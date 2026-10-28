إنتر وبرشلونة في سباق للفوز بخدمات يلتش مدافع شتوتغارت

أفادت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، بأن نادي إنتر ميلان الإيطالي مهتم بالتعاقد مع فين يلتش، مدافع شتوتغارت ومنتخب ألمانيا تحت 21 عاماً، لكن الإنتر سيواجه منافسة شرسة من عدد من أكبر الأندية الأوروبية، بما فيها برشلونة.

وبحسب موقع «كاليتشو ميركاتو»، فقد أرسل إنتر ميلان كشافيه لمتابعة يلتش، (20 عاماً)، في عدة مناسبات خلال العام الماضي. كما تشير التقارير إلى أن النادي الإيطالي تواصل مع وكلاء وممثلي المدافع عدة مرات.

ويلعب يلتش في مركز قلب الدفاع ضمن خطة دفاعية رباعية مع شتوتغارت، لكن إنتر ميلان يرى أنه قادر على اللعب بالكفاءة نفسها، سواءً في الوسط أو على الجانب الأيمن من خط دفاع المدرب كريستيان كيفو الثلاثي.

ويحصل اللاعب الشاب على راتب إجمالي يقارب 3.‏1 مليون يورو سنوياً مع شتوتغارت، ولن يُمثل تقديم زيادة على هذا المبلغ مشكلة كبيرة للإنتر.

لكن ما قد يُشكل إشكالية أكبر هو السعر الذي سيطلبه شتوتغارت لبيع المدافع الشاب، والذي يُقدر بنحو 40 مليون يورو.

كما يُقال إن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى مهتمة بضم يلتش، بما في ذلك برشلونة الإسباني. وأفادت تقارير من صحيفة «سبورت» الإسبانية أن يلتش هو الخيار الأول لهانسي فليك إذا أراد برشلونة التعاقد مع مدافع جديد في المستقبل القريب.

ويأمل إنتر ميلان أن تتاح له فرصة مناقشة صفقة محتملة مع يلتش عندما يستضيف شتوتغارت على ملعب سان سيرو ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني).