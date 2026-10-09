نيمار يشعل الصراع على لقب الدوري البرازيلي بين فلامنغو وبالميراس

أشعل النجم نيمار صراع المنافسة على لقب بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم هذا الموسم بين فلامنغو وبالميراس، وذلك قبل 5 مراحل على نهاية المسابقة.

وحرم نيمار فريق فلامنغو من مواصلة انتفاضته وتحقيق انتصاره السادس على التوالي في المسابقة، بعدما قاد فريقه سانتوس، لقلب تأخره صفر - 2 إلى تعادل في الوقت القاتل بنتيجة 2 - 2، مساء الخميس بالتوقيت المحلي (صباح الجمعة بتوقيت غرينتش)، ضمن منافسات المرحلة الـ29 للمسابقة، التي شهدت أيضاً فوزاً ثميناً لبالميراس على ضيفه باهيا بنتيجة 1 - صفر.

وأنهى فلامنغو الشوط الأول من لقائه في ساو باولو ضد مضيّفه سانتوس متقدماً بهدفين نظيفين حملا توقيع دانييلو ولوكاس باكيتا في الدقيقتين 43 والرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وفي الشوط الثاني، قاد نيمار سانتوس للانتفاضة في الوقت القاتل، بعدما سجَّل النجم البرازيلي المخضرم هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 82 و88 من ركلتَي جزاء، علماً بأن فلامنغو كان يلعب بـ10 لاعبين بدءاً من الدقيقة 79، عقب طرد لاعبه جورجينيو.

وأصبح في جعبة سانتوس 42 نقطة في المركز الثامن، في حين بقي فلامنغو في صدارة الترتيب برصيد 61 نقطة، لكن الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه، بالميراس، تقلص إلى نقطة وحيدة فقط.

من جانبه، استعاد بالميراس نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية للمسابقة، عقب فوزه الصعب على باهيا بهدف نظيف أحرزه جوزيه لوبيز في الدقيقة السابعة.

وبتلك النتيجة، صالح بالميراس جماهيره، التي شعرت بالإحباط عقب سقوط الفريق في فخ التعادل دون أهداف مع مستضيفه جريميو في المرحلة الماضية للمسابقة.

وتسببت هذه الخسارة في توقف رصيد باهيا، الذي تلقى خسارته السابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي والثانية على التوالي، عند 46 نقطة في المركز السادس.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أُقيمت في اليوم ذاته عن فوز فلومينينسي على ضيفه كوريتيبا 4 - صفر، في حين تعادل أتلتيكو باراناينسي مع ضيفه أتلتيكو مينيرو 2 - 2.