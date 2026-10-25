إيراولا سعيد بأول فوز لليفربول بالبريميرليغ في «آنفيلد»

أبدى أندوني إيراولا، المدير الفني لفريق ليفربول، سعادته البالغة بعد تحقيقه أول فوز له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب «آنفيلد»، معقل الفريق الأحمر.

وحقق ليفربول انتصاراً مستحقاً 2 - صفر على ضيفه برايتون، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثامنة للمسابقة العريقة.

وجاء الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 17 عبر النيران الصديقة بعد تسديدة من الألماني فلوريان فيرتز اصطدمت باللاعب باسكال غروس، مدافع برايتون، لتسكن الشباك كهدف عكسي.

وبعد أقل من خمس دقائق فقط، ضاعف السويدي ألكسندر إيزاك النتيجة، ليضع بذلك حداً لصمود دفاع برايتون الذي حافظ على نظافة شباكه لأكثر من تسع ساعات متتالية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال إيراولا عقب المباراة: «أنا سعيد للغاية اليوم، وسعيد بشكل عام بهذا الفوز الرابع (في الدوري). أعتقد أننا واجهنا خصماً قوياً للغاية، وكان من المهم أن نبدأ المباراة بالشكل الذي بدأنا به اليوم، فقد احتجنا لانطلاقة قوية، والتحلي بالشراسة، واستعادة الكرة، والفوز في المواجهات الثنائية، وتشكيل خطورة في الهجمات المرتدة».

وأضاف المدرب الإسباني: «أعتقد أننا نجحنا في ذلك، وكانت المباراة مختلفة عن اللقاءات السابقة التي استقبلنا فيها الأهداف أولاً».

وأوضح إيراولا: «في المباريات السابقة، كنا نضطر للعودة في النتيجة، أما اليوم فقد كانت بدايتنا أفضل، مما جعل مجريات المباراة تسير في اتجاه مختلف».

ورفع إيزاك رصيده إلى 6 أهداف في 7 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليثبت أحقيته في الانتقال لليفربول في صيف العام الماضي في صفقة قياسية على مستوى بريطانيا.

وصرح إيراولا: «إذا تمكنا من إيصال الكرة إليه في تلك المناطق، وزودناه بعرضيات متقنة وهيأنا له فرصاً جيدة، فإنه سيسجل الأهداف بكل تأكيد».

وتابع: «الأمر يعتمد على نجاح لاعب مثل برادلي (باركولا) في الفوز بالمواجهات الفردية، والتفوق في السرعة على الخصم، وإيجاد المساحات المناسبة».

من ناحية أخرى، اضطر فيرتز لمغادرة الملعب بسبب الإصابة، لكن إيراولا يأمل ألا تكون المشكلة خطيرة، حيث قال «لسوء الحظ، لقد اضطر للخروج من الملعب بعد تعرضه لالتواء بسيط في الكاحل».

وأوضح إيراولا: «لا يبدو الأمر خطيراً، لكننا نخوض مباريات كل ثلاثة أيام، لذا يتعين علينا تقييم حالته بدقة».

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق انتصاره الرابع في البطولة خلال الموسم الحالي والثاني على التوالي، إلى 15 نقطة في المركز الرابع.