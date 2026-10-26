هاري كين يحرز جائزة الكرة الذهبية لعام 2026

تُوّج مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، الإنجليزي هاري كين، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، خلال الحفل الذي أقيم الاثنين في لندن، بعد موسم 2025-2026 حافل بالأرقام والإحصائيات المميزة.

وخلف قائد المنتخب الإنجليزي في سجل الفائزين بالجائزة المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان.

وسجل كين (33 عاماً) 61 هدفا في 51 ‌مباراة مع بايرن في جميع المسابقات، ليساهم ⁠في ⁠تتويج العملاق الألماني بثنائية الدوري والكأس المحليين. كما قاد إنجلترا إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم وسجل ستة أهداف ​خلال ​مشوارها في البطولة.

هاري كين يتحدث بعد فوزه بالكرة الذهبية أمام أنظار الأسطورة البرازيلية رونالدو دا ليما (أ.ف.ب)

وأصبح كين أول لاعب إنجليزي يفوز بالجائزة ⁠المرموقة منذ 25 عاما، ‌بعد ‌فوز مايكل ​أوين ‌بها في ‌عام 2001، كما أصبح خامس إنجليزي يفوز بها بعد كل من ستانلي ماتيوس وبوبي تشارلتون وكيفين كيغان وأوين.

كما أصبح كين أول لاعب ينشط في بايرن ميونيخ يتوج بالجائزة منذ كارل هاينز رومينيغه الذي توج بها مرتين متتاليتين عامي 1980 و1981، كما أنه رابع لاعب من بايرن يفوز بالجائزة بعد غيرد مولر وفرانز بيكنباور ورومينيغه.

الإنجليزي هاري كين نجم حفل الكرة الذهبية 2026 (رويترز)

ومن بين المرشحين الآخرين، ربما تأثّر الإسباني لامين يامال بمردوده الفردي المتواضع في كأس العالم، حيث سجّل هدفا واحدا، رغم تتويج منتخب بلاده باللقب، فضلا عن خروج برشلونة من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا. وعوّض اللاعب ذلك بفوزه بجائزة أفضل لاعب شاب للعام الثالث تواليا.أما الفرنسي كيليان مبابي، فدفع ثمن عدم إحراز أي لقب خلال موسم 2026، رغم أرقامه الفردية الاستثنائية، بعدما تصدّر ترتيب الهدافين في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وأصبح الهداف التاريخي لكأس العالم. ولم تؤثر الحملة الإعلامية المكثفة التي رافقته في الأسابيع الأخيرة على تصويت لجنة التحكيم.