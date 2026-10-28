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إنتر وبرشلونة في سباق للفوز بخدمات يلتش مدافع شتوتغارت

فين يلتش مدافع شتوتغارت (د.ب.أ)
فين يلتش مدافع شتوتغارت (د.ب.أ)
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إنتر وبرشلونة في سباق للفوز بخدمات يلتش مدافع شتوتغارت

فين يلتش مدافع شتوتغارت (د.ب.أ)
فين يلتش مدافع شتوتغارت (د.ب.أ)

أفادت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، بأن نادي إنتر ميلان الإيطالي مهتم بالتعاقد مع فين يلتش، مدافع شتوتغارت ومنتخب ألمانيا تحت 21 عاماً، لكن الإنتر سيواجه منافسة شرسة من عدد من أكبر الأندية الأوروبية، بما فيها برشلونة.

وبحسب موقع «كاليتشو ميركاتو»، فقد أرسل إنتر ميلان كشافيه لمتابعة يلتش، (20 عاماً)، في عدة مناسبات خلال العام الماضي. كما تشير التقارير إلى أن النادي الإيطالي تواصل مع وكلاء وممثلي المدافع عدة مرات.

ويلعب يلتش في مركز قلب الدفاع ضمن خطة دفاعية رباعية مع شتوتغارت، لكن إنتر ميلان يرى أنه قادر على اللعب بالكفاءة نفسها، سواءً في الوسط أو على الجانب الأيمن من خط دفاع المدرب كريستيان كيفو الثلاثي.

ويحصل اللاعب الشاب على راتب إجمالي يقارب 3.‏1 مليون يورو سنوياً مع شتوتغارت، ولن يُمثل تقديم زيادة على هذا المبلغ مشكلة كبيرة للإنتر.

لكن ما قد يُشكل إشكالية أكبر هو السعر الذي سيطلبه شتوتغارت لبيع المدافع الشاب، والذي يُقدر بنحو 40 مليون يورو.

كما يُقال إن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى مهتمة بضم يلتش، بما في ذلك برشلونة الإسباني. وأفادت تقارير من صحيفة «سبورت» الإسبانية أن يلتش هو الخيار الأول لهانسي فليك إذا أراد برشلونة التعاقد مع مدافع جديد في المستقبل القريب.

ويأمل إنتر ميلان أن تتاح له فرصة مناقشة صفقة محتملة مع يلتش عندما يستضيف شتوتغارت على ملعب سان سيرو ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني).

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ترقب لتشكيلة ألمانيا قبل مواجهتي صربيا وهولندا

يورغن كلوب (أ.ف.ب)
يورغن كلوب (أ.ف.ب)
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ترقب لتشكيلة ألمانيا قبل مواجهتي صربيا وهولندا

يورغن كلوب (أ.ف.ب)
يورغن كلوب (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الأربعاء، أن يورغن كلوب، المدير الفني للمنتخب الأول، سيعلن يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهتي صربيا وهولندا في دوري أمم أوروبا.

وكان كلوب، الذي تولى تدريب المنتخب الألماني خلفاً ليوليان ناغلسمان بعد بطولة كأس العالم الأخيرة، أعلن عن قائمتين من 44 لاعباً لأول مباريات دوري أمم أوروبا في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول).

ولكن لا يتوقع أن يقوم كلوب بالأمر نفسه استعداداً لمباريات الشهر المقبل.

ويحل المنتخب الألماني ضيفاً على نظيره الصربي يوم 13 نوفمبر ثم يستضيف المنتخب الهولندي بعدها بثلاثة أيام في برلين.

ويعد أحد أكبر الأسئلة المطروحة حالياً قبل إعلان القائمة، هو ما إذا كان مهاجم فيردر بريمن، نيكلاس فولكروغ، سيعود إلى صفوف المنتخب الوطني أم لا.

وكان فولكروغ جزءاً من الفريق الذي شارك في يورو 2024، ولكنه استبعد من الفريق بعد سلسلة من الإصابات، حيث كانت آخر مشاركة دولية له في يونيو (حزيران) 2025.

ولكن المهاجم عاد إلى بريمن هذا الموسم وهو في أفضل مستوياته، حيث سجل 11 هدفاً في تسع مباريات.

ولمّح كلوب إلى أنه يفضل الاعتماد على لاعبين صغار في السن، وقال مؤخراً: «نيكلاس فولكروغ يسجل هدفاً تلو الآخر ولكنه يبلغ 33 عاماً».

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث في المجموعة الثانية بالمستوى الأولى ببطولة دوري أمم أوروبا، بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب الهولندي المتصدر.

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الرياضة كرة القدم ألمانيا
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دورة فيينا: مدفيديف إلى ثمن النهائي

مدفيديف يحتفل بفوزه (أ.ف.ب)
مدفيديف يحتفل بفوزه (أ.ف.ب)
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دورة فيينا: مدفيديف إلى ثمن النهائي

مدفيديف يحتفل بفوزه (أ.ف.ب)
مدفيديف يحتفل بفوزه (أ.ف.ب)

تأهل الروسي دانييل مدفيديف، المصنف الخامس عالمياً، الأربعاء، إلى الدور ثمن النهائي من دورة فيينا في كرة المضرب (500 نقطة) بفوزه على الإسباني دانيال ميريدا 7 - 6 (7 - 1) و6 - 1 في الدور الأول.

وسيواجه مدفيديف الذي اعتلى صدارة التصنيف العالمي سابقاً لمدة 11 أسبوعاً بين يونيو (حزيران) وبداية سبتمبر (أيلول) 2022، البريطاني كاميرون نوري، المصنف 41 عالمياً، الخميس من أجل حجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

ويخوض الروسي البالغ 30 عاماً صراعاً من أجل انتزاع إحدى البطاقات الثماني المؤهلة إلى بطولة الماسترز الختامية «إيه تي بي» في تورينو.

ويحتل مدفيديف حالياً المركز الخامس في ترتيب «السباق إلى تورينو»، بفارق ضئيل جداً عن ملاحقيه.

وفي ظل غياب الإيطالي يانيك سينر، المصاب والمنسحب حتى نهاية الموسم، فإن صاحب المركز التاسع في هذا التصنيف سيشارك أيضاً في بطولة الماسترز.

وفي فيينا، حيث يتصدر الألماني ألكسندر زفيريف والإسباني كارلوس ألكاراس قائمة المصنفين، ينافس مدفيديف كلاً من الإيطالي فلافيو كوبولي والأميركي فرانسيس تيافو والأسترالي أليكس دي مينور في السباق نحو تورينو.

وبلغ زفيريف وألكاراس ومدفيديف وكوبولي ودي مينور الدور ثمن النهائي، فيما يواجه تيافو الإيطالي لورنتسو موزيتي في الدور الأول بعد ظهر الأربعاء.

أما الأميركي بن شيلتون والفرنسي آرثر فيس والإسباني رافايل خودار والصربي نوفاك ديوكوفيتش، وهم أيضاً ضمن قائمة طويلة من المرشحين للتأهل إلى تورينو، فيشاركون هذا الأسبوع في دورة بازل السويسرية.

وبعد دورتي فيينا وبازل من فئة 500 نقطة، ستوزع دورة باريس لماسترز الألف نقطة، النقاط الأخيرة المؤهلة إلى بطولة الماسترز الختامية.

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صناعة أحذية كرة القدم النسائية تأخرت 40 عاماً

فيليب هاغل مدير منتجات كرة القدم بشركة «أون» قال إن تطوير الأحذية النسائية ليس مشروعاً ثانوياً (إ.ب.أ)
فيليب هاغل مدير منتجات كرة القدم بشركة «أون» قال إن تطوير الأحذية النسائية ليس مشروعاً ثانوياً (إ.ب.أ)
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صناعة أحذية كرة القدم النسائية تأخرت 40 عاماً

فيليب هاغل مدير منتجات كرة القدم بشركة «أون» قال إن تطوير الأحذية النسائية ليس مشروعاً ثانوياً (إ.ب.أ)
فيليب هاغل مدير منتجات كرة القدم بشركة «أون» قال إن تطوير الأحذية النسائية ليس مشروعاً ثانوياً (إ.ب.أ)

كشف تقرير فرنسي عن أن صناعة أحذية كرة القدم المخصصة للسيدات تواجه فجوة تاريخية تمتد نحو 40 عاماً، بعدما اعتادت اللاعبات طيلة عقود استخدام أحذية مصممة للرجال، رغم الاختلافات التشريحية والميكانيكية التي قد تزيد مخاطر الإصابات.

وأوضحت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، في تقرير أعدته جولييت لولييفر، أن التحول نحو تطوير أحذية تراعي الخصائص الجسدية للاعبات بدأ يكتسب زخماً عقب «كأس العالم للسيدات 2019» في فرنسا، بعدما كانت المنتجات النسائية تقتصر في السابق على نسخ أصغر حجماً من الأحذية الرجالية، وغالباً بألوان مختلفة.

أقدام النساء تكون عموماً أنحف مع اختلافات في عرض القدم وارتفاع مشطها وحجم منطقة الكعب (إ.ب.أ)

ونقلت عن اختصاصي «طب القدم الرياضية»، كريستوف بلان، الذي عمل مع فريق باريس سان جيرمان للسيدات 5 سنوات، أن «أقدام النساء تكون عموماً أنحف، مع اختلافات في عرض القدم، وارتفاع مشطها، وحجم منطقة الكعب؛ مما يستدعي تصاميم أفضل ملاءمة».

وحذر بلان بأن «ارتداء أحذية غير مناسبة قد يؤدي إلى تحرك الكعب داخل الحذاء وانزلاق مقدمة القدم؛ الأمر الذي يدفع باللاعبات إلى شد عضلاتهن بصورة إضافية للحفاظ على التوازن، ويزيد استهلاك الطاقة واحتمالات الإصابة».

وأشار التقرير إلى دراسة دولية نُشرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، تفيد بأن مخاطر الإصابة قد تكون أعلى بمرتين عند استخدام الأحذية الرجالية مقارنة بالأحذية المصممة للسيدات، وفقاً لما أوردته الصحيفة.

ورغم دخول شركات كبرى هذا المجال، فإن الخيارات لا تزال محدودة نسبياً، إذ تُقدم «أديداس» حذاء «إف 50 سباركفيوجن»، و«نايكي» طراز «فانتوم لونا»، فيما تطرح «بوما» أحذية من سلسلة «فيوتشر».

مخاطر الإصابة قد تكون أعلى مرتين عند استخدام الأحذية الرجالية مقارنة بالأحذية المصممة للسيدات (رويترز)

وتستعد العلامة السويسرية «أون» لدخول السوق أيضاً؛ إذ أكد فيليب هاغل، مدير منتجات كرة القدم بالشركة، أن تطوير الأحذية النسائية «ليس مشروعاً ثانوياً؛ بل أحد الأسس» التي تقوم عليها استراتيجية دخولها عالم كرة القدم.

وتعمل الشركة حالياً مع لاعبة وسط برشلونة؛ السويسرية سيدني شيرتنلايب، على اختبارات مكثفة لتطوير الأحذية، تمهيداً لطرحها في الأسواق عام 2027 بالتزامن مع منتجات الرجال.

وعلى مستوى اللاعبات، تحدثت إينيس بن يحيى؛ لاعبة وسط أولمبيك ليون للسيدات، عن تجربتها بعد اعتماد الأحذية النسائية حصراً منذ عام، مؤكدة أنها أصبحت أوفر راحة، وأن مشكلات البثور الجلدية تراجعت لديها، فضلاً عن شعورها بثبات أكبر عند تغيير الاتجاه.

وقالت إن الأحذية الرجالية التي استخدمَتها سابقاً كانت واسعة أكبر من اللازم، بينما تساعدها الأحذية الجديدة على تثبيت القدم بصورة أفضل، وتقليل احتمالات التواء الكاحل.

لكن انتشار هذه المنتجات لا يزال محدوداً؛ إذ أشارت «ليكيب» إلى أن غالبية اللاعبات يواصلن استخدام الأحذية المشتركة بين الجنسين، رغم ظهور نماذج مخصصة للسيدات لدى نجمات مثل الأميركية ترينيتي رودمان والفرنسية غريس غيورو.

ونقلت الصحيفة عن المدافعة الفرنسية لو بوغارت، المنتقلة إلى فولفسبورغ الألماني، أنها لم تجرب أحذية مخصصة للسيدات من قبل، ولم تفكر في ذلك؛ لأنها اعتادت الطراز الذي تستخدمه وتشعر بالراحة معه.

وتسعى لورا يونغسون، المؤسسة المشاركة لشركة «آيدا سبورتس»، المختصة حصراً في أحذية كرة القدم النسائية، إلى تغيير معايير الصناعة عبر توفير خيارات أوسع للاعبات، خصوصاً في المراحل العمرية المبكرة.

وأوضحت أن المشروع، الذي بدأ عام 2017، يواجه تحدياً بشأن العادات الراسخة؛ إذ نشأت أجيال من اللاعبات على استخدام أحذية معينة، وأصبح الانتقال إلى تصاميم مختلفة أمراً غير سهل.

اللاعبات اضطررن طويلاً إلى التكيف مع أحذية لم تُصمم أصلاً لاحتياجاتهن (إ.ب.أ)

وعدّ بلان أن المشكلة تتجاوز التسويق، قائلاً: «نحن متأخرون 40 عاماً»، مشيراً إلى أن اللاعبات اضطررن طويلاً إلى التكيف مع أدوات لم تُصمم أصلاً لاحتياجاتهن.

وكشف عن أنه شاهد خلال عمله مع باريس سان جيرمان لاعبات يرتدين زوجين من الجوارب أو يستخدمن أحذية أصغر من مقاساتهن المعتادة، في محاولة لتعويض عدم ملاءمة الأحذية.

ويرى التقرير أن التحدي لم يعد مقتصراً على ابتكار منتجات جديدة، بل يمتد إلى تغيير ثقافة استمرت عقوداً، كانت فيها اللاعبات يكيفن أقدامهن مع الأحذية المتاحة، بدلاً من تصميم الأحذية بما يناسب أقدامهن.

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