دورة طوكيو: ريباكينا تنسحب قبل مواجهة ربع النهائي بسبب الإصابة

أعلنت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا التي ضمنت منذ الخميس إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي للاعبات كرة المضرب المحترفات، انسحابها من الدور ربع النهائي لدورة طوكيو، الجمعة، بسبب إصابة في الرقبة.

وكانت ريباكينا قد حجزت مقعدها في ربع النهائي الخميس، بعدما تغلبت بسهولة على مواطنتها يوليا بوتينتسيفا 6-2 و6-3 في مستهل مشوارها بالدورة.

وضمنت هذه النتيجة لريباكينا إنهاء الموسم في المركز الأول عالمياً، علماً أنها لم تعد مطالبة بخوض أي بطولة أخرى هذا الموسم باستثناء بطولة «دبليو تي إيه» الختامية التي تجمع أفضل ثماني لاعبات خلال العام، والمقررة انطلاقا من 8 نوفمبر (تشرين الثاني) في إنديان ويلز.

ورغم حضورها إلى أرض الملعب الجمعة، لم تخض ريباكينا مواجهة الدور ربع النهائي أمام الكندية ليلى فرنانديز، بل توجهت إلى الجماهير بالقول: «أردت فقط أن أشكركم على حضوركم اليوم، لكن للأسف لن أتمكن من اللعب. أعاني إصابة طفيفة منذ بضعة أيام ومن الصعب عليّ تقديم مستواي بنسبة 100 في المائة، خصوصاً أن أمامي بطولة مهمة جداً».

وأوضحت اللاعبة في بيان أنها تعاني «التهاباً وآلاماً في الرقبة».

وبانسحاب ريباكينا، تأهلت فرنانديز المصنفة 23 عالمياً لمواجهة الروسية كاميلا راخيموفا صاحبة المركز 66 عالمياً، في الدور نصف النهائي المقرر السبت.