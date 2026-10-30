أتالانتا يواصل تعثره بتعادل أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي

واصل أتالانتا نتائجه المتواضعة، بعدما اكتفى بالتعادل مع مضيفه فيورنتينا بنتيجة 2-2، الخميس، في ختام منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليفشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة توالياً في مختلف المسابقات.

وافتتح البلجيكي شارل دي كيتيلار التسجيل لأتالانتا في الدقيقة 41، ليمنح فريقه الأفضلية مع نهاية الشوط الأول.

لكن فيورنتينا انتفض في الشوط الثاني، ونجح في قلب تأخره إلى تقدم بهدفين، بعدما أدرك السويدي أليو نجي التعادل في الدقيقة 53، قبل أن يضيف البرتغالي جواو ماريو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 61.

ورفض أتالانتا الاستسلام، وتمكن من العودة إلى المباراة عبر البولندي نيكولا زاليفسكي، الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 74، لينقذ فريقه من خسارة جديدة.

بهذا التعادل، واصل أتالانتا سلسلة نتائجه السلبية، إذ عجز عن تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري الإيطالي، التي شهدت خسارة وتعادلين.

كما امتدت سلسلة المباريات من دون انتصار إلى أربع في مختلف المسابقات، بعدما خسر أمام أياكس الهولندي 0-2 في دوري المؤتمر الأوروبي، وتعادل مع فروزينوني 4-4.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما أصبح رصيد فيورنتينا خمس نقاط في المركز الثامن عشر، ضمن منطقة الهبوط.