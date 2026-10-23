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الرياضة رياضة عالمية

نيمار يدعم بولسونارو في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

نيمار (أ.ف.ب)
نيمار (أ.ف.ب)
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TT

نيمار يدعم بولسونارو في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

نيمار (أ.ف.ب)
نيمار (أ.ف.ب)

أعلن النجم البرازيلي نيمار، الجمعة، دعمه للسيناتور اليميني فلافيو بولسونارو، قبل يومين من الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها مع الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأحد.

وكان الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي قد أعلن سابقا دعمه لوالد فلافيو، الرئيس السابق جايير بولسونارو، المنتمي إلى اليمين المتطرف، مشيرا إلى أنه يتشارك معه "قيما مماثلة".

ولم يعلّق نيمار على الحملة الانتخابية هذا العام، لكنه ظهر الجمعة في مقطع فيديو نشره على "إنستغرام" إلى جانب النائب المؤيد لبولسونارو نيكولاس فيريرا.

وسأل فيريرا نيمار: "ما رقم قميصك عندما كنت تلعب مع برشلونة؟ كان الرقم 11. وكم يساوي 11 زائد 11؟"، قبل أن يوجّه الكاميرا نحو النجم البرازيلي الذي أشار بأصابعه إلى الرقم 22، وهو الرقم المخصص لفلافيو بولسونارو على ورقة الاقتراع.

وأضاف فيريرا، أحد أبرز وجوه اليمين البرازيلي في البرلمان، غامزا بعينه: "الأمر لا يتعلق بالسياسة، نحن نتحدث عن كرة القدم فقط".

وكان نيمار قد أنهى مسيرته الدولية في تموز/يوليو الماضي، عقب خسارة البرازيل أمام النرويج في كأس العالم، فيما يواصل اللعب مع نادي سانتوس البرازيلي.

وتُظهر استطلاعات الرأي تقاربا شديدا بين لولا وبولسونارو، إذ تشير إلى تعادلهما إحصائيا قبل تصويت الأحد.

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الدوري الألماني: مونشنغلادباخ يوقف معاناته بفوز مثير على شتوتغارت

لاعبو مونشنغلادباخ يحتفلون بالهدف الثالث (د.ب.أ)
لاعبو مونشنغلادباخ يحتفلون بالهدف الثالث (د.ب.أ)
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الدوري الألماني: مونشنغلادباخ يوقف معاناته بفوز مثير على شتوتغارت

لاعبو مونشنغلادباخ يحتفلون بالهدف الثالث (د.ب.أ)
لاعبو مونشنغلادباخ يحتفلون بالهدف الثالث (د.ب.أ)

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وتجنّب مونشنغلادباخ أن يصبح أول فريق في تاريخ الدوري يبدأ الموسم بسبع هزائم متتالية.

وبقي مونشنغلادباخ في قاع الترتيب بعد تسجيله نقاطه الثلاث الأولى، فيما تجمّد رصيد شتوتغارت المتعثر عند ست نقاط في المركز الرابع عشر.

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الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

نيمار يدعم بولسونارو في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

نيمار (أ.ف.ب)
نيمار (أ.ف.ب)
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نيمار يدعم بولسونارو في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

نيمار (أ.ف.ب)
نيمار (أ.ف.ب)

أعلن النجم البرازيلي نيمار، الجمعة، دعمه للسيناتور اليميني فلافيو بولسونارو، قبل يومين من الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها مع الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأحد.

وكان الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي قد أعلن سابقا دعمه لوالد فلافيو، الرئيس السابق جايير بولسونارو، المنتمي إلى اليمين المتطرف، مشيرا إلى أنه يتشارك معه "قيما مماثلة".

ولم يعلّق نيمار على الحملة الانتخابية هذا العام، لكنه ظهر الجمعة في مقطع فيديو نشره على "إنستغرام" إلى جانب النائب المؤيد لبولسونارو نيكولاس فيريرا.

وسأل فيريرا نيمار: "ما رقم قميصك عندما كنت تلعب مع برشلونة؟ كان الرقم 11. وكم يساوي 11 زائد 11؟"، قبل أن يوجّه الكاميرا نحو النجم البرازيلي الذي أشار بأصابعه إلى الرقم 22، وهو الرقم المخصص لفلافيو بولسونارو على ورقة الاقتراع.

وأضاف فيريرا، أحد أبرز وجوه اليمين البرازيلي في البرلمان، غامزا بعينه: "الأمر لا يتعلق بالسياسة، نحن نتحدث عن كرة القدم فقط".

وكان نيمار قد أنهى مسيرته الدولية في تموز/يوليو الماضي، عقب خسارة البرازيل أمام النرويج في كأس العالم، فيما يواصل اللعب مع نادي سانتوس البرازيلي.

وتُظهر استطلاعات الرأي تقاربا شديدا بين لولا وبولسونارو، إذ تشير إلى تعادلهما إحصائيا قبل تصويت الأحد.

مواضيع
نيمار انتخابات البرازيل
الرياضة رياضة عالمية

ويلييت الأنغولي يفجر المفاجأة ويقصي صن داونز من «أبطال أفريقيا»

لاعبو صن داونز يواسون بعضهم بعد الخروج الأفريقي (الشرق الأوسط)
لاعبو صن داونز يواسون بعضهم بعد الخروج الأفريقي (الشرق الأوسط)
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ويلييت الأنغولي يفجر المفاجأة ويقصي صن داونز من «أبطال أفريقيا»

لاعبو صن داونز يواسون بعضهم بعد الخروج الأفريقي (الشرق الأوسط)
لاعبو صن داونز يواسون بعضهم بعد الخروج الأفريقي (الشرق الأوسط)

ودع فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، منافسات البطولة مبكرا، من دور الـ32 للمسابقة، بعد التعادل على أرضه مع ضيفه ويلييت الأنغولي 1 / 1 الجمعة في مباراة الإياب.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل صفر / صفر الأسبوع الماضي، ليستفيد الفريق الأنغولي من قاعدة احتساب الهدف خارج ملعبه بهدفين، في حالة التعادل الإيجابي، ليتأهل إلى دور الـمجموعات ويطيح بحامل اللقب.

وتعد هذه كبرى مفاجآت المرحلة الحالية من البطولة، علما بأن بيراميدز المصري فاز بلقب دوري الأبطال، مرتين في غضون 10 سنوات.

وفي جنوب أفريقيا أيضا، تأهل أورلاندو بايرتس إلى دور المجموعات، بالفوز 4 / صفر على ضيفه الناميبي أفريكان ستارز.

وكان بايرتس قد فاز ذهابا في دور الـ32 بنتيجة 1 / صفر ليتأهل بنتيجة إجمالية 5 / صفر، ويعوض خروج مواطنه.

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