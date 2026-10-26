أشرف حكيمي في المركز الـ13 بترتيب الكرة الذهبية

بدأت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة الإعلان عن ترتيب اللاعبين الأفضل في العالم، ضمن جائزة «الكرة الذهبية» هذا العام.

وكشف الحساب الرسمي للمجلة على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، الاثنين، عن قائمة اللاعبين الفائزين بالمراكز من الـ12 إلى 29 في الترتيب العام للجائزة، حيث ضمت عدداً من النجوم.

وحصل الإسباني باو كوبارسي، نجم برشلونة الإسباني، على المركز الثاني عشر، في حين جاء المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثالث عشر بالترتيب العام للجائزة، تلاه البرتغالي فيتينيا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الـ14، ثم الإنجليزي ديكلان رايس (آرسنال الإنجليزي)، في المركز الـ15.

وحل الإسباني فيران توريس، لاعب برشلونة الإسباني السابق، المنضم هذا الموسم لباريس سان جيرمان الفرنسي، في المركز السادس عشر، بينما جاء البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني) في المركز السابع عشر.

وحصل كل من الإسباني مارك كوكوريا، لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق المنتقل هذا الموسم لريال مدريد، المركز الثامن عشر، ثم حصل البرتغالي جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، والإكوادوري ويليان باتشو (باريس سان جيرمان)، والبرازيلي غابرييل (آرسنال الإنجليزي)، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي)، على المراكز من 19 إلى 22 على الترتيب.

واحتل كل من البرتغالي نونو مينديز (باريس سان جيرمان الفرنسي)، والكولومبي لويس دياز (بايرن ميونيخ الألماني)، المركزين الـ23 والـ24 على التوالي.

وجاء في المركز الـ25 البرازيلي ماركينيوس، قائد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تلاه الفرنسي دايو أوباميكانو، مدافع بايرن ميونيخ الألماني في المركز الـ26.

وجاء كل من البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والمكسيكي خوليان كينيونيس (القادسية السعودي) في المركزين الـ27 والـ28 على الترتيب، في حين تقاسم الفرنسي ويليام ساليبا (آرسنال الإنجليزي)، والسنغالي ساديو ماني (النصر السعودي) المركز الـ29 في القائمة.

ومن المقرر أن تعلن المجلة عن باقي المراكز تباعاً، الاثنين، قبل انطلاق الحفل الرسمي للجائزة، الذي يقام في العاصمة البريطانية لندن في وقت لاحق من مساء الاثنين، والذي سيتم من خلاله الإعلان عن الفائز بالجائزة المرموقة.