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الرياضة رياضة عالمية

أتالانتا يواصل تعثره بتعادل أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي

البرتغالي جواو ماريو لاعب فيورنتينا يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)
البرتغالي جواو ماريو لاعب فيورنتينا يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)
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أتالانتا يواصل تعثره بتعادل أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي

البرتغالي جواو ماريو لاعب فيورنتينا يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)
البرتغالي جواو ماريو لاعب فيورنتينا يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)

واصل أتالانتا نتائجه المتواضعة، بعدما اكتفى بالتعادل مع مضيفه فيورنتينا بنتيجة 2-2، الخميس، في ختام منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليفشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة توالياً في مختلف المسابقات.

وافتتح البلجيكي شارل دي كيتيلار التسجيل لأتالانتا في الدقيقة 41، ليمنح فريقه الأفضلية مع نهاية الشوط الأول.

لكن فيورنتينا انتفض في الشوط الثاني، ونجح في قلب تأخره إلى تقدم بهدفين، بعدما أدرك السويدي أليو نجي التعادل في الدقيقة 53، قبل أن يضيف البرتغالي جواو ماريو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 61.

ورفض أتالانتا الاستسلام، وتمكن من العودة إلى المباراة عبر البولندي نيكولا زاليفسكي، الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 74، لينقذ فريقه من خسارة جديدة.

بهذا التعادل، واصل أتالانتا سلسلة نتائجه السلبية، إذ عجز عن تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري الإيطالي، التي شهدت خسارة وتعادلين.

كما امتدت سلسلة المباريات من دون انتصار إلى أربع في مختلف المسابقات، بعدما خسر أمام أياكس الهولندي 0-2 في دوري المؤتمر الأوروبي، وتعادل مع فروزينوني 4-4.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما أصبح رصيد فيورنتينا خمس نقاط في المركز الثامن عشر، ضمن منطقة الهبوط.

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الرياضة رياضة عالمية

أتالانتا يواصل تعثره بتعادل أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي

البرتغالي جواو ماريو لاعب فيورنتينا يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)
البرتغالي جواو ماريو لاعب فيورنتينا يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)
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أتالانتا يواصل تعثره بتعادل أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي

البرتغالي جواو ماريو لاعب فيورنتينا يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)
البرتغالي جواو ماريو لاعب فيورنتينا يسجل هدفاً خلال مواجهة أتالانتا (أ.ب)

واصل أتالانتا نتائجه المتواضعة، بعدما اكتفى بالتعادل مع مضيفه فيورنتينا بنتيجة 2-2، الخميس، في ختام منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليفشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة توالياً في مختلف المسابقات.

وافتتح البلجيكي شارل دي كيتيلار التسجيل لأتالانتا في الدقيقة 41، ليمنح فريقه الأفضلية مع نهاية الشوط الأول.

لكن فيورنتينا انتفض في الشوط الثاني، ونجح في قلب تأخره إلى تقدم بهدفين، بعدما أدرك السويدي أليو نجي التعادل في الدقيقة 53، قبل أن يضيف البرتغالي جواو ماريو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 61.

ورفض أتالانتا الاستسلام، وتمكن من العودة إلى المباراة عبر البولندي نيكولا زاليفسكي، الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 74، لينقذ فريقه من خسارة جديدة.

بهذا التعادل، واصل أتالانتا سلسلة نتائجه السلبية، إذ عجز عن تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري الإيطالي، التي شهدت خسارة وتعادلين.

كما امتدت سلسلة المباريات من دون انتصار إلى أربع في مختلف المسابقات، بعدما خسر أمام أياكس الهولندي 0-2 في دوري المؤتمر الأوروبي، وتعادل مع فروزينوني 4-4.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما أصبح رصيد فيورنتينا خمس نقاط في المركز الثامن عشر، ضمن منطقة الهبوط.

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الدوري الإيطالي إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

إشبيلية وبلباو وديبورتيفو يتأهلون في كأس ملك إسبانيا

لاعبو إشبيلية يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى أوساسونا (إ.ب.أ)
لاعبو إشبيلية يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى أوساسونا (إ.ب.أ)
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إشبيلية وبلباو وديبورتيفو يتأهلون في كأس ملك إسبانيا

لاعبو إشبيلية يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى أوساسونا (إ.ب.أ)
لاعبو إشبيلية يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى أوساسونا (إ.ب.أ)

تأهلت أندية إشبيلية وأتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا إلى الدور المقبل من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما تجنبت مفاجآت الدور التمهيدي وحققت انتصارات مريحة على منافسيها من الدرجات الأدنى.

وتغلب إشبيلية على سبورتينغ هورتاليزا، أحد فرق دوري الهواة، بثلاثة أهداف نظيفة، ليحجز مقعده في الدور التالي دون صعوبات.

من جانبه، حقق أتلتيك بلباو فوزاً عريضاً على مضيفه برات، المنافس في دوري الدرجة الخامسة، بنتيجة 6-1، في واحدة من أبرز نتائج الدور.

ولحق ديبورتيفو لاكورونيا بركب المتأهلين، بعدما تفوق على سينتيد أكاديمي، أحد فرق الدرجة الخامسة، بثلاثية نظيفة.

وفي بقية المواجهات، تغلب قادس على خيريث بنتيجة 3-1، فيما حسم راسينغ سانتاندير تأهله بالفوز على ريباديسيلا بهدفين دون رد.

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الدوري الإسباني إسبانيا
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برشلونة يكتسح كوج بثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا للسيدات

باتريشيا غويغارو، لاعبة برشلونة، تتنافس على الكرة مع إيميليا أوسكارسدوتير، لاعبة كوج الدنماركي (أ.ب)
باتريشيا غويغارو، لاعبة برشلونة، تتنافس على الكرة مع إيميليا أوسكارسدوتير، لاعبة كوج الدنماركي (أ.ب)
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برشلونة يكتسح كوج بثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا للسيدات

باتريشيا غويغارو، لاعبة برشلونة، تتنافس على الكرة مع إيميليا أوسكارسدوتير، لاعبة كوج الدنماركي (أ.ب)
باتريشيا غويغارو، لاعبة برشلونة، تتنافس على الكرة مع إيميليا أوسكارسدوتير، لاعبة كوج الدنماركي (أ.ب)

واصل برشلونة الإسباني عروضه القوية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات، بعدما اكتسح مضيفه كوج الدنماركي بنتيجة 8-0، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، محققاً انتصاره الثالث توالياً في المسابقة.

وعزز الفريق الكاتالوني صدارته للترتيب بالعلامة الكاملة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، فيما تجمد رصيد كوج عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر.

وافتتحت النرويجية كارولين غراهام هانسن مهرجان الأهداف في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، قبل أن تضاعف زميلتها إيفا بايور النتيجة في الدقيقة 33، لينهي برشلونة الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، فرض برشلونة سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء، وأضاف ستة أهداف أخرى، بدأتها إيزمي بروغتس في الدقيقة 54، قبل أن تسجل باتريشيا غويغارو الهدف الرابع في الدقيقة 59.

لاعبات برشلونة إيفا بايور وكارولين غراهام هانسن وباتريشيا غويغارو خلال مواجهة كوج الدنماركي (إ.ب.أ)

وبعد ثلاث دقائق، أحرزت كلارا سيرا الهدف الخامس، فيما أضافت كيكا نازاريث الهدف السادس في الدقيقة 67، قبل أن تتألق كلوديا بينا بتسجيل هدفين في الدقيقتين 70 و85، لتختتم مهرجان الأهداف وتؤكد التفوق الكاسح للفريق الإسباني.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، فرض باريس سان جيرمان الفرنسي التعادل على مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 1-1، بعدما شهدت الدقائق الأخيرة تسجيل هدفي اللقاء.

وانتظر مانشستر سيتي حتى الدقيقة 85 لافتتاح التسجيل عبر خديجة شاو، لكن الفريق الباريسي نجح في إدراك التعادل سريعاً بواسطة تارا إلمبي في الدقيقة 88، ليخرج كل فريق بنقطة واحدة.

وبهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس، فيما أصبح رصيد مانشستر سيتي ثلاث نقاط في المركز العاشر.

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