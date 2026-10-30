الكاف يتراجع عن قراره ويبقي تنظيم كأس الأمم الأفريقية كل عامين

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، يوم الخميس، إقامة كأس الأمم الأفريقية كل عامين بدلاً من كل أربع سنوات كما كان مقرراً ليتراجع بذلك عن قراره السابق.

وجرت العادة على إقامة كأس الأمم الأفريقية كل عامين، لكن قرار الكاف المفاجئ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بتحويلها إلى بطولة تقام كل أربع سنوات لم يحظ بترحيب واسع.

وقال الكاف في بيان: «قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم بالإجماع عودة إقامة كأس الأمم الأفريقية كل عامين».

وبموجب الخطة السابقة، كان من المقرر إقامة كأس الأمم الأفريقية كل أربع سنوات، على أن تصبح بطولة دوري الأمم الأفريقية المقترحة المسابقة القارية التي تقام كل عامين.

وقال باتريس موتسيبي رئيس الكاف، خلال مؤتمر استراتيجي للاتحاد القاري في الرأس الأخضر في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاتحاد يدرس العودة إلى إقامة كأس الأمم الأفريقية كل عامين.

وقال الكاف إن دوري الأمم سيحتاج إلى سنوات لتوليد إيرادات كافية لدعم كرة القدم الأفريقية.

وقال موتسيبي في بيان: «يهدف قرار اللجنة التنفيذية للكاف بإعادة تنظيم كأس الأمم الأفريقية كل عامين إلى تعزيز وحماية ودعم مصالح كرة القدم الأفريقية والاتحادات الوطنية الأعضاء في الكاف وعددها 54 اتحاداً، فضلاً عن مصالح اللاعبين الأفارقة الذين يلعبون لأندية خارج القارة».

وستشترك كينيا وتنزانيا وأوغندا في استضافة النسخة المقبلة عام 2027، على أن تقام البطولات التالية في أعوام 2028 و2031 و2033.

ولن تقام كأس الأمم الأفريقية في 2030، مع تمسك الكاف بتقليده المتمثل في عدم إقامة البطولة في عام تقام فيه كأس العالم.