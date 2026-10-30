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الكاف يتراجع عن قراره ويبقي تنظيم كأس الأمم الأفريقية كل عامين

باتريك موتسيبي (رويترز)
باتريك موتسيبي (رويترز)
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الكاف يتراجع عن قراره ويبقي تنظيم كأس الأمم الأفريقية كل عامين

باتريك موتسيبي (رويترز)
باتريك موتسيبي (رويترز)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، يوم الخميس، إقامة كأس الأمم الأفريقية كل عامين بدلاً من كل أربع سنوات كما كان مقرراً ليتراجع بذلك عن قراره السابق.

وجرت العادة على إقامة كأس الأمم الأفريقية كل عامين، لكن قرار الكاف المفاجئ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بتحويلها إلى بطولة تقام كل أربع سنوات لم يحظ بترحيب واسع.

وقال الكاف في بيان: «قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم بالإجماع عودة إقامة كأس الأمم الأفريقية كل عامين».

وبموجب الخطة السابقة، كان من المقرر إقامة كأس الأمم الأفريقية كل أربع سنوات، على أن تصبح بطولة دوري الأمم الأفريقية المقترحة المسابقة القارية التي تقام كل عامين.

وقال باتريس موتسيبي رئيس الكاف، خلال مؤتمر استراتيجي للاتحاد القاري في الرأس الأخضر في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاتحاد يدرس العودة إلى إقامة كأس الأمم الأفريقية كل عامين.

وقال الكاف إن دوري الأمم سيحتاج إلى سنوات لتوليد إيرادات كافية لدعم كرة القدم الأفريقية.

وقال موتسيبي في بيان: «يهدف قرار اللجنة التنفيذية للكاف بإعادة تنظيم كأس الأمم الأفريقية كل عامين إلى تعزيز وحماية ودعم مصالح كرة القدم الأفريقية والاتحادات الوطنية الأعضاء في الكاف وعددها 54 اتحاداً، فضلاً عن مصالح اللاعبين الأفارقة الذين يلعبون لأندية خارج القارة».

وستشترك كينيا وتنزانيا وأوغندا في استضافة النسخة المقبلة عام 2027، على أن تقام البطولات التالية في أعوام 2028 و2031 و2033.

ولن تقام كأس الأمم الأفريقية في 2030، مع تمسك الكاف بتقليده المتمثل في عدم إقامة البطولة في عام تقام فيه كأس العالم.

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الكاف يتراجع عن قراره ويبقي تنظيم كأس الأمم الأفريقية كل عامين

باتريك موتسيبي (رويترز)
باتريك موتسيبي (رويترز)
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الكاف يتراجع عن قراره ويبقي تنظيم كأس الأمم الأفريقية كل عامين

باتريك موتسيبي (رويترز)
باتريك موتسيبي (رويترز)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، يوم الخميس، إقامة كأس الأمم الأفريقية كل عامين بدلاً من كل أربع سنوات كما كان مقرراً ليتراجع بذلك عن قراره السابق.

وجرت العادة على إقامة كأس الأمم الأفريقية كل عامين، لكن قرار الكاف المفاجئ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بتحويلها إلى بطولة تقام كل أربع سنوات لم يحظ بترحيب واسع.

وقال الكاف في بيان: «قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم بالإجماع عودة إقامة كأس الأمم الأفريقية كل عامين».

وبموجب الخطة السابقة، كان من المقرر إقامة كأس الأمم الأفريقية كل أربع سنوات، على أن تصبح بطولة دوري الأمم الأفريقية المقترحة المسابقة القارية التي تقام كل عامين.

وقال باتريس موتسيبي رئيس الكاف، خلال مؤتمر استراتيجي للاتحاد القاري في الرأس الأخضر في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاتحاد يدرس العودة إلى إقامة كأس الأمم الأفريقية كل عامين.

وقال الكاف إن دوري الأمم سيحتاج إلى سنوات لتوليد إيرادات كافية لدعم كرة القدم الأفريقية.

وقال موتسيبي في بيان: «يهدف قرار اللجنة التنفيذية للكاف بإعادة تنظيم كأس الأمم الأفريقية كل عامين إلى تعزيز وحماية ودعم مصالح كرة القدم الأفريقية والاتحادات الوطنية الأعضاء في الكاف وعددها 54 اتحاداً، فضلاً عن مصالح اللاعبين الأفارقة الذين يلعبون لأندية خارج القارة».

وستشترك كينيا وتنزانيا وأوغندا في استضافة النسخة المقبلة عام 2027، على أن تقام البطولات التالية في أعوام 2028 و2031 و2033.

ولن تقام كأس الأمم الأفريقية في 2030، مع تمسك الكاف بتقليده المتمثل في عدم إقامة البطولة في عام تقام فيه كأس العالم.

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كأس الأمم الأفريقية الرياضة كرة القدم مصر
الرياضة رياضة عالمية

أتالانتا يواصل تعثره بتعادل أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي

البرتغالي جواو ماريو لاعب فيورنتينا يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)
البرتغالي جواو ماريو لاعب فيورنتينا يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)
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أتالانتا يواصل تعثره بتعادل أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي

البرتغالي جواو ماريو لاعب فيورنتينا يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)
البرتغالي جواو ماريو لاعب فيورنتينا يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)

واصل أتالانتا نتائجه المتواضعة، بعدما اكتفى بالتعادل مع مضيفه فيورنتينا بنتيجة 2-2، الخميس، في ختام منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليفشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة توالياً في مختلف المسابقات.

وافتتح البلجيكي شارل دي كيتيلار التسجيل لأتالانتا في الدقيقة 41، ليمنح فريقه الأفضلية مع نهاية الشوط الأول.

لكن فيورنتينا انتفض في الشوط الثاني، ونجح في قلب تأخره إلى تقدم بهدفين، بعدما أدرك السويدي أليو نجي التعادل في الدقيقة 53، قبل أن يضيف البرتغالي جواو ماريو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 61.

ورفض أتالانتا الاستسلام، وتمكن من العودة إلى المباراة عبر البولندي نيكولا زاليفسكي، الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 74، لينقذ فريقه من خسارة جديدة.

بهذا التعادل، واصل أتالانتا سلسلة نتائجه السلبية، إذ عجز عن تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري الإيطالي، التي شهدت خسارة وتعادلين.

كما امتدت سلسلة المباريات من دون انتصار إلى أربع في مختلف المسابقات، بعدما خسر أمام أياكس الهولندي 0-2 في دوري المؤتمر الأوروبي، وتعادل مع فروزينوني 4-4.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما أصبح رصيد فيورنتينا خمس نقاط في المركز الثامن عشر، ضمن منطقة الهبوط.

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الرياضة رياضة عالمية

إشبيلية وبلباو وديبورتيفو يتأهلون في كأس ملك إسبانيا

لاعبو إشبيلية يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى أوساسونا (إ.ب.أ)
لاعبو إشبيلية يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى أوساسونا (إ.ب.أ)
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إشبيلية وبلباو وديبورتيفو يتأهلون في كأس ملك إسبانيا

لاعبو إشبيلية يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى أوساسونا (إ.ب.أ)
لاعبو إشبيلية يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى أوساسونا (إ.ب.أ)

تأهلت أندية إشبيلية وأتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا إلى الدور المقبل من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما تجنبت مفاجآت الدور التمهيدي وحققت انتصارات مريحة على منافسيها من الدرجات الأدنى.

وتغلب إشبيلية على سبورتينغ هورتاليزا، أحد فرق دوري الهواة، بثلاثة أهداف نظيفة، ليحجز مقعده في الدور التالي دون صعوبات.

من جانبه، حقق أتلتيك بلباو فوزاً عريضاً على مضيفه برات، المنافس في دوري الدرجة الخامسة، بنتيجة 6-1، في واحدة من أبرز نتائج الدور.

ولحق ديبورتيفو لاكورونيا بركب المتأهلين، بعدما تفوق على سينتيد أكاديمي، أحد فرق الدرجة الخامسة، بثلاثية نظيفة.

وفي بقية المواجهات، تغلب قادس على خيريث بنتيجة 3-1، فيما حسم راسينغ سانتاندير تأهله بالفوز على ريباديسيلا بهدفين دون رد.

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