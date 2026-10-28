إيدي هاو يتصدر حسابات مانشستر يونايتد لخلافة كارّيك

يتمسك مايكل كارّيك بفرصته الأخيرة لإنقاذ منصبه، في وقت يبرز فيه إيدي هاو مرشحاً مفضلاً لدى إدارة مانشستر يونايتد لقيادة الفريق، وسط تراجع النتائج وتصاعد الضغوط على الجهاز الفني.
وقررت إدارة النادي الإبقاء على كارّيك في منصبه لقيادة الفريق أمام تشيلسي، السبت المقبل، رغم الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي، والسقوط 1-4 أمام كومو في دوري أبطال أوروبا.
ولم يحقق يونايتد سوى انتصارين في آخِر 12 مباراة، كما ودّع كأس الرابطة الإنجليزية أمام برايتون، ليحتل المركز السادس عشر في الدوري، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.
ووفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن جيسون ويلكوكس، مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد، يقود التوجه نحو منح كارّيك فرصة لتصحيح المسار، لكنه يضع هاو، المدرب السابق لنيوكاسل يونايتد، في مقدمة خياراته، في حال اتخاذ قرار بتغيير الجهاز الفني.
وتشير المعطيات إلى أن هاو، البالغ 48 عاماً، يرغب في تولّي المهمة في «أولد ترافورد»، ما يعزز فرص انتقاله إذا حسمت الإدارة قرارها بالاستغناء عن كارّيك.
لكن التعاقد مع هاو لن يكون مجانياً؛ إذ سيتعيّن على مانشستر يونايتد دفع نحو 3 ملايين جنيه إسترليني لنيوكاسل، تعويضاً عن الشروط المتبقية في عقد المدرب، إلى جانب مبلغ إضافي محدود للتعاقد مع أفراد جهازه الفني، يتقدمهم مُساعده جيسون تيندال.
وكانت تسوية تعاقدية قد أُبرمت عند رحيل هاو عن نيوكاسل، في نهاية يوليو (تموز) الماضي، تضمن حصول النادي على تعويض في حال انتقاله إلى وجهة جديدة.
في المقابل، يدفع كريستوفر فيفيل، مدير التعاقدات في مانشستر يونايتد، باتجاه خيار الألماني يوليان ناغلسمان، المدرب السابق لبايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، ما يعكس وجود أكثر من اتجاه داخل النادي بشأن هوية المدرب المقبل.
وسيكون لقاء تشيلسي اختباراً مهماً لمستقبل كارّيك، قبل مواجهة روما في دوري أبطال أوروبا، ثم أستون فيلا في الدوري.
وقد تمنح هذه المباريات إدارة يونايتد وقتاً إضافياً لتقييم الوضع وحسم قرارها، في وقت لا يبدو فيه بقاء المدرب مضموناً إذا استمرت النتائج السلبية.