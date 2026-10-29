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ميسي ورفاقه يتعثرون في سباق التأهل إلى كأس أبطال الكونكاكاف

شكّل التعادل انتكاسة لميامي في سعيه لاحتلال المركز الثاني في المنطقة الشرقية

الحسرة بادية على ميسي (أ.ف.ب)
الحسرة بادية على ميسي (أ.ف.ب)
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ميسي ورفاقه يتعثرون في سباق التأهل إلى كأس أبطال الكونكاكاف

الحسرة بادية على ميسي (أ.ف.ب)
الحسرة بادية على ميسي (أ.ف.ب)

سقط إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في فخ التعادل مع سينسيناتي 2-2 في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الأميركي لكرة القدم (إم إل إس)، في مباراة شهدت انتفاضة قوية بعد الاستراحة بأربعة أهداف رائعة.

وشكّل التعادل انتكاسة لميامي في سعيه لاحتلال المركز الثاني في المنطقة الشرقية وضمان تأهله إلى كأس أبطال الكونكاكاف العام المقبل، ليتراجع إلى المركز الثالث خلف نيو إنغلاند ريفولوشن الفائز على نيويورك ريد بولز 3-2.

وتقدم ميامي بهدف الأوروغواياني لويس سواريز (60) لكنه استقبل هدفين في غضون 6 دقائق عبر الفرنسي كينجي مبوما ديم والسلوفاكي صامويل غيدي (80 و86)، قبل أن يُعادل النتيجة بهدف قاتل في الدقيقة 90 عن طريق البديل البرازيلي ريكيلمي فيليبي، ليضمن بذلك نقطة ثمينة.

وعجز ميامي عن اختراق دفاع ضيفه في الشوط الأول، لكنه نجح في هز شباكه في الدقيقة 61، عندما تسلّم الأرجنتيني رودريغو دي بول الكرة في منتصف الملعب ومررها إلى البرازيلي كاسيميرو الذي أرسلها إلى سواريس المتمركز داخل منطقة الجزاء، فروضها ابن الـ39 عاماً بلمسة واحدة، ثم استدار وسددها ببراعة في الزاوية العليا البعيدة، حيث ارتطمت بالعارضة ودخلت المرمى.

وانتفض سينسيناتي في الدقيقة 80 بفضل الفرنسي مبوما ديم الذي سجل هدفاً رائعاً بتسديدة مقوسة عند القائم البعيد، بعد مجهود فردي على الجهة اليمنى.

وبعد 6 دقائق فقط، أسكت سينسيناتي جماهير ملعب «نيو ستاديوم» بتسجيله هدف التقدم بعدما تسلّم المدافع غيدي تمريرة على حافة منطقة الجزاء وسددها في شباك الحارس الكندي داين سانت كلير.

وتألق دي بول مجدداً في التمرير بإرساله كرة عرضية إلى المهاجم البديل الشاب فيليبي (20 عاماً) الذي توغل إلى زاوية منطقة الجزاء وسددها مقوسة من بين مدافعين لتستقر في الزاوية البعيدة للمرمى.

ويواجه إنتر ميامي منافسه نيو إنغلاند (الأحد)، متأخراً بفارق نقطتين عنه (58 مقابل 56)، ويحتاج إما للفوز أو التعادل للحفاظ على آماله في المركز الثاني.

ويتصدر ناشفيل ترتيب المنطقة الشرقية بفارق كبير (71 نقطة) وقد حسم درع المشجعين الذي يمنح لصاحب المركز الأول، في نهاية الأسبوع الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

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«إن بي إيه»: يوكيتش يحقق 3 أرقام مزدوجة للمرة الـ200 في مسيرته

سجَّل يوكيتش 3 أرقام مزدوجة للمرة الثانية هذا الموسم (رويترز)
سجَّل يوكيتش 3 أرقام مزدوجة للمرة الثانية هذا الموسم (رويترز)
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«إن بي إيه»: يوكيتش يحقق 3 أرقام مزدوجة للمرة الـ200 في مسيرته

سجَّل يوكيتش 3 أرقام مزدوجة للمرة الثانية هذا الموسم (رويترز)
سجَّل يوكيتش 3 أرقام مزدوجة للمرة الثانية هذا الموسم (رويترز)

حقَّق نيكولا يوكيتش إنجازاً تاريخياً بعدما أصبح ثاني لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين يسجِّل 3 أرقام مزدوجة للمرة الـ200 خلال مسيرته، بينما قاد كريستيان براون دنفر ناجتس للفوز 104 - 91 على مستضيفه نيو أورليانز بليكانز الليلة الماضية.

وسجَّل يوكيتش 3 أرقام مزدوجة للمرة الثانية هذا الموسم، وكلتاهما جاءت أمام نيو أورليانز، بعدما أنهى اللقاء برصيد 21 نقطة و13 كرة مرتدة و10 تمريرات حاسمة. ولم يسبق اللاعب الصربي إلى هذا الإنجاز سوى راسل وستبروك، متصدر القائمة التاريخية برصيد 209 مرات خلال 18 موسماً.

وأنهى جميع لاعبي دنفر الأساسيِّين المباراة بأرقام مزدوجة من النقاط، يتقدمهم جمال موراي برصيد 23 نقطة، بينما سجَّل آرون جوردون 15 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة. وأضاف براون 12 نقطة وتريفون برازيل 11 نقطة.

ورغم ليلة هجومية متواضعة من ديمار ديروزان، فإنَّ خبرته ظهرت في اللحظات الحاسمة، إذ قدَّم 5 تمريرات حاسمة وخطف كرتين.

وفرض دنفر سيطرته منذ البداية ولم يتأخَّر في النتيجة مطلقاً أمام نيو أورليانز، الذي ما زال يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم. ورغم تقدُّمه بفارق 22 نقطة في الرُّبع الثاني، فإن ناجتس وجد نفسه تحت ضغط متزايد في الشوط الثاني.

وقاد زيون ويليامسون صحوة أصحاب الأرض بتسجيله 25 نقطة، وهو أعلى معدل في المباراة، ليساعد فريقه على تقليص الفارق إلى 5 نقاط في منتصف الرُّبع الأخير.

لكن دنفر حسم الأمور سريعاً من خارج القوس. فبعد ثلاثية من موراي ثم سلة أخرى في الهجمة التالية، ردَّ براون بثلاثية من تمريرة ديروزان، رغم إخفاقه في جميع محاولاته السابقة من المسافة البعيدة.

وبعد أكثر من دقيقة بقليل، عاد ديروزان ليجد براون خالياً من الرقابة ليسجِّل ثلاثية ثانية توالياً، موسِّعاً الفارق إلى 12 نقطة وقاطعاً الطريق أمام أي عودة محتملة لبليكانز.

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بيريز يشعل شوارع مكسيكو سيتي قبل سباقه رقم 300 في «فورمولا 1»

حوَّل سيرجيو بيريز أحد أبرز شوارع مكسيكو سيتي إلى مهرجان للفخر الوطني (إ.ب.أ)
حوَّل سيرجيو بيريز أحد أبرز شوارع مكسيكو سيتي إلى مهرجان للفخر الوطني (إ.ب.أ)
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بيريز يشعل شوارع مكسيكو سيتي قبل سباقه رقم 300 في «فورمولا 1»

حوَّل سيرجيو بيريز أحد أبرز شوارع مكسيكو سيتي إلى مهرجان للفخر الوطني (إ.ب.أ)
حوَّل سيرجيو بيريز أحد أبرز شوارع مكسيكو سيتي إلى مهرجان للفخر الوطني (إ.ب.أ)

حوَّل سيرجيو بيريز أحد أبرز شوارع مكسيكو سيتي إلى مهرجان للفخر الوطني، إذ احتشدت جماهير غفيرة في شارع (باسيو دي لا ريفورما) احتفاء بالسائق المكسيكي قبل سباقه رقم 300 في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات.

وتجمع نحو 100 ألف شخص لمتابعة العرض الاستعراضي الذي قدمه سائق كاديلاك، في رابع ظهور جماهيري له من هذا النوع في بلاده خلال مسيرته بـ«فورمولا 1».

واصطفت الأعلام المكسيكية وصور بيريز العملاقة على طول الشارع، بينما كان السائق البالغ من العمر 36 عاماً يستعرض مهاراته خلف مقود سيارة معدلة من فئة «فورمولا 2»، منفذاً حركات مثيرة وسط سحب من دخان الإطارات، قبل أن يتوقف عند نصب «ملاك الاستقلال» لتحية الجماهير.

وقال بيريز: «أعلم أن بعضكم كان هنا منذ الليلة الماضية، وأقدر ذلك كثيراً. أنتم أحد الأسباب الرئيسية لعودتي إلى (فورمولا 1)».

وأضاف: «شكراً لكم على كل اللحظات التي لا تنسى».

اصطفت الأعلام المكسيكية وصور بيريز العملاقة على طول الشارع (أ.ب)

وعاد بيريز، الفائز بستة سباقات للجائزة الكبرى، إلى البطولة هذا العام مع فريق كاديلاك، الذي أعلن أمس الأربعاء تمديد عقده حتى 2029.

وبالنسبة للمشجعين الذين حالت الأسعار المرتفعة أو نفاد التذاكر دون حضور سباق جائزة المكسيك الكبرى، شكل الحدث المجاني فرصة نادرة لمشاركة أجواء السباق عن قرب.

وكان من بين الحاضرين سيباستيان بيريز (20 عاماً)، الذي لا تربطه أي صلة قرابة بالسائق، مرتدياً بدلة سباق وخوذة صنعهما يدويا بكلفة تقارب ثلاثة آلاف بيزو مكسيكي.

وقال «لن أذهب إلى السباق. لم أتمكن من الحصول على تذكرة، وكنت أتمنى ذلك. الأسعار مرتفعة، وليس بوسع الجميع تحملها، كما أن التذاكر تنفد بسرعة بسبب العدد الهائل من المشجعين».

وأضاف الشاب، الذي يتابع بيريز منذ نحو ثلاثة أعوام: «بدأت أشجعه عندما كان في (رد بول)، ثم تابعت اعتزاله وعودته. أكثر ما يعجبني فيه أنه لا يستسلم أبداً».

أما فيرجينيا كانو (62 عاماً)، التي تتابعه منذ نحو عقد، فأشادت بما يمثله خارج الحلبة أيضاً.

وقالت: «يسعدني أن أراه سائقاً عالمياً وشخصاً رائعاً».

وأضافت ضاحكة: «وهو وسيم أيضاً».

وتابعت: «كمكسيكيين، نفخر بوجود شخص بلغ هذه المكانة في عالم السباقات».

ومع تزاحم العائلات والمشجعين خلف الحواجز لمشاهدة بطلهم، جلس أطفال على أكتاف آبائهم، بينما تسلق آخرون الأشجار والنصب التذكارية بحثاً عن رؤية أفضل.

ووقع بيريز للجماهير والتقط الصور معهم، قبل أن يستقل سيارة كاديلاك كلاسيكية مكشوفة ملوحاً للحشود.

كما شارك زميله الفنلندي فالتيري بوتاس في الفعالية، وحظي باستقبال حار رغم عدم قيادته السيارة، بعدما خاطب الحضور بالإسبانية قائلاً: «أحب التاكو، أحب المكسيك».

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«إن بي إيه»: أنتيتوكونمبو يقود ميامي هيت إلى فوزه الأول هذا الموسم

قاد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه الجديد ميامي هيت إلى فوزه الأول هذا الموسم (رويترز)
قاد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه الجديد ميامي هيت إلى فوزه الأول هذا الموسم (رويترز)
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«إن بي إيه»: أنتيتوكونمبو يقود ميامي هيت إلى فوزه الأول هذا الموسم

قاد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه الجديد ميامي هيت إلى فوزه الأول هذا الموسم (رويترز)
قاد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه الجديد ميامي هيت إلى فوزه الأول هذا الموسم (رويترز)

قاد النجم اليوناني، يانيس أنتيتوكونمبو، فريقه الجديد ميامي هيت إلى فوزه الأول هذا الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)، وذلك على حساب مستضيفه أتلانتا هوكس 129 - 117، الأربعاء.

وتوقَّعت جماهير هيت أن أن يدفع أنتيتوكونمبو، الحائز جائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين، بهيت الذي انضم إليه بداية هذا الموسم بعد 13 عاماً قضاها بقميص ميلووكي باكس، فوراً إلى مصاف المنافسين في المنطقة الشرقية، لكن أول انتصار له بقميص فريه الجديد لم يتحقَّق إلّا في المحاولة الخامسة.

وسجَّل أنتيتوكونمبو، الذي حقَّق «تريبل دبل» (3 فئات إحصائية مزدوجة) في الخسارة أمام دالاس مافريكس قبل يومين، أرقاماً مميَّزة مجدداً مع 24 نقطة و18 متابعة.

وتألَّق إلى جانب العملاق اليوناني البالغ 31 عاماً، بام أديبايو صاحب 24 نقطة و9 متابعات، وأندرو ويغينز الذي أسهم في 18 نقطة.

ووصل أنتيتوكونمبو إلى حاجز الـ1000 سرقة في مسيرته، بينما دوَّن أديبايو اسمه بوصفه أكثر لاعب تحقيقاً للمتابعات في تاريخ هيت برصيد 5794، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 5791 متابعة، والذي كان يحمله يودونيس هازليم خلال مسيرته التي امتدت لـ20 موسماً.

وقال أديبايو في قاعة «ستايت فارم أرينا» بمدينة أتلانتا: «لا أجد كلمات تصف شعوري. كنت أتمنى فقط لو تمكَّنت من تحقيق ذلك على أرضنا وبين جماهيرنا».

وتعافى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، المدجَّج بالنجوم، من خسارته المخيِّبة للآمال، الأحد، أمام ديترويت بيستونز، بفوزه على إنديانا بايسرز 114 - 109 في مباراة اتسمت بالندية وتبادل الأفضلية.

واجه سفنتي سيكسرز صعوبةً كبيرةً في تجاوز عقبة إنديانا، الذي أعلن هذا الأسبوع غياب نجمه تايريز هاليبورتون لقرابة أسبوعين؛ بسبب إصابة في أوتار الركبة.

تأخَّر سفنتي سيكسرز في النتيجة خلال الرُّبع الثالث الذي شهد تفوقاً واضحاً لصالح أصحاب الأرض، لكنه نجح في العودة بقوة في اللحظات الحاسمة ليخطف الفوز.

وسجَّل تايريز ماكسي 17 من نقاطه الـ27 في الرُّبع الرابع، مقدماً أداءً مذهلاً أنقذ به فريقه من الخسارة.

واكتفى ليبرون جيمس القادم من لوس أنجليس ليكرز بتسجيل 13 نقطة، لكنه تألق في التمرير مع 10 تمريرات حاسمة، بينما سجَّل جويل إمبيد 21 نقطة والتقط 11 متابعة، وأضاف جايلن براون 20 نقطة.

وقال ماكسي: «لقد حثني كل من جايلن براون وجويل إمبيد وليبرون جيمس على التحلي بمزيد من الجرأة الهجومية، بعدما افتقرت لذلك في الأرباع الثلاثة الأولى. وعندما عاد براون إلى الملعب في الرُّبع الرابع، قال لي: أنت مدين لنا، قُدنا نحو الفوز».

وأضاف: «عليّ فقط أن أفعل ما يطلبه مني اللاعبون المخضرمون».

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