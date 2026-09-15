كوتينيو ينضم مجدداً إلى زميله السابق نيمار في نادي سانتوس

أعلن سانتوس المنافس في دوري الأضواء البرازيلي لكرة القدم أمس الاثنين أن فيليب كوتينيو عاد للانضمام إلى زميله السابق في المنتخب الوطني نيمار في صفوف النادي حتى نهاية الموسم.

وقضى كوتينيو (34 عاماً) خمس سنوات في ليفربول قبل أن ينضم إلى برشلونة في يناير (كانون الثاني) 2018، حيث ساعد النادي الكتالوني في الفوز بلقبين للدوري الإسباني. ولم تتزامن فترة وجود اللاعبين في برشلونة، حيث غادر نيمار الفريق الإسباني متوجهاً إلى باريس سان جيرمان في أغسطس (آب) 2017.

ونشر نادي سانتوس مقطعاً مصوراً لوصول كوتينيو، يظهر فيه وهو يدخل غرفة الملابس ونيمار يرحب به.

وقال نيمار لكوتينيو في مقطع الفيديو: «إذا كان هذا حلماً، فلا أريد أن أستيقظ».

ولم يسبق للثنائي أن لعبا معاً في الأندية.

وعاد كوتينيو، الذي خاض آخر مباراة له مع منتخب البرازيل في مارس (آذار) 2022، إلى نادي طفولته فاسكو دا جاما عام 2024، لكنه غادر الفريق في فبراير (شباط) هذا العام.

وعاد نيمار (34 عاماً) إلى سانتوس العام الماضي. وأعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد خروج البرازيل من كأس العالم في يوليو (تموز) الماضي.