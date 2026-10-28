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بارما وأودينيزي يتعادلان سلباً وينهيان سلسلة الهزائم في الدوري الإيطالي

مانديلا كيتا لاعب بارما يلعب الكرة برأسه أمام ياسبر كارلستروم لاعب أودينيزي (أ.ب)
مانديلا كيتا لاعب بارما يلعب الكرة برأسه أمام ياسبر كارلستروم لاعب أودينيزي (أ.ب)
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بارما وأودينيزي يتعادلان سلباً وينهيان سلسلة الهزائم في الدوري الإيطالي

مانديلا كيتا لاعب بارما يلعب الكرة برأسه أمام ياسبر كارلستروم لاعب أودينيزي (أ.ب)
مانديلا كيتا لاعب بارما يلعب الكرة برأسه أمام ياسبر كارلستروم لاعب أودينيزي (أ.ب)

حسم التعادل السلبي مواجهة بارما وضيفه أودينيزي، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليضع الفريقان حداً لسلسلة من النتائج السلبية في الجولات الأخيرة.

وعجز بارما عن استغلال عاملَي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، بعدما اكتفى بتسديدة واحدة على مرمى منافسه طوال المباراة، رغم حصوله على فرصة ثمينة لافتتاح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 69.

وأهدر أدريان برنابي ركلة الجزاء، بعدما تصدّى الحارس مادوكا أوكوي لتسديدته بقدمه اليسرى، ليحرم أصحاب الأرض من فرصة التقدّم.

في المقابل، كان أودينيزي الطرف الأكثر خطورة هجومياً؛ إذ سدّد ست كرات على مرمى بارما، لكنه فشل في ترجمة محاولاته إلى أهداف، لتنتهي المواجهة بالتعادل دون أهداف.

وبهذه النتيجة، رفع الفريقان رصيدهما إلى خمس نقاط لكل منهما، ليحتل أودينيزي المركز السابع عشر متفوّقاً بفارق الأهداف على بارما، صاحب المركز الثامن عشر.

وأنهى أودينيزي بهذا التعادل سلسلة من أربع هزائم متتالية، فيما نجح بارما بدوره في إيقاف سلسلة خسائره، دون أن يتمكَّن أي منهما من تحقيق الفوز الذي كان سيمنحه دفعة مهمة في صراع الابتعاد عن مراكز الهبوط.

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إنتر يستعيد الصدارة بثنائية أمام فينيتسيا وميلان يتلقى خسارته الأولى قبل الديربي

ليون لاوبرباخ مهاجم فينيتسيا الألماني يحتفل بتسجيل هدف فريقه الأول أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي (أ.ف.ب)
ليون لاوبرباخ مهاجم فينيتسيا الألماني يحتفل بتسجيل هدف فريقه الأول أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي (أ.ف.ب)
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إنتر يستعيد الصدارة بثنائية أمام فينيتسيا وميلان يتلقى خسارته الأولى قبل الديربي

ليون لاوبرباخ مهاجم فينيتسيا الألماني يحتفل بتسجيل هدف فريقه الأول أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي (أ.ف.ب)
ليون لاوبرباخ مهاجم فينيتسيا الألماني يحتفل بتسجيل هدف فريقه الأول أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي (أ.ف.ب)

استعاد إنتر صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الرابع توالياً بتغلبه على مضيفه فينيتسيا 2-0، الأربعاء، في المرحلة التاسعة، مستفيداً من هدفين عكسيين في الدقائق الأخيرة، فيما تلقى جاره ميلان خسارته الأولى هذا الموسم بسقوطه على أرضه أمام بولونيا 2-4، قبل ثلاثة أيام من المواجهة المرتقبة بين قطبي مدينة ميلانو.

وانتظر إنتر، حامل اللقب، حتى الدقيقة 80 لافتتاح التسجيل على ملعب «بيير لويجي بينسو»، عندما أودع الأرجنتيني ماتياس مورينو الكرة بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يتكرر المشهد بعد دقيقتين، إثر هدف عكسي آخر سجله المدافع المغربي رضوان حلحال.

وواصل فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو نتائجه الإيجابية في الدوري، محققاً انتصاره الرابع توالياً بعد فوزه على بارما 3-0، وبولونيا 3-1، وفيورنتينا 2-1، ليؤكد تجاوزه آثار الخسارة المفاجئة أمام كلوب بروج البلجيكي 3-4 في دوري أبطال أوروبا.

ماركوس تورام لاعب إنتر ميلان يتنافس على الكرة مع رضوان حلحال لاعب فينيتسيا (أ.ف.ب)

ورفع إنتر رصيده إلى 25 نقطة، مستعيداً المركز الأول بفارق الأهداف عن لاتسيو، الذي تغلب على ساسوولو 6-2 الثلاثاء، فيما حافظ على تقدمه بأربع نقاط على روما، الفائز على كالياري 4-2، وخمس نقاط على كومو، الذي تجاوز تورينو 3-1.

وخاض إنتر المباراة في غياب قائده الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس بسبب الإصابة، فيما لم يتمكن فينيتسيا، الصاعد حديثاً، من استغلال فرصه، بعدما اصطدمت محاولتان له بالعارضة، وأُلغي هدفان بداعي التسلل، ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.

جماهير فينيتسيا تشجع فريقها خلال مباراته أمام إنتر ميلان (أ.ف.ب)

وفي ملعب «سان سيرو»، تلقى ميلان ضربة قوية قبل ديربي المدينة، بعدما سقط أمام بولونيا 2-4، في مباراة تألق خلالها المهاجم البلجيكي صامويل مبانغولا، الذي سجل ثلاثية (هاتريك) وقاد فريقه إلى انتصار ثمين.

وافتتح مبانغولا التسجيل للضيوف في الدقيقة الثامنة، قبل أن ينجح ألفادجو سيسيه في قلب النتيجة لمصلحة ميلان بتسجيله هدفين في الدقيقتين 14 و27، مستفيداً من أخطاء دفاعية ارتكبها لاعبو بولونيا.

لكن الفريق الزائر عاد بقوة في الشوط الثاني، وأدرك التعادل بعدما سجل دافيدي بارتيساغي هدفاً بالخطأ في مرمى ميلان في الدقيقة 60، قبل أن يعيد مبانغولا التقدم لبولونيا بعد دقيقتين، ثم يحسم المواجهة بهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة 86.

وتجمد رصيد ميلان عند 18 نقطة في المركز الخامس، بعدما مُني بخسارته الأولى في الدوري هذا الموسم، عقب خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات، لتتضاعف الضغوط عليه قبل مواجهة إنتر المرتقبة السبت.

وفي مباراة أخرى، تعادل بارما مع ضيفه أودينيزي من دون أهداف.

وتُختتم منافسات المرحلة التاسعة، الخميس، بمواجهتي فروزينوني وليتشي، وفيورنتينا وأتالانتا.

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الدوري الإيطالي إيطاليا
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بولونيا يقلب الطاولة على ميلان ويُلحق به خسارته الأولى في الدوري الإيطالي

لوكا مودريتش لاعب ميلان يبدو محبطاً عقب المباراة أمام بولونيا في الدوري الإيطالي (رويترز)
لوكا مودريتش لاعب ميلان يبدو محبطاً عقب المباراة أمام بولونيا في الدوري الإيطالي (رويترز)
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بولونيا يقلب الطاولة على ميلان ويُلحق به خسارته الأولى في الدوري الإيطالي

لوكا مودريتش لاعب ميلان يبدو محبطاً عقب المباراة أمام بولونيا في الدوري الإيطالي (رويترز)
لوكا مودريتش لاعب ميلان يبدو محبطاً عقب المباراة أمام بولونيا في الدوري الإيطالي (رويترز)

تلقّى ميلان خسارته الأولى في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما سقط على أرضه أمام بولونيا بنتيجة 2-4، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة، في مواجهة شهدت عودة قوية للضيوف خلال الشوط الثاني.

وافتتح بولونيا التسجيل مبكراً عبر صامويل مبانغولا، في الدقيقة الثامنة من المباراة التي أُقيمت على ملعب «جوسيبي مياتزا» في سان سيرو، قبل أن ينجح ميلان في قلب النتيجة لمصلحته، بفضل ثنائية ألفادجو سيسيه في الدقيقتين 14 و27، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدّمين 2 - 1.

وفي الشوط الثاني، انتفض بولونيا ونجح في إدراك التعادل عند الدقيقة 60، بعدما سجّل دافيدي بارتيساغي هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه.

صامويل مبانغولا يحتفل مع زملائه في بولونيا بتسجيل هدفه الثاني أمام ميلان في الدوري الإيطالي (أ.ف.ب)

ولم ينتظر الضيوف طويلاً لحسم تفوّقهم؛ إذ أعاد مبانغولا التقدّم لبولونيا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 62، قبل أن يعود ويضيف هدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه في الدقيقة 86، ليكمل ثلاثيته (هاتريك) ويقود فريقه إلى انتصار ثمين خارج أرضه.

وبهذه النتيجة، تجمّد رصيد ميلان عند 18 نقطة في المركز الخامس، بعدما تلقّى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، فيما رفع بولونيا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

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الدوري الإيطالي إيطاليا
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هيرتا برلين يتأهل إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا… وشالكه يودّع مبكراً

توم كانوفسكي لاعب ييديلوه يتنافس على الكرة مع يوليان آيتشبرغر لاعب هيرتا برلين (د.ب.أ)
توم كانوفسكي لاعب ييديلوه يتنافس على الكرة مع يوليان آيتشبرغر لاعب هيرتا برلين (د.ب.أ)
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هيرتا برلين يتأهل إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا… وشالكه يودّع مبكراً

توم كانوفسكي لاعب ييديلوه يتنافس على الكرة مع يوليان آيتشبرغر لاعب هيرتا برلين (د.ب.أ)
توم كانوفسكي لاعب ييديلوه يتنافس على الكرة مع يوليان آيتشبرغر لاعب هيرتا برلين (د.ب.أ)

حجز هيرتا برلين مقعده في دور الـ16 من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، بعدما تغلّب على جديلوه، أحد أندية الدرجة الرابعة، بهدفين دون رد، الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة.

وانتظر هيرتا برلين حتى الشوط الثاني لافتتاح التسجيل، بعدما نجح جوسيب بريكالو في هزّ الشباك عند الدقيقة 57، قبل أن يعزّز جوليان إيتشبرغر تقدّم فريقه بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 63، ليحسم التأهل إلى الدور المقبل.

وفي مواجهة أخرى، ودّع شالكه، المتوّج بلقب كأس ألمانيا خمس مرات، منافسات البطولة مبكراً، عقب خسارته أمام دينامو دريسدن، أحد أندية الدرجة الثانية، بهدفين دون مقابل.

كريستوف دافيرنر لاعب دينامو دريسدن يحتفل بتسجيل هدف خلال مباراة فريقه أمام شالكه (أ.ب)

وافتتح باتريس كوفيتش التسجيل لدينامو دريسدن في الدقيقة 53، قبل أن يضيف كريستوف دافرنر الهدف الثاني في الدقيقة 88، ليؤكد تفوّق فريقه ويمنحه بطاقة العبور إلى ثمن النهائي.

وشكّلت الخسارة ضربة لشالكه، الذي عاد إلى منافسات الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم بعد فترة من الغياب، لكنه فشل في مواصلة مشواره في مسابقة الكأس.

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