«الدوري التركي»: محمد صلاح يقود طرابزون لفوز مثير على ريزه

قلب طرابزون سبور تأخره بهدفين إلى فوز مثير على مضيّفه ريزه سبور 3 - 4، الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري التركي لكرة القدم.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف أميد سبور المتصدر، وبفارق الأهداف عن غلاطة سراي حامل اللقب وصاحب المركز الثالث، الذي يستعد للقاء الديربي مع فنربخشة في وقت لاحق من الاثنين.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ريزه سبور عند عشر نقاط في المركز الثالث عشر.

وتألق النجم المصري محمد صلاح وكان وراء الهجمتين اللتين انتهتتا بهدفي طرابزون الثاني والثالث.

وتقدم ريزه في الدقيقة 12 عن طريق جينارو بوريلي، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 49 سجل مليح كاباسكال الهدف الأول لطرابزون سبور، ثم أدرك زميله أرال سيميسير التعادل في الدقيقة 51.

وسجل طرابزون الهدف الثالث عن طريق فرانكولينو جلودا في الدقيقة 57، ثم عاد ريزه ليعادل النتيجة عبر كازيم لاسي في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 83 عاد فرانكولينو جلودا ليسجل الهدف الرابع لفريق طرابزون سبور.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز بشكتاش على إسطنبول باشاكشهير 2 - صفر.

ورفع بشكتاش رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد باشاكشهير عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

وانتظر بشكتاش حتى الدقيقة 76 ليسجل له أوه هيون جو الهدف الأول، ثم أضاف زميله جونيور أولايتان الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.