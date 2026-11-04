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الرياضة رياضة عالمية

كافو: نيمار يُغادر بإرث يبعث على الفخر... وأنشيلوتي يبدأ بناء البرازيل الجديدة

نيمار (أ.ف.ب)
نيمار (أ.ف.ب)
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كافو: نيمار يُغادر بإرث يبعث على الفخر... وأنشيلوتي يبدأ بناء البرازيل الجديدة

نيمار (أ.ف.ب)
نيمار (أ.ف.ب)

قال ماركوس إيفانغيليستا دي مورياس، الشهير بـ«كافو»، القائد السابق للمنتخب البرازيلي، إن مسيرة نيمار مع المنتخب الوطني تستحق أن تُذكر باعتبارها واحدة من أبرز المسيرات في تاريخ الكرة البرازيلية، وذلك بعد إعلان المهاجم اعتزاله اللعب الدولي، عقب المشاركة المخيبة لمنتخب بلاده في كأس العالم هذا العام.

وكان نيمار، الهدّاف التاريخي للبرازيل، قد أعلن أواخر يوليو (تموز) عدم رغبته في مواصلة اللعب مع المنتخب، وذلك بعد أسابيع من إشارته إلى أن مشواره الدولي انتهى عقب خسارة البرازيل أمام النرويج في دور الستة عشر من كأس العالم.

وقال كافو، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع البرازيل برصيد 150 مباراة، لـ«رويترز»: «كل لاعب يصل في النهاية إلى محطة يختتم عندها مسيرته مع المنتخب الوطني».

وأضاف: «الأهم أن مسيرة نيمار كانت ناجحة بكل المقاييس. لقد ترك بصمة واضحة، وكتب اسمه في تاريخ البرازيل وكرة القدم العالمية. أرقامه مع المنتخب استثنائية، وكانت فترة تمثيله لبلاده مشرفة للغاية».

وكانت الهزيمة أمام النرويج أقرب ما يكون إلى إقصاء البرازيل المبكر من كأس العالم منذ نسخة 1990، كما مددت انتظار المنتخب، المتوج باللقب 5 مرات، لتحقيق نجمة سادسة تعزز رقمه القياسي.

وخاض نيمار 4 نسخ من كأس العالم، وسجل 80 هدفاً وصنع 58 أخرى خلال 130 مباراة دولية، لكنه اكتفى بلقب وحيد مع المنتخب الأول، تمثل في كأس القارات عام 2013.

ويرى كافو، المتوّج بكأس العالم عامي 1994 و2002، أن أنظار البرازيل يجب أن تتجه الآن نحو بناء جيل جديد تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يقود مشروعاً لإعادة بناء المنتخب استعداداً لكأس العالم 2030.

وقال كافو، الذي عمل تحت قيادة أنشيلوتي خلال فترته مع ميلان الإيطالي: «أنا على قناعة تامة بأن عام 2030 سيكون مختلفاً تماماً بالنسبة للبرازيل».

وأضاف: «ستكون لدى المنتخب فرصة حقيقية للمنافسة على اللقب. نحن أمام دورة جديدة ومشروع جديد، وسيحصل أنشيلوتي على الوقت الكافي لتطبيق أفكاره وبناء الفريق بالشكل الذي يريده».

ومنذ توليه المهمة عام 2025، استغل أنشيلوتي المباريات الودية لمنح الفرصة لعدد كبير من الوجوه الجديدة. وغاب نحو ثلثي لاعبي قائمة كأس العالم عن أول معسكر للمنتخب بعد البطولة، فيما خاض 8 لاعبين ظهورهم الدولي الأول.

كما أعلن المدرب الإيطالي الأسبوع الماضي قائمة جديدة للمباراتين الوديتين أمام اليابان وسنغافورة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ضمت 5 لاعبين لم يسبق لهم تمثيل المنتخب الأول.

وختم كافو قائلاً: «إعادة البناء تظل ضرورية دائماً، خصوصاً في منتخب بحجم البرازيل. ومع المزج بين العناصر الشابة وأصحاب الخبرة يمكن للفريق أن يحقق الانسجام المطلوب، وأن يصبح أكثر جاهزية للمنافسة في السنوات المقبلة».

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الرياضة رياضة عالمية

شميدت صاحب أطول مسيرة تدريبية في ألمانيا يغادر هايدنهايم بعد 20 عاماً

فرنك شميدت (رويترز)
فرنك شميدت (رويترز)
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شميدت صاحب أطول مسيرة تدريبية في ألمانيا يغادر هايدنهايم بعد 20 عاماً

فرنك شميدت (رويترز)
فرنك شميدت (رويترز)

أعلن نادي هايدنهايم، المنافسُ في دوري الدرجة الثانية الألماني، الأربعاء، أن مدربه فرنك شميدت، صاحب أطول فترة تدريبية متواصلة مع نادٍ في تاريخ كرة القدم الألمانية، سيغادر منصبه بنهاية الموسم، ليسدل الستار على مسيرة امتدت نحو 20 عاماً.

وتولى شميدت (52 عاماً) تدريب هايدنهايم في سبتمبر (أيلول) 2007، عندما كان الفريق ينافس في الدرجة الـ4، قبل أن يقوده في رحلة استثنائية صعد خلالها تدريجياً إلى قمة كرة القدم الألمانية. وفي عام 2023، أصبح صاحب أطول فترة تدريبية متواصلة في تاريخ الأندية المحترفة بألمانيا، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 16 عاماً.

وقال شميدت، في بيان للنادي: «كان من الرائع والمؤثر أن أرى حجم الجهود التي بذلها النادي من أجل تمديد عقدي مرة أخرى».

وأضاف: «لكنني توصلت خلال الأسابيع الماضية إلى قناعة بأن الوقت قد حان لاتخاذ هذا القرار. بعد نحو 20 عاماً في منصب المدرب، أشعر ببساطة أنني بحاجة إلى فترة راحة مع نهاية الموسم».

وتابع: «هناك أمر واحد مؤكد؛ هو أننا كتبنا معاً قصة فريدة في كرة القدم الألمانية على مدار سنوات طويلة. لكن هذه القصة لم تصل إلى نهايتها بعد، فما زال هناك فصل أخير نريد كتابته بأفضل صورة ممكنة».

وقاد شميدت هايدنهايم إلى التأهل لدوري الدرجة الأولى الألماني في عام 2023، قبل أن يقوده في الموسم التالي إلى التأهل للمشاركة الأوروبية عبر «دوري المؤتمر».

وبعد هبوطه من دوري الأضواء في الموسم الماضي، يحتل هايدنهايم حالياً المركز الـ6 في دوري الدرجة الثانية، محافظاً على آماله في المنافسة على العودة السريعة إلى دوري الأضواء.

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مدافع أندورا يدافع عن أوونو عقب تصادمه مع دي ميغيل لاعب تينيريفي

لاوتارو سباتز (رويترز)
لاوتارو سباتز (رويترز)
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مدافع أندورا يدافع عن أوونو عقب تصادمه مع دي ميغيل لاعب تينيريفي

لاوتارو سباتز (رويترز)
لاوتارو سباتز (رويترز)

دافع لاوتارو سباتز، لاعب أندورا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن زميله خيسوس أوونو، بعد تصادمه يوم الاثنين مع خيسوس دي ميغيل مهاجم تينيريفي، الذي تُوفي في اليوم التالي.

وأغلق أوونو حسابه على «إنستغرام»، أمس الثلاثاء، عقب تعرّضه لإساءات عبر الإنترنت، حيث علّق بعض المستخدمين بكلمة «قاتل» على منشوراته. وأعلن أندورا أنه يقدم الدعم النفسي إلى أي شخص في النادي يحتاج إليه بعد وفاة دي ميغيل.

وقال سباتز إن أوونو تأثر بشدة بأحداث هذا الأسبوع.

وأضاف سباتز عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «أريد أيضاً أن أقول بضع كلمات عن زميلي في الفريق، الحارس والصديق، الذي تأثر بشدة بما حدث».

وأوضح: «نحن الذين نعرفه ونعلم طبيعته، ومدى المعاناة التي يعيشها في هذه اللحظة بصفته شخصاً، وأنه لن يؤذي أي شخص عمداً أبداً».

وتابع سباتز: «في كرة القدم، قد تقع حوادث مؤسفة، لكن لا أحد يستطيع تخيل أن ينتهي أحدها بعواقب مأساوية مثل هذه». كما أرسل تعازيه إلى أسرة دي ميغيل ونادي تينيريفي.

وأظهر اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم دعمه لأوونو (25 عاماً) في بيان أمس الثلاثاء، مشيراً إلى أنه يمر بحالة من الحزن والأسى الشديدين.

وخاض أوونو 47 مباراة دولية مع غينيا الاستوائية.

وقال ميشيل أوونو حارس مرمى نادي كان فيداليت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه يتلقى إهانات عنصرية بسبب خلط الناس بينه وبين لاعب أندورا.

وفتحت الشرطة الوطنية الإسبانية تحقيقاً روتينياً في وفاة دي ميغيل.

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جماهير مانشستر يونايتد ترمي كرات التنس على أرض الملعب احتجاجاً على ملاك النادي

سارع اللاعبون إلى إزالتها واستئناف اللعب (أ.ب)
سارع اللاعبون إلى إزالتها واستئناف اللعب (أ.ب)
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جماهير مانشستر يونايتد ترمي كرات التنس على أرض الملعب احتجاجاً على ملاك النادي

سارع اللاعبون إلى إزالتها واستئناف اللعب (أ.ب)
سارع اللاعبون إلى إزالتها واستئناف اللعب (أ.ب)

شهدت مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وضيفه روما الإيطالي، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، احتجاجاً جماهيرياً لافتاً، بعدما ألقى عدد من مشجعي الفريق الإنجليزي كرات التنس على أرضية ملعب أولد ترافورد، في محاولة لتعطيل المباراة والتعبير عن غضبهم من ملاك النادي.

وحسب وكالة «أسوشييتد برس»، جاء الاحتجاج في الدقيقة الـ21 من اللقاء، في إشارة إلى مرور 21 عاماً على استحواذ عائلة غليزر الأميركية على مانشستر يونايتد عام 2005، بعدما جرى التخطيط للتحرك مسبقاً والترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تواصل جماهير النادي الإنجليزي احتجاجاتها ضد عائلة غليزر (أ.ب)

ورغم أن الفريق الإنجليزي كان متأخراً بهدفين دون رد خلال أول 18 دقيقة، فإن الاحتجاج لم يكن مرتبطاً بنتيجة المباراة، بل جاء ضمن سلسلة من التحركات الجماهيرية المطالبة بتغيير ملكية النادي.

ولم يتسبب الاحتجاج سوى في توقف قصير للمواجهة، إذ أُلقي عدد محدود من كرات التنس من مدرج ستريتفورد إند، قبل أن يسارع اللاعبون إلى إزالتها واستئناف اللعب.

وجاءت هذه الخطوة على غرار احتجاج مماثل نفذته جماهير سلتيك الاسكوتلندي العام الماضي، للمطالبة بتغييرات إدارية داخل ناديها، إلا أن احتجاج مانشستر يونايتد كان أقل تأثيراً على سير المباراة.

لم يتسبب الاحتجاج سوى في توقف قصير للمواجهة (أ.ب)

وتواصل جماهير النادي الإنجليزي احتجاجاتها ضد عائلة غليزر، التي تواجه معارضة واسعة منذ استحواذها على النادي عبر صفقة ممولة بالديون عام 2005، فيما طالت الانتقادات أيضاً الملياردير البريطاني جيم راتكليف، المساهم في ملكية النادي، على خلفية تراجع النتائج وارتفاع أسعار التذاكر.

وكان راتكليف، مالك مجموعة «إينيوس» للبتروكيماويات، قد تولى الإشراف على العمليات الكروية في مانشستر يونايتد، بعد استحواذه على حصة أولية بلغت 25 في المائة مقابل 1.3 مليار دولار عام 2024.

ومنذ ذلك الحين، أقال النادي، المتوج بلقب الدوري الإنجليزي 20 مرة، مدربين اثنين، فيما يواجه مدربه الحالي مايكل كاريك ضغوطاً كثيرة بسبب البداية المتعثرة للموسم.

ودخل مانشستر يونايتد مواجهة روما بعد سلسلة من تسع مباريات دون انتصار، قبل أن يتلقى هدفاً مبكراً عن طريق ماتياس سولي في الدقيقة الـ11، ثم أضاف دونيل مالين الهدف الثاني للفريق الإيطالي من ركلة جزاء بعد سبع دقائق، لتزداد صعوبة الموقف على أصحاب الأرض، بالتزامن مع الاحتجاجات التي شهدتها المدرجات.

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