذين يتنافسون حوله.

وقال ألونسو قبل انطلاق سباق جائزة المكسيك الكبرى: «أعتقد أننا جميعاً نعرف من نقصد، ومن شعروا بأنهم معنيون بهذا التعليق، وهذا بحد ذاته يوضح كل شيء».

وأضاف في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «ما زلت عند رأيي. لقد كان خطأً غير مبرر، ولا أزال أجد صعوبة في فهم الفرصة التي كان يظن ألبون أنه سيقتنصها في تلك اللحظة».

وأوضح: «الأمر لا يقتصر على سباق أوستن فحسب، فقد وجدت نفسي للأسف في هذا الجزء من الترتيب طوال الموسم. أرى أموراً من داخل السيارة لا يمكنني الإفصاح عنها».

وأردف قائلاً: «هذا هو الحال منذ سنوات. الأمر يعتمد على طموحات هؤلاء السائقين للمستقبل، سواء كانوا يرغبون في البقاء في (فورمولا 1)، أو الحصول على فرصة مع فريق أكبر، أم أنهم يكتفون بالتسبب في حوادث تصادم!».

وعندما سئل ألبون عن تصريحات ألونسو التي أدلى بها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، اعتبرها في البداية مجرد حديث صدر في لحظة انفعال، لكن حين تم إبلاغه بأن السائق الإسباني لا يزال متمسكاً بموقفه، رد قائلاً: «سأتمسك بدوري بما قلته سابقاً. أنا أكن احتراماً كبيراً لفرناندو، فقد كنت أعتبره قدوة لي عندما كنت طفلاً».

وأكد ألبون: «بالطبع، ليس من اللطيف سماع مثل هذه التصريحات، خاصة عندما تتسابق ضد شخص كنت تعتبره مثلاً أعلى لك. لكن في الوقت ذاته، أنا لا أتفق معه، هكذا الأمر ببساطة».

وأشار ألبون إلى أن «مستوى المنافسة قوي في جميع مراكز شبكة الانطلاق. فقبل 10 أو 15 سنة لم يكن وضع السيارات في مؤخرة الترتيب كما هو عليه اليوم؛ إذ لم يعد هناك وجود لما يعرف بـ(السائقين الذين يدفعون المال مقابل مقاعدهم)».

واختتم ألبون تصريحاته قائلاً: «هذا هو الواقع، وآمل ألا تتقاطع مساراتنا خلال السباق المقبل الأحد».

يشار إلى أن فريق «ويليامز»، الذي ينتمي إليه ألبون، يعاني من صعوبات بالغة في الموسم الحالي؛ إذ عجز عن المنافسة بانتظام على حصد النقاط.