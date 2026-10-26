«الكرة الذهبية»: ساكا يتوج بجائزة «سقراط»... وسان جيرمان أفضل ناد

توّج النجم الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا بجائزة سقراط خلال حفل جائزة الكرة الذهبية، المقامة حاليا في العاصمة البريطانية لندن.
جائزة سقراط يتم منحها للاعبات واللاعبين أو المؤسسات المنخرطة في مبادرات مجتمعية أو إنسانية، أو مشاريع تدعم الإدماج والعدالة الاجتماعية خارج المستطيل الأخضر.
وحصل نجم فريق آرسنال الإنجليزي على تلك الجائزة، تقديراً لجهوده الإنسانية من خلال تعاونه مع إحدى المؤسسات الخيرية الطبية.
كما توّج فريق باريس سان جيرمان بجائزة أفضل ناد في العالم للمرة الثانية تواليا.
وتسلم نجم سان جيرمان عثمان ديمبيلي الجائزة التي حصل عليها الفريق الفرنسي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للعام الثاني تواليا.