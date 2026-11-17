ضمن منتخب مالي تأهله رسمياً لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 لكرة القدم، بفوز ثمين خارج أرضه على رواندا بالعاصمة كيغالي بنتيجة 2 / صفر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات، الثلاثاء.

وسجل موديبو ساغنان وجاوسوا ديارا هدفي النسور في الدقيقتين الـ27 والـ88.

بهذه النتيجة، يعتلي منتخب مالي صدارة المجموعة الحادية عشرة برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته الأربع، يليه منتخب رواندا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، فجّر منتخب ليبيريا مفاجأة بالفوز 2 / صفر على ضيفه الرأس الأخضر، ليحقق انتصاره الأول في التصفيات.

وسجل كيباه شيرمان وسيلفانوس نيملي هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين الـ47 والـ86.

بهذه النتيجة يتساوى المنتخبان برصيد 3 نقاط في المركزين الثالث والرابع، لتشتعل المنافسة مع رواندا على حجز بطاقة التأهل الثانية من هذه المجموعة.

منتخب بوركينا فاسو كرر فوزه على موريتانيا وتأهل لنهائيات أمم أفريقيا (الاتحاد البوركينابي)

وفي العاصمة نواكشوط، فاز منتخب بوركينا فاسو على مضيفه الموريتاني 3 /1، الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة السادسة، ليحسم تأهله إلى البطولة القارية برفقة منتخب بنين.

وسجل أبوبكر كامارا الهدف الأول لبوركينا فاسو في الدقيقة الـ12، وأضاف لاسينا تراوري الهدف الثاني في الدقيقة الـ27، وأحرز محمد علي ديادييه الهدف الوحيد لموريتانيا في الدقيقة الـ75، ثم أحرز إلواهيم كابوري الهدف الثالث لخيول بوركينا فاسو في الدقيقة الـ89.

وكان منتخب بوركينا فاسو قد فاز على موريتانيا في الجولة الثالثة، التي أقيمت الجمعة الماضي، في واغادوغو، بهدف سجله إلوهيم كابوري في الوقت بدل الضائع.

ورفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى 10 نقاط، ليتساوى مع بنين متصدرة المجموعة، ويضمن المنتخبان التأهل إلى كأس أمم أفريقيا، بعدما أصبح أقصى رصيد يمكن لموريتانيا الوصول إليه في آخر جولتين تسع نقاط، علماً بأن رصيدها توقف عند ثلاث نقاط، فيما يتذيل منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى الترتيب دون نقاط.

وفي العاصمة برازافيل، فاز منتخب جزر القمر خارج أرضه على الكونغو بنتيجة 1 / صفر، الثلاثاء، ليهدي الكاميرون بطاقة التأهل للنهائيات.

وسجل بن خايل حمادة الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة الـ32.

بهذه النتيجة يرفع منتخب جزر القمر رصيده إلى 7 نقاط في وصافة المجموعة السابعة، خلف الكاميرون في الصدارة برصيد 10 نقاط.

في المقابل، تذيل منتخب الكونغو الترتيب برصيد نقطتين، خلف ناميبيا برصيد ثلاث نقاط في المركز الثالث، ليتأكد رسميا تأهل «الأسود» قبل جولتين من نهاية التصفيات.

وستُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 (النسخة الـ36) بتنظيم مشترك بين ثلاث دول في شرق القارة هي كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وذلك خلال الفترة من 19 يونيو (حزيران) إلى 17 يوليو (تموز) 2027.