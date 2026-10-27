كفاراتسخيليا يخضع لجراحة ناجحة في الركبة بالدوحة

أعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل فرنسا وأوروبا، الثلاثاء، أن مهاجمه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا خضع «لعملية جراحية ناجحة لعلاج تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى»، في إصابة قد تُبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وأوضح النادي الباريسي أن اللاعب، الذي أُجريت له الجراحة في إحدى العيادات بالعاصمة القطرية الدوحة، «سيبدأ الآن مرحلة إعادة التأهيل».

وكان كفاراتسخيليا قد تعرّض لهذه الإصابة الخطيرة، الثلاثاء الماضي، إثر احتكاك مع لاعب برشلونة تشافي إسبارت خلال مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز سان جيرمان 4-2، ما يهدّد بإنهاء موسمه قبل الأوان.

وكان مقربون من اللاعب، المعروف بلقب «كفارا»، قد أفادوا وكالة الصحافة الفرنسية، الأسبوع الماضي، بأنه «من الصعب» في هذه المرحلة تحديد موعد عودته إلى الملاعب، مشيرين إلى أن هذا النوع من الإصابات يستلزم غياباً لأكثر من ستة أشهر.