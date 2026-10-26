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«الدوري الفرنسي»: سان جيرمان ينفرد بالصدارة «ببصمة البدلاء»

ميكا غودتس يحتفل بهدف سان جيرمان الثاني في مرمى ليون (إ.ب.أ)
ميكا غودتس يحتفل بهدف سان جيرمان الثاني في مرمى ليون (إ.ب.أ)
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«الدوري الفرنسي»: سان جيرمان ينفرد بالصدارة «ببصمة البدلاء»

ميكا غودتس يحتفل بهدف سان جيرمان الثاني في مرمى ليون (إ.ب.أ)
ميكا غودتس يحتفل بهدف سان جيرمان الثاني في مرمى ليون (إ.ب.أ)

واصل باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته، وانفرد بقمة الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد الفوز على ضيفه أولمبيك ليون بنتيجة 2 / صفر، مساء الإثنين، في قمة منافسات الجولة الثامنة.

سجل البديلان سيني مايولو وميكا غودتس هدفي المباراة في الدقيقتين 72 و84 من المواجهة التي أقيمت على ملعب «حديقة الأمراء» في العاصمة الفرنسية باريس.

بهذه النتيجة يواصل سان جيرمان صحوته بفوز خامس على التوالي في الدوري، ويواصل صحوته بعد الفوز 4 / 2 على برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

وخاض الفريق الباريسي اللقاء بدون نجمه عثمان ديمبيلي لحضوره حفل تسليم جوائز الكرة الذهبية للأفضل في العالم الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن تزامنا مع المباراة.

وارتقى «بي إس جي» لصدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، يليه رين 16 نقطة ثم ليل وموناكو بـ 15 نقطة لكل منهما.

في المقابل، لم يتجاوز ليون كبوة الخسارة بثلاثية دون رد أمام هوفنهايم الألماني في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الخميس الماضي، بل تلقى خسارته الثانية في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الخامس متفوقا بفارق الأهداف عن باريس إف سي، صاحب المركز السادس.

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الإسبانية أليكسيا بوتياس تتوّج بجائزة الكرة الذهبية للسيدات

النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس تتسلم جائزة الكرة الذهبية للسيدات من النجم الإنجليزي مايكل أوين (إ.ب.أ)
النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس تتسلم جائزة الكرة الذهبية للسيدات من النجم الإنجليزي مايكل أوين (إ.ب.أ)
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الإسبانية أليكسيا بوتياس تتوّج بجائزة الكرة الذهبية للسيدات

النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس تتسلم جائزة الكرة الذهبية للسيدات من النجم الإنجليزي مايكل أوين (إ.ب.أ)
النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس تتسلم جائزة الكرة الذهبية للسيدات من النجم الإنجليزي مايكل أوين (إ.ب.أ)

تُوّجت النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس بجائزة الكرة الذهبية للسيدات للمرة الثالثة في مسيرتها، بعد فوزها بها عامي 2021 و2022، وذلك خلال الحفل الذي أقيم الاثنين في لندن.

وتُخلف لاعبة برشلونة السابقة التي تدافع حاليا عن ألوان نادي لندن سيتي ليونيسز الإنجليزي، مواطنتها أيتانا بونماتي في سجل الفائزات بالجائزة، بعدما أحرزت الأخيرة اللقب ثلاث مرات متتالية بين عامي 2023 و2025، لكن الإصابات أفسدت موسمها.

وتُوّجت اللاعبة البالغة 32 عاما التي تُلقّب بـ«ملكة» كرة القدم الإسبانية، بلقبها الرابع في دوري أبطال أوروبا للسيدات الموسم الماضي، قبل انتقالها إلى نادي لندن سيتي ليونيسز، المملوك لسيدة الأعمال الأميركية ميشيل كانغ.

النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس تحمل بالون دور السيدات للمرة الثالثة بمسيرتها (إ.ب.أ)

ويجسّد فوز بوتياس بالكرة الذهبية للمرة الثالثة، بعد أربع سنوات من تتويجها الثاني، قدرتها الكبيرة على تجاوز الصعاب، بعدما عادت من إصابة خطيرة في الركبة تعرّضت لها في يوليو (تموز) 2022، وحرمتها المشاركة في كأس أوروبا مع المنتخب الإسباني.وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، دخلت قائدة المنتخب الإسباني السابقة، صاحبة القميص رقم 11، التاريخ مجددا، بعدما أصبحت أول لاعبة إسبانية تخوض 150 مباراة دولية، وذلك بعد أشهر طويلة من الغياب عن صفوف المنتخب بسبب الإصابة.

ولم يقتصر تأثير بوتياس على المستطيل الأخضر، بل امتد إلى خارجه، خصوصا عقب تتويج إسبانيا بكأس العالم عام 2023، حين كانت من أبرز المحرّكات لحركة الاحتجاج "انتهى الأمر"، المناهضة للعنف والتحرش الجنسيين في الرياضة، إثر القبلة القسرية التي فرضها الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس على زميلتها جيني هيرموسو.

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الرياضة كرة القدم للسيدات برشلونة بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«الكرة الذهبية»: ساكا يتوج بجائزة «سقراط»... وسان جيرمان أفضل ناد

النجم الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا يحتفل بجائزة سقراط (إ.ب.أ)
النجم الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا يحتفل بجائزة سقراط (إ.ب.أ)
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«الكرة الذهبية»: ساكا يتوج بجائزة «سقراط»... وسان جيرمان أفضل ناد

النجم الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا يحتفل بجائزة سقراط (إ.ب.أ)
النجم الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا يحتفل بجائزة سقراط (إ.ب.أ)

توّج النجم الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا بجائزة سقراط خلال حفل جائزة الكرة الذهبية، المقامة حاليا في العاصمة البريطانية لندن.

جائزة سقراط يتم منحها للاعبات واللاعبين أو المؤسسات المنخرطة في مبادرات مجتمعية أو إنسانية، أو مشاريع تدعم الإدماج والعدالة الاجتماعية خارج المستطيل الأخضر.

وحصل نجم فريق آرسنال الإنجليزي على تلك الجائزة، تقديراً لجهوده الإنسانية من خلال تعاونه مع إحدى المؤسسات الخيرية الطبية.

عثمان ديمبيلي يتسلم جائزة أفضل ناد في العالم لفريقه باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)

كما توّج فريق باريس سان جيرمان بجائزة أفضل ناد في العالم للمرة الثانية تواليا.

وتسلم نجم سان جيرمان عثمان ديمبيلي الجائزة التي حصل عليها الفريق الفرنسي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للعام الثاني تواليا.

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الرياضة كرة القدم آرسنال باريس بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«الكرة الذهبية»: سيطرة إسبانية متواصلة... دي لا فوينتي أفضل مدرب وسيمون أفضل حارس

لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا يرفع جائزة أفضل مدرب في العالم (أ.ب)
لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا يرفع جائزة أفضل مدرب في العالم (أ.ب)
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«الكرة الذهبية»: سيطرة إسبانية متواصلة... دي لا فوينتي أفضل مدرب وسيمون أفضل حارس

لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا يرفع جائزة أفضل مدرب في العالم (أ.ب)
لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا يرفع جائزة أفضل مدرب في العالم (أ.ب)

توّج لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، بجائزة أفضل مدرب لفريق كرة قدم للرجال في العالم لهذا العام، وذلك خلال حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية بالعاصمة البريطانية لندن.

وتفوق دي لا فوينتي على باقي المرشحين للحصول على الجائزة، وهم الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ومواطناه ميكيل أرتيتا (آرسنال الإنجليزي) وأوناي إيمري (أستون فيلا الإنجليزي)، والبلجيكي فينسن كومباني (بايرن ميونيخ الألماني).

ولم تكن النتيجة مفاجئة، فبعد تتويج المنتخب الإسباني بكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للمرة الثانية في تاريخه، حصد لويس دي لا فوينتي الجائزة، ليخلف بذلك لويس إنريكي في سجل الفائزين. وبعد عناق سريع مع لامين يامال، صعد المدير الفني إلى المنصة لتسلم جائزته.

الحارس الإسباني اوناي سيمون أفضل حارس بالعالم (إ.ب.أ)

واستكمالا للسيطرة الإسبانية على جوائز الحفل، انتزع أوناي سيمون حارس مرمى منتخب إسبانيا ونادي أتليتك بلباو جائزة أفضل حارس مرمى لهذا العام.

وقاد سيمون «لا روخا» للقب كأس العالم الأخيرة في أميركا الشمالية، بعد أن حافظ على نظافة شباكه في سبع من مباريات المونديال الثماني، ولم تهتز شباكه سوى بهدف وحيد من بلجيكا في ربع النهائي.

وتفوق سيمون في التصويت النهائي على عدد من الحراس، أبرزهم مواطنَيه ديفيد رايا حارس آرسنال وخوان غارسيا حارس برشلونة، بالإضافة للمغربي ياسين بونو حارس الهلال والروسي سافونوف حارس سان جيرمان، والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس تشيلسي، والذي حصد الجائزة مرتين من قبل.

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