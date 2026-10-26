بدء الإعلان عن ترتيب الكرة الذهبية... كينيونيس الـ28 وماني الـ29

بدأت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة الإعلان عن ترتيب اللاعبين الأفضل في العالم، ضمن جائزة «الكرة الذهبية» هذا العام.

وكشف الحساب الرسمي للمجلة على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، الاثنين، عن اللاعبين الفائزين بالمراكز من الـ23 إلى الـ29 في الترتيب العام للجائزة.

واحتل كل من البرتغالي نونو مينديز (باريس سان جيرمان الفرنسي)، والكولومبي لويس دياز (بايرن ميونيخ الألماني)، المركزين الـ23 والـ24 على التوالي.

وجاء في المركز الـ25 البرازيلي ماركينيوس، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تلاه الفرنسي دايو أوباميكانو، مدافع بايرن ميونيخ الألماني في المركز الـ26.

ووُجد كل من البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والمكسيكي خوليان كينيونيس (القادسية السعودي) في المركزين الـ27 والـ28 على الترتيب، في حين تقاسم الفرنسي ويليام ساليبا (آرسنال الإنجليزي)، والسنغالي ساديو ماني (النصر السعودي) المركز الـ29 في القائمة.

ومن المقرر أن تعلن المجلة عن باقي المراكز تباعاً هذا اليوم، قبل انطلاق الحفل الرسمي للجائزة، الذي يقام في العاصمة البريطانية لندن في وقت لاحق من مساء الاثنين، والذي سيتم من خلاله الإعلان عن الفائز بالجائزة المرموقة.