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هاري كين يحرز جائزة الكرة الذهبية لعام 2026

الإنجليزي هاري كين يتوّج بالكرة الذهبية 2026 (أ.ف.ب)
الإنجليزي هاري كين يتوّج بالكرة الذهبية 2026 (أ.ف.ب)
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هاري كين يحرز جائزة الكرة الذهبية لعام 2026

الإنجليزي هاري كين يتوّج بالكرة الذهبية 2026 (أ.ف.ب)
الإنجليزي هاري كين يتوّج بالكرة الذهبية 2026 (أ.ف.ب)

تُوّج مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، الإنجليزي هاري كين، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، خلال الحفل الذي أقيم الاثنين في لندن، بعد موسم 2025-2026 حافل بالأرقام والإحصائيات المميزة.

وخلف قائد المنتخب الإنجليزي في سجل الفائزين بالجائزة المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان.

وسجل كين (33 عاماً) 61 هدفا في 51 ‌مباراة مع بايرن في جميع المسابقات، ليساهم ⁠في ⁠تتويج العملاق الألماني بثنائية الدوري والكأس المحليين. كما قاد إنجلترا إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم وسجل ستة أهداف ​خلال ​مشوارها في البطولة.

هاري كين يتحدث بعد فوزه بالكرة الذهبية أمام أنظار الأسطورة البرازيلية رونالدو دا ليما (أ.ف.ب)

وأصبح كين أول لاعب إنجليزي يفوز بالجائزة ⁠المرموقة منذ 25 عاما، ‌بعد ‌فوز مايكل ​أوين ‌بها في ‌عام 2001، كما أصبح خامس إنجليزي يفوز بها بعد كل من ستانلي ماتيوس وبوبي تشارلتون وكيفين كيغان وأوين.

كما أصبح كين أول لاعب ينشط في بايرن ميونيخ يتوج بالجائزة منذ كارل هاينز رومينيغه الذي توج بها مرتين متتاليتين عامي 1980 و1981، كما أنه رابع لاعب من بايرن يفوز بالجائزة بعد غيرد مولر وفرانز بيكنباور ورومينيغه.

الإنجليزي هاري كين نجم حفل الكرة الذهبية 2026 (رويترز)

ومن بين المرشحين الآخرين، ربما تأثّر الإسباني لامين يامال بمردوده الفردي المتواضع في كأس العالم، حيث سجّل هدفا واحدا، رغم تتويج منتخب بلاده باللقب، فضلا عن خروج برشلونة من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا. وعوّض اللاعب ذلك بفوزه بجائزة أفضل لاعب شاب للعام الثالث تواليا.أما الفرنسي كيليان مبابي، فدفع ثمن عدم إحراز أي لقب خلال موسم 2026، رغم أرقامه الفردية الاستثنائية، بعدما تصدّر ترتيب الهدافين في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وأصبح الهداف التاريخي لكأس العالم. ولم تؤثر الحملة الإعلامية المكثفة التي رافقته في الأسابيع الأخيرة على تصويت لجنة التحكيم.

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الرياضة رياضة عالمية

هاري كين يحرز جائزة الكرة الذهبية لعام 2026

الإنجليزي هاري كين يتوّج بالكرة الذهبية 2026 (أ.ف.ب)
الإنجليزي هاري كين يتوّج بالكرة الذهبية 2026 (أ.ف.ب)
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هاري كين يحرز جائزة الكرة الذهبية لعام 2026

الإنجليزي هاري كين يتوّج بالكرة الذهبية 2026 (أ.ف.ب)
الإنجليزي هاري كين يتوّج بالكرة الذهبية 2026 (أ.ف.ب)

تُوّج مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، الإنجليزي هاري كين، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، خلال الحفل الذي أقيم الاثنين في لندن، بعد موسم 2025-2026 حافل بالأرقام والإحصائيات المميزة.

وخلف قائد المنتخب الإنجليزي في سجل الفائزين بالجائزة المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان.

وسجل كين (33 عاماً) 61 هدفا في 51 ‌مباراة مع بايرن في جميع المسابقات، ليساهم ⁠في ⁠تتويج العملاق الألماني بثنائية الدوري والكأس المحليين. كما قاد إنجلترا إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم وسجل ستة أهداف ​خلال ​مشوارها في البطولة.

هاري كين يتحدث بعد فوزه بالكرة الذهبية أمام أنظار الأسطورة البرازيلية رونالدو دا ليما (أ.ف.ب)

وأصبح كين أول لاعب إنجليزي يفوز بالجائزة ⁠المرموقة منذ 25 عاما، ‌بعد ‌فوز مايكل ​أوين ‌بها في ‌عام 2001، كما أصبح خامس إنجليزي يفوز بها بعد كل من ستانلي ماتيوس وبوبي تشارلتون وكيفين كيغان وأوين.

كما أصبح كين أول لاعب ينشط في بايرن ميونيخ يتوج بالجائزة منذ كارل هاينز رومينيغه الذي توج بها مرتين متتاليتين عامي 1980 و1981، كما أنه رابع لاعب من بايرن يفوز بالجائزة بعد غيرد مولر وفرانز بيكنباور ورومينيغه.

الإنجليزي هاري كين نجم حفل الكرة الذهبية 2026 (رويترز)

ومن بين المرشحين الآخرين، ربما تأثّر الإسباني لامين يامال بمردوده الفردي المتواضع في كأس العالم، حيث سجّل هدفا واحدا، رغم تتويج منتخب بلاده باللقب، فضلا عن خروج برشلونة من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا. وعوّض اللاعب ذلك بفوزه بجائزة أفضل لاعب شاب للعام الثالث تواليا.أما الفرنسي كيليان مبابي، فدفع ثمن عدم إحراز أي لقب خلال موسم 2026، رغم أرقامه الفردية الاستثنائية، بعدما تصدّر ترتيب الهدافين في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وأصبح الهداف التاريخي لكأس العالم. ولم تؤثر الحملة الإعلامية المكثفة التي رافقته في الأسابيع الأخيرة على تصويت لجنة التحكيم.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم بايرن بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

الإسبانية أليكسيا بوتياس تتوّج بجائزة الكرة الذهبية للسيدات

النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس تتسلم جائزة الكرة الذهبية للسيدات من النجم الإنجليزي مايكل أوين (إ.ب.أ)
النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس تتسلم جائزة الكرة الذهبية للسيدات من النجم الإنجليزي مايكل أوين (إ.ب.أ)
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الإسبانية أليكسيا بوتياس تتوّج بجائزة الكرة الذهبية للسيدات

النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس تتسلم جائزة الكرة الذهبية للسيدات من النجم الإنجليزي مايكل أوين (إ.ب.أ)
النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس تتسلم جائزة الكرة الذهبية للسيدات من النجم الإنجليزي مايكل أوين (إ.ب.أ)

تُوّجت النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس بجائزة الكرة الذهبية للسيدات للمرة الثالثة في مسيرتها، بعد فوزها بها عامي 2021 و2022، وذلك خلال الحفل الذي أقيم الاثنين في لندن.

وتُخلف لاعبة برشلونة السابقة التي تدافع حاليا عن ألوان نادي لندن سيتي ليونيسز الإنجليزي، مواطنتها أيتانا بونماتي في سجل الفائزات بالجائزة، بعدما أحرزت الأخيرة اللقب ثلاث مرات متتالية بين عامي 2023 و2025، لكن الإصابات أفسدت موسمها.

وتُوّجت اللاعبة البالغة 32 عاما التي تُلقّب بـ«ملكة» كرة القدم الإسبانية، بلقبها الرابع في دوري أبطال أوروبا للسيدات الموسم الماضي، قبل انتقالها إلى نادي لندن سيتي ليونيسز، المملوك لسيدة الأعمال الأميركية ميشيل كانغ.

النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس تحمل بالون دور السيدات للمرة الثالثة بمسيرتها (إ.ب.أ)

ويجسّد فوز بوتياس بالكرة الذهبية للمرة الثالثة، بعد أربع سنوات من تتويجها الثاني، قدرتها الكبيرة على تجاوز الصعاب، بعدما عادت من إصابة خطيرة في الركبة تعرّضت لها في يوليو (تموز) 2022، وحرمتها المشاركة في كأس أوروبا مع المنتخب الإسباني.وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، دخلت قائدة المنتخب الإسباني السابقة، صاحبة القميص رقم 11، التاريخ مجددا، بعدما أصبحت أول لاعبة إسبانية تخوض 150 مباراة دولية، وذلك بعد أشهر طويلة من الغياب عن صفوف المنتخب بسبب الإصابة.

ولم يقتصر تأثير بوتياس على المستطيل الأخضر، بل امتد إلى خارجه، خصوصا عقب تتويج إسبانيا بكأس العالم عام 2023، حين كانت من أبرز المحرّكات لحركة الاحتجاج "انتهى الأمر"، المناهضة للعنف والتحرش الجنسيين في الرياضة، إثر القبلة القسرية التي فرضها الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس على زميلتها جيني هيرموسو.

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الرياضة كرة القدم للسيدات برشلونة بريطانيا
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«الكرة الذهبية»: ساكا يتوج بجائزة «سقراط»... وسان جيرمان أفضل ناد

النجم الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا يحتفل بجائزة سقراط (إ.ب.أ)
النجم الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا يحتفل بجائزة سقراط (إ.ب.أ)
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«الكرة الذهبية»: ساكا يتوج بجائزة «سقراط»... وسان جيرمان أفضل ناد

النجم الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا يحتفل بجائزة سقراط (إ.ب.أ)
النجم الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا يحتفل بجائزة سقراط (إ.ب.أ)

توّج النجم الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا بجائزة سقراط خلال حفل جائزة الكرة الذهبية، المقامة حاليا في العاصمة البريطانية لندن.

جائزة سقراط يتم منحها للاعبات واللاعبين أو المؤسسات المنخرطة في مبادرات مجتمعية أو إنسانية، أو مشاريع تدعم الإدماج والعدالة الاجتماعية خارج المستطيل الأخضر.

وحصل نجم فريق آرسنال الإنجليزي على تلك الجائزة، تقديراً لجهوده الإنسانية من خلال تعاونه مع إحدى المؤسسات الخيرية الطبية.

عثمان ديمبيلي يتسلم جائزة أفضل ناد في العالم لفريقه باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)

كما توّج فريق باريس سان جيرمان بجائزة أفضل ناد في العالم للمرة الثانية تواليا.

وتسلم نجم سان جيرمان عثمان ديمبيلي الجائزة التي حصل عليها الفريق الفرنسي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للعام الثاني تواليا.

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