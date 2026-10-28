«دورة بازل»: ديوكوفيتش يستهل مشواره بالفوز على الفرنسي أومبير

تجاوز الصربي نوفاك ديوكوفيتش الفرنسي أوغو أومبير في مباراته الأولى بدورة بازل الأربعاء، مواصلاً سعيه للتأهل إلى البطولة الختامية لرابطة اللاعبين المحترفين (إيه تي بي) في تورينو.

وخسر ديوكوفيتش (39 عاماً) المجموعة الأولى لكنه استعاد توازنه ليهزم الفرنسي الأعسر 4 - 6 و6 - 3 و6 - 4، في أول مشاركة له في بازل منذ 2011.

وعزز ديوكوفيتش حظوظه في التأهل للمرة التاسعة عشرة القياسية إلى البطولة الختامية، بفوزه بدورة الصين المفتوحة في بكين في وقت سابق من هذا الشهر، وهو اللقب الـ102 في مسيرته.

وتبع ذلك خروج مبكر من دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة، ليشارك الفائز بالبطولات الأربع الكبرى 24 مرة ببطاقة دعوة في الدورة السويسرية، بعدما تراجع إلى المركز الحادي عشر في ترتيب «السباق إلى تورينو» لأفضل اللاعبين في الموسم.

وفاز الصربي بالدورة الختامية سبع مرات، لكنه لم يشارك في النسختين الأخيرتين بسبب الإصابة.

ولا يتأهل سوى أفضل ثمانية لاعبين إلى هذا الحدث من 15 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، علماً بأن الإيطالي يانيك سينر انسحب مسبقاً بسبب مشكلة في ركبته.

ويلتقي ديوكوفيتش، المصنف رابعاً، الألماني يان لينارد شتروف في الدور المقبل في بازل، علماً بأن الصربي كان فاز في جميع مواجهاته السابقة أمام الألماني بنتيجة 8 - 0.