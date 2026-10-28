إيقاف نيمار مباراتين بعد تغطيته فمه أثناء مشادة كلامية

أعلنت المحكمة العليا للعدالة الرياضية في البرازيل، الأربعاء، إيقاف نيمار قائد فريق سانتوس مباراتين بسبب تغطية فمه أثناء مشادة مع أحد لاعبي الفريق المنافس في التعادل 1 - 1 مع باهيا في الدوري البرازيلي الممتاز.
وكان اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً قد طُرد عقب مشادة مع رودريغو نيستور لاعب خط وسط باهيا، وأدانته المحكمة بمخالفة القاعدة التي تحظر على اللاعبين تغطية أفواههم أثناء المشادات داخل الملعب.
وأشارت المحكمة العليا للعدالة الرياضية إلى أن تقرير الحكم أشار أيضا إلى أن نيمار، بعد طرده، توجه نحو مقاعد البدلاء الخاصة بالفريق الضيف لمواجهة خصمه، واضطر زملاؤه إلى منعه.
وبهذا سيغيب نيمار عن المباريات الثلاث المقبلة لفريق سانتوس. وهو موقوف بالفعل عن مباراة الدوري يوم الأربعاء ضد بالميراس بعد تراكم ثلاث بطاقات صفراء.يمكن لنيمار ونادي سانتوس الطعن في القرار المتعلق بالمخالفة.
وفي أغسطس (آب)، أصبح نيمار أول لاعب في الدوري البرازيلي يجبر على مغادرة الملعب لمدة دقيقة واحدة بموجب قاعدة جديدة تهدف إلى الحد من إضاعة الوقت، ويجري اختبارها حالياً في المسابقة.