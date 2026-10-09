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نيمار يشعل الصراع على لقب الدوري البرازيلي بين فلامنغو وبالميراس

النجم البرازيلي نيمار سجَّل هدفين في تعادل سانتوس مع فلامنغو (أ.ف.ب)
النجم البرازيلي نيمار سجَّل هدفين في تعادل سانتوس مع فلامنغو (أ.ف.ب)
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نيمار يشعل الصراع على لقب الدوري البرازيلي بين فلامنغو وبالميراس

النجم البرازيلي نيمار سجَّل هدفين في تعادل سانتوس مع فلامنغو (أ.ف.ب)
النجم البرازيلي نيمار سجَّل هدفين في تعادل سانتوس مع فلامنغو (أ.ف.ب)

أشعل النجم نيمار صراع المنافسة على لقب بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم هذا الموسم بين فلامنغو وبالميراس، وذلك قبل 5 مراحل على نهاية المسابقة.

وحرم نيمار فريق فلامنغو من مواصلة انتفاضته وتحقيق انتصاره السادس على التوالي في المسابقة، بعدما قاد فريقه سانتوس، لقلب تأخره صفر - 2 إلى تعادل في الوقت القاتل بنتيجة 2 - 2، مساء الخميس بالتوقيت المحلي (صباح الجمعة بتوقيت غرينتش)، ضمن منافسات المرحلة الـ29 للمسابقة، التي شهدت أيضاً فوزاً ثميناً لبالميراس على ضيفه باهيا بنتيجة 1 - صفر.

وأنهى فلامنغو الشوط الأول من لقائه في ساو باولو ضد مضيّفه سانتوس متقدماً بهدفين نظيفين حملا توقيع دانييلو ولوكاس باكيتا في الدقيقتين 43 والرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وفي الشوط الثاني، قاد نيمار سانتوس للانتفاضة في الوقت القاتل، بعدما سجَّل النجم البرازيلي المخضرم هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 82 و88 من ركلتَي جزاء، علماً بأن فلامنغو كان يلعب بـ10 لاعبين بدءاً من الدقيقة 79، عقب طرد لاعبه جورجينيو.

وأصبح في جعبة سانتوس 42 نقطة في المركز الثامن، في حين بقي فلامنغو في صدارة الترتيب برصيد 61 نقطة، لكن الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه، بالميراس، تقلص إلى نقطة وحيدة فقط.

من جانبه، استعاد بالميراس نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية للمسابقة، عقب فوزه الصعب على باهيا بهدف نظيف أحرزه جوزيه لوبيز في الدقيقة السابعة.

وبتلك النتيجة، صالح بالميراس جماهيره، التي شعرت بالإحباط عقب سقوط الفريق في فخ التعادل دون أهداف مع مستضيفه جريميو في المرحلة الماضية للمسابقة.

وتسببت هذه الخسارة في توقف رصيد باهيا، الذي تلقى خسارته السابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي والثانية على التوالي، عند 46 نقطة في المركز السادس.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أُقيمت في اليوم ذاته عن فوز فلومينينسي على ضيفه كوريتيبا 4 - صفر، في حين تعادل أتلتيكو باراناينسي مع ضيفه أتلتيكو مينيرو 2 - 2.

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ليبرون جيمس لاعب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الجديد (أ.ف.ب)
ليبرون جيمس لاعب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الجديد (أ.ف.ب)
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«إن بي إيه»: ليبرون جيمس يتألق في ظهوره الأول مع فيلادلفيا

ليبرون جيمس لاعب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الجديد (أ.ف.ب)
ليبرون جيمس لاعب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الجديد (أ.ف.ب)

قدّم المخضرم ليبرون جيمس أداء قوياً في الشوط الأول خلال أول مباراة تحضيرية له مع فريقه الجديد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بحلته الجديدة، ولكنه فشل في تفادي خسارة فريقه أمام نيويورك نتس 108-114 في بروكلين.

وكان جيمس، الهداف التاريخي للدوري، قد أعلن في يوليو (تموز) الماضي عن توقيع عقد لمدة عامين بقيمة 8 ملايين دولار مع سفنتي سيكسرز، واضعاً بذلك حداً لأسابيع من التكهنات حول وجهته كلاعب حر، وذلك بعد ثمانية مواسم ولقب واحد مع لوس أنجليس ليكرز.

ويخوض «الملك» البالغ 41 عاماً موسمه الرابع والعشرين في الدوري، وهو رقم قياسي جديد، بعدما سبق له الفوز بلقبين مع ميامي، ولقب مع كليفلاند كافالييرز، ولقب رابع مع ليكرز.

ويطمح ليبرون لمساعدة سفنتي سيكسرز للفوز بلقبه الأول منذ أن قاده جوليوس إرفينغ للتتويج قبل 43 عاماً.

وشكّلت مباراة الخميس فرصة لجيمس للعب إلى جانب زملائه الجدد، كل من جويل إمبيد، وفي جي إيدجكومب، وتايريز ماكسي، وجايلن براون المنضم حديثاً من بوسطن سلتيكس.

وسجل جيمس 10 نقاط؛ إذ نجح في تسديدته الوحيدة من اللعب المفتوح وسجل جميع محاولاته الثماني من الرميات الحرة. كما أضاف أربع متابعات وخمس تمريرات حاسمة وسرقة خلال 18 دقيقة في الشوط الأول.

وتصدر براون قائمة المسجلين برصيد 18 نقطة، في حين سجل راندل 14 نقطة لصالح نتس الذي تفوق على سفنتي سيكسرز بنتيجة 37-23 في الربع الثالث ليحكم سيطرته على المباراة. لكن الأنظار كلها كانت مصوبة نحو جيمس، بدءاً من حركته الشهيرة بنثر مسحوق الطبشور قبل انطلاق المباراة وهو يرتدي قميص سفنتي سيكسرز.

وقاد جيمس هجوم فريقه الجديد بسلاسة خلال فترة وجوده في الملعب، حيث قدم تمريراته الحاسمة الخمس جميعها في الربع الأول، وأظهر تناغماً فعالاً مع ماكسي.

وقال نيك نورس، مدرب سفنتي سيكسرز، بعد رؤية لاعبيه الأساسيين يلعبون معاً للمرة الأولى: «أعتقد أن هناك أموراً جيدة جداً حدثت، كما تعلمون، منذ البداية مباشرة».

وأضاف: «شهد الأداء تحركات جيدة خلف المدافعين وتمريرات متقنة وغيرها... لكن كانت هناك فترات فقدنا فيها الكرة كثيراً... وشابت الأداء أيضاً بعض اللحظات التي اتسمت بالارتباك وعدم السلاسة. ومع ذلك، يجب ألا ننسى أنها مرحلة ما قبل الموسم، وهي المرة الأولى التي يلعب فيها الفريق بتشكيلته الحالية معاً».

وتابع: «أعتقد أن علينا النظر إلى الأمر من زاوية الإيجابيات والدروس المستفادة، وتحديد الجوانب التي يمكننا تحسينها».

ويتبقى لسفنتي سيكسرز مباراتان في فترة التحضير للموسم، كلتاهما أمام بوسطن سلتيكس قبل خوض المباراة الافتتاحية للموسم المنتظم في الدوري أمام نيويورك نيكس، حامل اللقب، في قاعة «ماديسون سكوير غاردن» في 20 أكتوبر (تشرين الأول).

وقد وجد جيمس نفسه، منذ انضمامه للفريق، في مواجهة «الضجيج» والتعليقات الخارجية المحيطة بفريقه الجديد.

ولجأ جيمس إلى موقع «إنستغرام» لتفنيد تقرير صادر عن معلّق المباراة خلال اللقاء الأول للفريق في فترة التحضير الاثنين؛ إذ زعم التقرير أنه وبّخ زميله إمبيد لتأخره عن موعد التدريب. وكتب قائلاً: «لم يتأخر قَطّ؛ لذا توقفوا عن الكذب».

وكان جيمس قد أقرّ، خلال اليوم الإعلامي للفريق الشهر الماضي، بأن مثل هذه الضجة الخارجية المحيطة بسفنتي سيكسرز ستتضاعف مرتين وثلاث وأربع مرات «الآن بعد أن أصبحت هنا».

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الرياضة رياضة عالمية

ميسي يودع جماهير الأرجنتين مجدداً بنسخة جديدة من «صورته الأيقونية»

ميسي يودّع جماهير الأرجنتين بصورته الأيقونية (حساب ميسي على إنستغرام)
ميسي يودّع جماهير الأرجنتين بصورته الأيقونية (حساب ميسي على إنستغرام)
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ميسي يودع جماهير الأرجنتين مجدداً بنسخة جديدة من «صورته الأيقونية»

ميسي يودّع جماهير الأرجنتين بصورته الأيقونية (حساب ميسي على إنستغرام)
ميسي يودّع جماهير الأرجنتين بصورته الأيقونية (حساب ميسي على إنستغرام)

يواصل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي توديع متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب بلاده.

وركزت رسالة ميسي الموجزة والبسيطة هذه المرة على صورة محددة، وهي تلك التي طافت أرجاء العالم خلال مباراة «الكلاسيكو» بين فريقه السابق برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب «سانتياغو برنابيو» ببطولة الدوري الإسباني موسم 2016 - 2017.

في تلك المباراة، التي انتهت بفوز برشلونة 3 - 2 على الريال بفضل هدف سجله ميسي في اللحظات الأخيرة، خلع الساحر الأرجنتيني قميصه ورفعه عالياً أمام جماهير الفريق الملكي.

احتفالية ميسي الأيقونية في البيرنابيو 2017 (رويترز)

لقد دخلت تلك الاحتفالية التاريخ كواحدة من أكثر اللحظات رسوخاً في ذاكرة مسيرة ميسي، وبعد مرور نحو عشر سنوات، أعاد نجم فريق إنتر ميامي الأميركي الحالي تجسيد تلك الاحتفالية ذاتها عبر حسابه على تطبيق «إنستغرام»، ولكن هذه المرة مرتدياً ألوان منتخب الأرجنتين، حيث ظهر بقميص «راقصي التانغو»، وكتب كلمة «شكراً» باللغة الإسبانية فوق الرقم 10 بدلاً من اسمه.

وأُرفق ميسي كل ذلك برسالة أخرى تخاطب قلوب الجماهير الأرجنتينية مباشرة، حيث كتب: «قيل كل شيء. والآن، اكتمل كل شيء. والكلمات الوحيدة التي تنبع من قلبي هي: شكراً لك يا أرجنتين».

وكان ميسي خاض مباراته الأخيرة مع منتخب الأرجنتين، خلال فوزه 3 - صفر على منتخب بنين، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما الثلاثاء الماضي، لينهي مسيرته الحافلة مع الفريق التي استمرت لمدة 21 عاماً، وشهدت تتويج بلاده بلقب كأس العالم عام 2022، وكذلك كأس كوبا أميركا مرتين.

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الرياضة رياضة عالمية

«دورة شنغهاي»: زفيريف وشيلتون يعبران... وكوبولي يودّع

الألماني ألكسندر زفيريف يلامس صدارة التصنيف العالمي بشنغهاي (أ.ف.ب)
الألماني ألكسندر زفيريف يلامس صدارة التصنيف العالمي بشنغهاي (أ.ف.ب)
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«دورة شنغهاي»: زفيريف وشيلتون يعبران... وكوبولي يودّع

الألماني ألكسندر زفيريف يلامس صدارة التصنيف العالمي بشنغهاي (أ.ف.ب)
الألماني ألكسندر زفيريف يلامس صدارة التصنيف العالمي بشنغهاي (أ.ف.ب)

تأهل الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثانياً عالمياً، بسهولة إلى الدور الثالث من دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب، فيما سقط الإيطالي فلافيو كوبولي السابع ووصيف بطل فرنسا المفتوحة، أمام المخضرم الفرنسي أدريان مانارينو.

وفاز زفيريف، البالغ 29 عاماً، الذي ضمن اعتلاء صدارة التصنيف العالمي قبل نهاية الموسم بعد إعلان المتصدر الحالي الإيطالي يانيك سينر أنه لن يلعب مجدداً هذا العام، على الصيني وو يي بينغ (113) بنتيجة 6-4 و7-6 (7-4) في الدور الثاني الجمعة.

ويواجه زفيريف في الدور المقبل الفرنسي كونتان أليس (48) أو البلجيكي ألكسندر بلوكس (28).

الأميركي بن شيلتون يتألق في شنغهاي (رويترز)

وكان الأميركي بن شيلتون الرابع ووصيف بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، قد تغلب في وقت سابق على الألماني دانيال ألتماير (67) بنتيجة 6-3 و7-6 (8-6).

وثأر الأميركي من خسارته السابقة أمام ألتماير في المواجهة الأولى بينهما في مايو (أيار) على الملاعب الترابية في هامبورغ.

ويلتقي شيلتون، الذي بلغ 24 عاماً الجمعة، الفرنسي أرتور جيا (56) لنيل بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وفي حال فوزه، سيضمن مقعده في البطولة الختامية «إيه تي بي» لموسم المحترفين في تورينو (15-22 نوفمبر/ تشرين الثاني).

الإيطالي فلافيو كوبولي «يمين» يصافح منافسه الفائز عليه المخضرم الفرنسي أدريان مانارينو (رويترز)

وخسر كوبولي، الساعي بدوره إلى مقعد في البطولة الختامية «إيه تي بي»، فور دخوله المنافسة في الدور الثاني أمام المخضرم مانارينو (38 عاماً) بنتيجة 1-6 و6-4 و3-6.

ويمرّ اللاعب المتحدر من فلورنسا الذي كان قد خسر في مشاركته الأولى في بكين (500 نقطة)، بفترة سيئة منذ بلوغه نصف نهائي دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة في منتصف أغسطس (آب).

ويستهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف ثامناً عالمياً والمنتشي بتتويجه في بكين، إذ أحرز لقبه الـ102 في مسيرته، مشاركته في شنغهاي أمام البولندي هوبرت هوركاش (34) في وقت لاحق الجمعة.

وحظي الأسترالي أليكس دي مينور التاسع الذي يحوم الشك حول مشاركته في شنغهاي بسبب إصابة في الفخذ الأيسر تعرض لها في نهائي دورة بكين، بيومي راحة إضافيين قبل خوض مباراته المحتملة، بعدما انسحب منافسه في الدور الثاني السلوفاكي أليكس مولكان (84).

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