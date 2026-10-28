مونديال 2030: مدينتان إسبانيتان خارج الترشيح الرسمي تحت مجهر «فيفا»

كشف تقرير إسباني، عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيدرج مدينتي فالنسيا وفيغو الإسبانيتين ضمن جولاته التفقدية المرتقبة للمدن المرشحة لاستضافة مباريات كأس العالم 2030، التي تنظمها إسبانيا والمغرب والبرتغال.

وذكرت صحيفة «أس» الإسبانية، أن الخطوة تمثل تطوراً لافتاً في عملية اختيار الملاعب؛ كونها المرة الأولى التي يدرس فيها «فيفا» مدناً لم ترد ضمن ملف الترشيح الرسمي للاستضافة، وفقاً لما أورده التقرير.

وكان «فيفا» أعلن إجراء زيارات ميدانية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين، تشمل 15 مدينة مرشحة في الدول الثلاث؛ بهدف تقييم جاهزية الملاعب والبنية التحتية والخطط التشغيلية.

وتضم القائمة ست مدن مغربية، هي أغادير، والدار البيضاء، وفاس، ومراكش، والرباط وطنجة، وسبع مدن إسبانية، هي برشلونة، وبلباو، ولاس بالماس، ومدريد، وسان سيباستيان، وإشبيلية وسرقسطة، إلى جانب لشبونة وبورتو البرتغاليتين.

وحسب «أس»، فإن دخول فالنسيا وفيغو يوسّع دائرة المنافسة على استضافة المباريات، بعدما كانتا خارج القائمة الرسمية للمدن المرشحة.

وستجتمع وفود «فيفا» خلال جولاتها مع ممثلي السلطات المحلية والإقليمية والوطنية، ومسؤولي الملاعب، والجهات المعنية بالنقل والإقامة والخدمات التشغيلية، لتقييم مدى قدرة كل مدينة على تلبية متطلبات البطولة.

وأوضح الاتحاد الدولي أن تحديد عدد المباريات ونوعيتها في كل مدينة لن يتم إلا بعد اعتماد القائمة النهائية للملاعب المستضيفة، ضمن عملية إعداد جدول مباريات البطولة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتواصل فيه المنافسة بين المدن المرشحة على استضافة المباريات الكبرى، في حين لم يُحسم حتى الآن توزيع مباريات الأدوار الإقصائية أو موقع المباراة النهائية.