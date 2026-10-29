قرعة ربع نهائي «كأس الرابطة الإنجليزية» تضع ليفربول في مواجهة بورنموث

أجريت في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس قرعة دور الـ8 لبطولة «كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم (كأس كاراباو)».

وأسفرت القرعة عن ملاقاة فريقِ فليتوود تاون، الناشطِ في «دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي (ليغ تو)»، الفائز من مباراة إيفرتون وضيفه نيوكاسل يونايتد، التي تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، في ختام منافسات دور الـ16 للمسابقة.

وفجر فيلتوود تاون مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح ضيفه آرسنال، حامل لقب «الدوري الإنجليزي الممتاز»، من دور الـ16 لـ«كأس الرابطة»، بعدما تغلب عليه 5 - 3 بركلات الترجيح، التي لجأ إليها الفريقان عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1.

أما ليفربول، فسوف يستضيف بورنموث في لقاء يحمل طابعاً خاصاً جديداً لمديره الفني أندوني إيراولا، الذي عُيّن مدرباً للفريق الأحمر قبل انطلاق الموسم الحالي.

وبعد أن قاد ليفربول للفوز على تشيلسي بنتيجة 6 - 5 بركلات الترجيح، مقصياً بذلك صديق طفولته الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق اللندني، فسيواجه إيراولا في الدور المقبل فريقه السابق بورنموث.

وكان المدرب الإسباني تولى قيادة بورنموث 3 مواسم قبل انتقاله إلى تدريب ليفربول.

يُذكر أن بورنموث تأهل إلى دور الـ8 في المسابقة بطريقة أكبر إقناعاً من ليفربول، حيث حقق فوزاً صريحاً على ضيفه آستون فيلا بـ3 أهداف نظيفة.

ووفق القرعة، فإن مواجهات دور الـ8 في «كأس كاراباو» ستكون: فليتوود ضد الفائز من إيفرتون ونيوكاسل، ومانشستر سيتي (حامل اللقب) ضد برينتفورد، وكريستال بالاس ضد سندرلاند، وليفربول ضد بورنموث.

ومن المقرر أن تقام هذه المباريات في منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل.