«الدوري الفرنسي»: سان جيرمان ينفرد بالصدارة «ببصمة البدلاء»

واصل باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته، وانفرد بقمة الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد الفوز على ضيفه أولمبيك ليون بنتيجة 2 / صفر، مساء الإثنين، في قمة منافسات الجولة الثامنة.

سجل البديلان سيني مايولو وميكا غودتس هدفي المباراة في الدقيقتين 72 و84 من المواجهة التي أقيمت على ملعب «حديقة الأمراء» في العاصمة الفرنسية باريس.

بهذه النتيجة يواصل سان جيرمان صحوته بفوز خامس على التوالي في الدوري، ويواصل صحوته بعد الفوز 4 / 2 على برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

وخاض الفريق الباريسي اللقاء بدون نجمه عثمان ديمبيلي لحضوره حفل تسليم جوائز الكرة الذهبية للأفضل في العالم الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن تزامنا مع المباراة.

وارتقى «بي إس جي» لصدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، يليه رين 16 نقطة ثم ليل وموناكو بـ 15 نقطة لكل منهما.

في المقابل، لم يتجاوز ليون كبوة الخسارة بثلاثية دون رد أمام هوفنهايم الألماني في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الخميس الماضي، بل تلقى خسارته الثانية في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الخامس متفوقا بفارق الأهداف عن باريس إف سي، صاحب المركز السادس.