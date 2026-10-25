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إيراولا سعيد بأول فوز لليفربول بالبريميرليغ في «آنفيلد»

أندوني إيراولا المدير الفني لفريق ليفربول (إ.ب.أ)
أندوني إيراولا المدير الفني لفريق ليفربول (إ.ب.أ)
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إيراولا سعيد بأول فوز لليفربول بالبريميرليغ في «آنفيلد»

أندوني إيراولا المدير الفني لفريق ليفربول (إ.ب.أ)
أندوني إيراولا المدير الفني لفريق ليفربول (إ.ب.أ)

أبدى أندوني إيراولا، المدير الفني لفريق ليفربول، سعادته البالغة بعد تحقيقه أول فوز له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب «آنفيلد»، معقل الفريق الأحمر.

وحقق ليفربول انتصاراً مستحقاً 2 - صفر على ضيفه برايتون، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثامنة للمسابقة العريقة.

وجاء الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 17 عبر النيران الصديقة بعد تسديدة من الألماني فلوريان فيرتز اصطدمت باللاعب باسكال غروس، مدافع برايتون، لتسكن الشباك كهدف عكسي.

وبعد أقل من خمس دقائق فقط، ضاعف السويدي ألكسندر إيزاك النتيجة، ليضع بذلك حداً لصمود دفاع برايتون الذي حافظ على نظافة شباكه لأكثر من تسع ساعات متتالية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال إيراولا عقب المباراة: «أنا سعيد للغاية اليوم، وسعيد بشكل عام بهذا الفوز الرابع (في الدوري). أعتقد أننا واجهنا خصماً قوياً للغاية، وكان من المهم أن نبدأ المباراة بالشكل الذي بدأنا به اليوم، فقد احتجنا لانطلاقة قوية، والتحلي بالشراسة، واستعادة الكرة، والفوز في المواجهات الثنائية، وتشكيل خطورة في الهجمات المرتدة».

وأضاف المدرب الإسباني: «أعتقد أننا نجحنا في ذلك، وكانت المباراة مختلفة عن اللقاءات السابقة التي استقبلنا فيها الأهداف أولاً».

وأوضح إيراولا: «في المباريات السابقة، كنا نضطر للعودة في النتيجة، أما اليوم فقد كانت بدايتنا أفضل، مما جعل مجريات المباراة تسير في اتجاه مختلف».

ورفع إيزاك رصيده إلى 6 أهداف في 7 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليثبت أحقيته في الانتقال لليفربول في صيف العام الماضي في صفقة قياسية على مستوى بريطانيا.

وصرح إيراولا: «إذا تمكنا من إيصال الكرة إليه في تلك المناطق، وزودناه بعرضيات متقنة وهيأنا له فرصاً جيدة، فإنه سيسجل الأهداف بكل تأكيد».

وتابع: «الأمر يعتمد على نجاح لاعب مثل برادلي (باركولا) في الفوز بالمواجهات الفردية، والتفوق في السرعة على الخصم، وإيجاد المساحات المناسبة».

من ناحية أخرى، اضطر فيرتز لمغادرة الملعب بسبب الإصابة، لكن إيراولا يأمل ألا تكون المشكلة خطيرة، حيث قال «لسوء الحظ، لقد اضطر للخروج من الملعب بعد تعرضه لالتواء بسيط في الكاحل».

وأوضح إيراولا: «لا يبدو الأمر خطيراً، لكننا نخوض مباريات كل ثلاثة أيام، لذا يتعين علينا تقييم حالته بدقة».

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق انتصاره الرابع في البطولة خلال الموسم الحالي والثاني على التوالي، إلى 15 نقطة في المركز الرابع.

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«جائزة الولايات المتحدة»: أنتونيلي يفوز بالسباق... ويلامس لقب بطولة العالم

سائق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي يحتفل بلقب حلبة الأميركتين (رويترز)
سائق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي يحتفل بلقب حلبة الأميركتين (رويترز)
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«جائزة الولايات المتحدة»: أنتونيلي يفوز بالسباق... ويلامس لقب بطولة العالم

سائق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي يحتفل بلقب حلبة الأميركتين (رويترز)
سائق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي يحتفل بلقب حلبة الأميركتين (رويترز)

خرج سائق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي منتصرا من جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1، لكنه لم يتمكن من حسم اللقب العالمي بسبب حلول زميله البريطاني جورج راسل ثامنا ومواطن الأخير سائق فيراري لويس هاميلتون رابعا.

وكانت الفرصة قائمة أمام ابن العشرين عاما ليحرز اللقب العالمي منذ الجولة الثامنة عشرة من أصل 23، لكن كان عليه تحقيق فوزه التاسع للموسم تزامنا مع عدم تحقيق زميله راسل أفضل من المركز التاسع وهاميلتون أفضل من المركز الخامس.

قام الإيطالي بما هو مطلوب منه على حلبة الأميركيتين في تكساس حيث تقدم في نهاية السباق على سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو وسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، إلا أن الشرطين الآخرين لم يتحققا، ليتأجل الحسم إلى السباق المقبل المقرر في المكسيك بعد أسبوع.

ورفع أنتونيلي رصيده إلى 365 نقطة، مقابل 242 لراسل و241 لهاميلتون، فيما يحتل فيرستابن، الفائز بالجولتين الماضيتين وأربع مرات في هذا السباق، المركز الرابع بـ236 نقطة.

وقال أنتونيلي الذي أنهى السباق من حيث انطلق: «إننا كنا بحاجة إلى هذه النتيجة. الفريق بأكمله كان يستحقها حقا لأننا نعمل بجد كبير. كان التنفيذ مثاليا وكانت استراتيجية التوقف الواحد الخيار الصحيح. نحن قريبون جدا (من اللقب) وسنحاول إنهاء الموسم بأفضل طريقة وحسمه سريعا».

سائق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي انطلق من الصدارة وأنهى في الصدارة (إ.ب.)

حافظ أنتونيلي على مركزه الأول عند الانطلاق، فيما خسر فيرستابن مركزه الثاني لصالح لوكلير، إلا أنه حافظ على رباطة جأشه واستعاد مركزه قبل نهاية اللفة الأولى.

ونتيجة صراعه مع لوكلير وزميل الأخير هاميلتون الذي تجاوز سائق ريد بول الآخر الفرنسي اسحاق حجار عند الانطلاق، سمح فيرستابن لأنتونيلي في توسيع الفارق إلى أكثر من ثانيتين مع الوصول إلى اللفة الثالثة من أصل 56 تكون منها السباق.

ومع مرور اللفات، باتت الفوارق الزمنية ثابتة بين سائقي الطليعة، مع بقاء أنتونيلي أمام فيرستابن بفارق أكثر من ثانيتين ومن خلفهما لوكلير وهاميلتون وحجار وراسل تواليا، لكن الأخير عوقب بخمس ثوان نتيجة خروجه عن المسار خلال اللفة الأولى.

وفي خطوة غير متوقعة، أجرى فيرستابن وقفة الصيانة الأولى في اللفة 14 وخرج في المركز الثامن مع استخدامه الإطار اللين الذي بدأ فيه السباق أيضا، في حين كان أنتونيلي على الإطار المتوسط القساوة.

ولحق به هاميلتون في اللفة التالية وخرج خلفه مباشرة، ثم حذا حذوه لوكلير في اللفة 16 ونجح في البقاء أمام زميله البريطاني، في حين بقي حجار وراسل على الحلبة خلف أنتونيلي تواليا.

وتقدم فيرستابن إلى المركز الثالث بعد تجاوزه راسل من دون مقاومة تذكر في اللفة 19، ثم لحق به لوكلير في اللفة 21 وتجاوز سائق مرسيدس إلى المركز الرابع.

وبدا جليا أن فريق مرسيدس اعتمد استراتيجية التوقف لمرة واحدة، خلافا لمنافسيه، ما جعل راسل يخسر الكثير من الوقت قبل أن يطلب منه فريقه التوقف في اللفة 23 لاستبدال إطاراته وتنفيذ عقوبة الثواني الخمس، ليخرج في المركز العاشر.

وبطلب من فريقه، سمح حجار لفيرستابن بتجاوزه في اللفة 24 من أجل تقليص الفارق الذي يفصله عن أنتونيلي، قبل أن يتوقف الأخير في اللفة 24 تاركا الصدارة للهولندي بعدما خرج في المركز الرابع أمام هاميلتون وخلف حجار ولوكلير الذي تقدم السائق الفرنسي بعد توقف الأخير لاستبدال إطاراته في اللفة 26.

وبدأ أنتونيلي ضغطه على لوكلير وقلص الفارق الذي يفصله عن سائق فيراري إلى قرابة نصف ثانية، تزامنا مع دخول فيرستابن لإجراء وقفة الصيانة الثانية، ليخرج في المركز الخامس.

الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول اكتفى بالمركز الثالث في أوستن (أ.ف.ب)

وعاد أنتونيلي إلى الصدارة بعد تجاوزه لوكلير في اللفة 32 وسرعان ما ابتعد عنه بفارق أكثر من ثانية، ثم وسعه مع تقدم اللفات في حين بدا فيرستابن عاجزا عن الوصول إلى نوريس الذي بات ثانيا بعد توقف كل لوكلير وهاميلتون للمرة الثانية.

ومع بقاء 16 لفة على النهاية، كان فيرستابن متخلفا بفارق قرابة 16 ثانية عن أنتونيلي، لكنه اقترب تدريجيا من نوريس الذي دخل في معركة مع الهولندي، ما سمح للوكلير في الاقتراب منهما لتصبح المعركة ثلاثية.

ونجح فيرستابن في تجاوز نوريس خلال اللفة 47 ثم حذا حذوه لوكلير، ما أدى إلى تراجع بطل الموسم الماضين مركزين إلى الرابع خلال لفة واحدة.

في هذا الوقت، كان أنتونيلي يغرد بعيدا في الصدارة بفارق أكثر من 16 ثانية قبل 7 لفات على النهاية، ثم نجح لوكلير في خطف الوصافة من فيرستابن وهاميلتون المركز الرابع من نوريس، قبل تفعل سيارة الأمان الافتراضية في اللفة 52 بسبب تعطل سيارة كاديلاك الخاصة بالفنلندي فالتيري بوتاس.

وعاد السائقون إلى التسابق مع تبقي ثلاث لفات على النهاية من دون أن يطرأ أي تعديل على المراكز.

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«لا ليغا»: مبابي يقود ريال لحسم «الكلاسيكو» في برشلونة

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«لا ليغا»: مبابي يقود ريال لحسم «الكلاسيكو» في برشلونة

سجل كيليان مبابي هدفا قرب نهاية كل شوط ليقود ريال مدريد للفوز 2-1 على مضيّفه برشلونة الأحد وتقليص الفارق الذي يفصله خلف منافسه الكاتالوني في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى ثلاث نقاط.

وتقدم ريال مدريد في النتيجة عن جدارة في الدقيقة 41 عن طريق مبابي، الذي اصطدمت به محاولة جيرارد مارتن لاعب برشلونة لتشتيت تمريرة عرضية منخفضة لعبها يان ديوماندي من الجهة اليسرى بعدما تلقى الكرة من مارك كوكوريا الذي ضيق الخناق على لامين يامال.

وفي الدقيقة 61، أدرك رافينيا التعادل بتسديدة منخفضة بيسراه من داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى الكرة من بيدري إثر ركلة ركنية قصيرة.

وقبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني، سجل مبابي الهدف الثاني مستغلا تمريرة متقنة من إدواردو كامافينغا.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 24 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف برشلونة المتصدر، الذي تكبد خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم والثانية تواليا بعد سقوطه 4-2 أمام باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا. ويحتل أتليتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

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«الدوري الإيطالي»: ميلان يحقق فوزاً ثميناً في معقل أودينيزي

فرحة لاعبي ميلان بهدف الأميركي بوليسيتش بمرمى أودينيزي (إ.ب.أ)
فرحة لاعبي ميلان بهدف الأميركي بوليسيتش بمرمى أودينيزي (إ.ب.أ)
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«الدوري الإيطالي»: ميلان يحقق فوزاً ثميناً في معقل أودينيزي

فرحة لاعبي ميلان بهدف الأميركي بوليسيتش بمرمى أودينيزي (إ.ب.أ)
فرحة لاعبي ميلان بهدف الأميركي بوليسيتش بمرمى أودينيزي (إ.ب.أ)

حقق إيه سي ميلان فوزا ثمينا للغاية خارج أرضه على حساب أودينيزي بنتيجة 2 / صفر، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أنهى ميلان الشوط الأول متقدما بهدف سجله النجم الأميركي، كريستيان بوليسيتش في الدقيقة السادسة.

وعزز الضيوف تفوقهم بهدف ثان سجله أوماري هاتشنسون في الدقيقة 65.

تجاوز ميلان بهذا الفوز الثمين كبوة الخسارة الثقيلة أمام بورنموث الإنجليزي بثلاثية دون رد في الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ»، الخميس.

ورفع ميلان رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، متخلفا بفارق الأهداف عن روما، ثالث الترتيب.

أما أودينيزي فبقى غارقا في سلسلة من الهزائم المتتالية، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

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