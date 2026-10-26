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أشرف حكيمي في المركز الـ13 بترتيب الكرة الذهبية

أشرف حكيمي احتل المركز الـ13 في ترتيب الكرة الذهبية (إ.ب.أ)
أشرف حكيمي احتل المركز الـ13 في ترتيب الكرة الذهبية (إ.ب.أ)
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أشرف حكيمي في المركز الـ13 بترتيب الكرة الذهبية

أشرف حكيمي احتل المركز الـ13 في ترتيب الكرة الذهبية (إ.ب.أ)
أشرف حكيمي احتل المركز الـ13 في ترتيب الكرة الذهبية (إ.ب.أ)

بدأت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة الإعلان عن ترتيب اللاعبين الأفضل في العالم، ضمن جائزة «الكرة الذهبية» هذا العام.

وكشف الحساب الرسمي للمجلة على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، الاثنين، عن قائمة اللاعبين الفائزين بالمراكز من الـ12 إلى 29 في الترتيب العام للجائزة، حيث ضمت عدداً من النجوم.

وحصل الإسباني باو كوبارسي، نجم برشلونة الإسباني، على المركز الثاني عشر، في حين جاء المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثالث عشر بالترتيب العام للجائزة، تلاه البرتغالي فيتينيا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الـ14، ثم الإنجليزي ديكلان رايس (آرسنال الإنجليزي)، في المركز الـ15.

وحل الإسباني فيران توريس، لاعب برشلونة الإسباني السابق، المنضم هذا الموسم لباريس سان جيرمان الفرنسي، في المركز السادس عشر، بينما جاء البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني) في المركز السابع عشر.

وحصل كل من الإسباني مارك كوكوريا، لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق المنتقل هذا الموسم لريال مدريد، المركز الثامن عشر، ثم حصل البرتغالي جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، والإكوادوري ويليان باتشو (باريس سان جيرمان)، والبرازيلي غابرييل (آرسنال الإنجليزي)، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي)، على المراكز من 19 إلى 22 على الترتيب.

واحتل كل من البرتغالي نونو مينديز (باريس سان جيرمان الفرنسي)، والكولومبي لويس دياز (بايرن ميونيخ الألماني)، المركزين الـ23 والـ24 على التوالي.

وجاء في المركز الـ25 البرازيلي ماركينيوس، قائد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تلاه الفرنسي دايو أوباميكانو، مدافع بايرن ميونيخ الألماني في المركز الـ26.

وجاء كل من البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والمكسيكي خوليان كينيونيس (القادسية السعودي) في المركزين الـ27 والـ28 على الترتيب، في حين تقاسم الفرنسي ويليام ساليبا (آرسنال الإنجليزي)، والسنغالي ساديو ماني (النصر السعودي) المركز الـ29 في القائمة.

ومن المقرر أن تعلن المجلة عن باقي المراكز تباعاً، الاثنين، قبل انطلاق الحفل الرسمي للجائزة، الذي يقام في العاصمة البريطانية لندن في وقت لاحق من مساء الاثنين، والذي سيتم من خلاله الإعلان عن الفائز بالجائزة المرموقة.

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الأرجنتيني ليونيل ميسي قاد منتخب بلاده لنهائي المونديال (أ.ف.ب)
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ميسي وهالاند ورودري ضمن العشرة الأوائل بترتيب الكرة الذهبية... وبيلينغهام الـ11

الأرجنتيني ليونيل ميسي قاد منتخب بلاده لنهائي المونديال (أ.ف.ب)
الأرجنتيني ليونيل ميسي قاد منتخب بلاده لنهائي المونديال (أ.ف.ب)

أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة، الاثنين، عن قائمة مختصرة تضم 10 لاعبين مرشحين للحصول على جائزة «الكرة الذهبية»، التي تقدمها للاعب الأفضل في العالم، هذا العام.

وضمت القائمة، التي أعلنت عنها المجلة على حسابها بموقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، كلاً من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي، والفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد الإسباني)، والفرنسي عثمان ديمبيلي والإسباني فابيان رويز والجورجي خفيتشا كفارتسخيليا، ثلاثي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء في القائمة أيضاً النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي)، والإنجليزي هاري كين والفرنسي مايكل أوليسيه (بايرن ميونيخ الألماني)، والإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي المنتقل، هذا الموسم، لبرشلونة الإسباني، والإسباني لامين يامال، نجم برشلونة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة المرموقة من بين اللاعبين العشرة خلال الحفل، الذي يقام في وقت لاحق، الاثنين، بالعاصمة البريطانية لندن.

وكشف الحساب الرسمي للمجلة على موقع «إكس» عن قائمة اللاعبين الفائزين بالمراكز من الـ11 إلى 29 في الترتيب العام للجائزة، حيث ضمت عدداً من النجوم.

الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد في المركز الـ11 بترتيب الكرة الذهبية (أ.ف.ب)

وفاز الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، بالمركز الـ11، بينما حصل الإسباني باو كوبارسي، نجم برشلونة الإسباني، على المركز الثاني عشر، في حين تواجد المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثالث عشر بالترتيب العام للجائزة، تلاه البرتغالي فيتينيا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الـ14، ثم الإنجليزي ديكلان رايس (آرسنال الإنجليزي)، في المركز الـ15.

وحل الإسباني فيران توريس، لاعب برشلونة الإسباني السابق، المنضم هذا الموسم لباريس سان جيرمان الفرنسي، في المركز السادس عشر، بينما جاء البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني) في المركز السابع عشر.

ونال كل من الإسباني مارك كوكوريا، لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق المنتقل هذا الموسم لريال مدريد، المركز الثامن عشر، ثم حصل البرتغالي جواو نيفيش (باريس سان جيرمان)، الإكوادوري ويليان باتشو (باريس سان جيرمان)، البرازيلي غابرييل (آرسنال الإنجليزي)، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي)، على المراكز من 19 إلى 22 على الترتيب.

واحتل كل من البرتغالي نونو مينديش (باريس سان جيرمان الفرنسي)، والكولومبي لويس دياز (بايرن ميونيخ الألماني)، المركزين الـ23 والـ24 على التوالي.

وجاء في المركز الـ25 البرازيلي ماركينيوس، قائد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تلاه الفرنسي دايو أوباميكانو، مدافع بايرن ميونيخ الألماني في المركز الـ26.

وتواجد كل من البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والمكسيكي خوليان كينيونيس (القادسية السعودي) في المركزين الـ27 والـ28 على الترتيب، في حين تقاسم الفرنسي ويليام ساليبا (آرسنال الإنجليزي)، والسنغالي ساديو ماني (النصر السعودي) المركز الـ29 في القائمة.

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الرياضة رياضة عالمية

رئيس مرسيدس يدافع عن راسل

البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس (أ.ف.ب)
البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس (أ.ف.ب)
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رئيس مرسيدس يدافع عن راسل

البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس (أ.ف.ب)
البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس (أ.ف.ب)

يدعم توتو فولف رئيس فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات نجاح جورج راسل مستقبلاً بعدما استبعد هيلموت ماركو مستشار قطاع رياضة المحركات لدى ريد بول، قدرة السائق البريطاني على التعافي من تفوق زميله في الفريق كيمي أنتونيلي عليه.

ويتقدم أنتونيلي سائق مرسيدس على راسل بفارق 123 نقطة في صدارة ترتيب بطولة العالم لفورمولا 1، مع بقاء 125 نقطة ممكنة، ويبدو في طريقه لأن يصبح أصغر بطل في تاريخ الرياضة خلال سباق جائزة المكسيك الكبرى الأسبوع المقبل، وأول بطل إيطالي منذ عام 1953.

وفاز السائق (20 عاماً) بتسعة سباقات حتى الآن في موسمه الثاني مقابل ثلاثة انتصارات فقط لراسل الأكثر خبرة، والذي بدأ العام مرشحاً أول لدى شركات المراهنات.

وقال ماركو، الذي غادر ريد بول العام الماضي، لشبكة «سكاي ألمانيا» قبل سباق جائزة أميركا الكبرى الأحد، والذي فاز به أنتونيلي من مركز أول المنطلقين وأنهى راسل السباق في المركز الثامن بعد عقوبة زمنية قدرها خمس ثوان: «لم يعد راسل السائق الأول».

وأضاف ماركو (83 عاماً): «من الواضح تماماً أن أنتونيلي انتزع منه هذا المركز... أشك في أن تتاح له فرصة أخرى للفوز ببطولة العالم أو أن يحظى بوضعية السائق الأول في أي مكان».

وقال فولف إنه رغم احترامه لرأي مواطنه النمساوي «الذي ليس صديقاً مقرباً»، فإن ماركو مخطئ.

وأضاف للصحافيين في حلبة الأميركتين: «جورج يمتلك كل المقومات. أعتقد أن السيارة لا تناسب أسلوبه. في بداية الموسم، ربما يكون من الصعب التعامل مع وضع تشعر فيه بأن هذا هو عامك المنتظر، ثم تجد على الجانب الآخر (من المرآب) هذا الموهوب الاستثنائي الذي يبدأ تدريجياً في تقليص الفارق والتفوق».

وأضاف: «أعتقد أنه في موسم جديد، إذا وفرنا له سيارة سريعة، فإن جورج يمتلك بالتأكيد كل ما يحتاجه للفوز بالبطولة. أعتقد أنه من السهل جداً تجاهل كل تلك السنوات التي فاز خلالها ببطولات فورمولا 2 وفورمولا 3، وكذلك ألقابه المتتالية في سنواته الأولى في بطولات الكارتنغ الأوروبية. كل ذلك شاهد على إنجازاته».

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الرياضة رياضة عالمية

الكشف عن ترتيب 20 لاعبة في سباق جائزة الكرة الذهبية للسيدات

المكسيكية سكارلت كامبيروس صاحبة المركز الـ21 لدى وصولها حفل الكرة الذهبية بلندن (أ.ف.ب)
المكسيكية سكارلت كامبيروس صاحبة المركز الـ21 لدى وصولها حفل الكرة الذهبية بلندن (أ.ف.ب)
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الكشف عن ترتيب 20 لاعبة في سباق جائزة الكرة الذهبية للسيدات

المكسيكية سكارلت كامبيروس صاحبة المركز الـ21 لدى وصولها حفل الكرة الذهبية بلندن (أ.ف.ب)
المكسيكية سكارلت كامبيروس صاحبة المركز الـ21 لدى وصولها حفل الكرة الذهبية بلندن (أ.ف.ب)

كشفت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية عن ترتيب 20 لاعبة في سباق المنافسة على الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم هذا العام.

تنظم المجلة الفرنسية حفل جوائز الأفضل في العاصمة البريطانية لندن بشكل استثنائي بمناسبة مرور 70 عاماً على إطلاق النسخة الأولى من الجائزة المرموقة، حيث كان الحفل ينظم سنوياً في العاصمة الفرنسية باريس.

وبدأ منظمو الحفل العد التنازلي بالكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعبة التي يتنافس عليها 28 لاعبة.

اليابانية يوي هاسيغاوا لاعبة مانشستر سيتي في المركز الـ11 بترتيب الكرة الذهبية (رويترز)

احتلت المراكز من 11 إلى 15 على التوالي، كل من اليابانية يوي هاسيغاوا (مانشستر سيتي)، والألمانية كلارا بول (بايرن ميونيخ)، الإسبانية ماريونا كالديني (آرسنال الإنجليزي)، الفرنسية ويندي رينارد (أولمبيك ليون)، الإسبانية كاتا كول (برشلونة).

فيما جاءت بالمراكز من 16 إلى 20 كل من الإسبانية مابي ليون (برشلونة)، الهولندية إسمي بروغتس (برشلونة)، الزامبية باربرا باندا (أورلاندو برايد الأميركي)، البلجيكية تيسا وولارت (إنتر ميلان)، والفرنسية سلمى باشا (أولمبيك ليون).

واحتلت كل من المكسيكية سكارلت كامبيروس (كلوب أميركا المكسيكي)، واليابانية ماناكا ماتسوكوبو (نورث كارولينا الأميركي)، ومواطنتها موموكو تانيكاوا (بايرن ميونيخ)، والهولندية كرستين كاسباري (مانشستر سيتي)، والاسكوتلندية كارولينا وير (ريال مدريد) المراكز من 21 إلى 25 على التوالي.

وجاءت الإنجليزية أليكس غرينوود (مانسشتر سيتي) في المركز 26، تليها الأميركية روز لافيلي (جوثام الأميركي) في المركز 27، بينما تساوت كل من البرازيلية لورينا (كانساس سيتي الأميركي)، والفرنسية ميلفين مالارد (مانسشتر يونايتد) والهولندية فيفيا ميديما (مانشستر سيتي) في المركز 28.

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