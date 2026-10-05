«مجموعة مستشفيات الحياة الوطني» تطلق هويتها الجديدة باسم الحياة للرعاية الصحية

أعلنت «مجموعة مستشفيات الحياة الوطني» إطلاق هويتها الجديدة باسم «الحياة للرعاية الصحية»، تحت شعار «لحياة طيبة»، لتعكس نمو المجموعة وتنوّع أعمالها في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
ويعبّر اسم «الحياة للرعاية الصحية» عن المجموعة بمختلف أعمالها، ويعزّز حضورها المؤسسي المشترك، فيما تواصل منشآتها تقديم خدماتها بأسمائها وعلاماتها الخاصة.
ويأتي تجديد الهوية ليعبّر عن نطاق أعمال المجموعة اليوم، الذي يشمل المستشفيات والعيادات والصيدليات، ويُظهر انتماءها إلى مجموعة واحدة. ويحافظ الاسم الجديد على «الحياة» امتداداً لمسيرة المجموعة وعلاقتها بمرضاها وعائلاتهم، فيما تعبّر «الرعاية الصحية» عن تنوّع أعمالها والخدمات التي تقدمها.
ويعبّر شعار «لحياة طيبة» عن أثر الرعاية في صحة الإنسان وطمأنينته وجودة حياته. ويرتبط هذا المعنى بفهم احتياجات كل مريض، وتقديم الرعاية المناسبة له، واستمرار الاهتمام به خلال مراحل رعايته.
وقالت الدكتورة فوزية آل جارالله، الرئيسة التنفيذية للمجموعة: «تعبّر هويتنا الجديدة عن الحياة كما أصبحت اليوم، بخبراتها الطبية ومنشآتها وخدماتها المتنوعة. ومع نمو المجموعة، يبقى اهتمامنا منصبًّا على الإنسان الذي نخدمه؛ أن نفهم احتياجاته، ونوضح له خطوات رعايته، ونتابع معه باهتمام. ومن هنا يأتي شعار ‹لحياة طيبة›، ليعبّر عمّا نريد أن يلمسه المريض وعائلته في كل تجربة معنا».
ويبدأ تطبيق هوية المجموعة تدريجياً عبر قنواتها الرقمية وموادها التعريفية ووسائل التواصل التابعة لها، مع توضيح العلاقة بين اسم المجموعة وأسماء منشآتها، لتسهيل التعرّف على خدماتها والجهات التابعة لها.