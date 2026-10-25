«البريميرليغ»: نيوكاسل يعود للانتصارات... وهال يتعادل مع برينتفورد

استعاد نيوكاسل يونايتد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما فاز 2 - صفر على مضيّفه كريستال بالاس، الأحد، في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح ويليام أوسولا التسجيل في الدقيقة 47، بينما تكفل هارفي بارنز بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 58.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نيوكاسل، الذي خسر أمام كوفينتري سيتي وأستون فيلا في المرحلتين الماضيتين، إلى 11 نقطة في المركز السابع، محققاً فوزه الثالث في البطولة هذا الموسم مقابل تعادلين و3 هزائم.

في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس، الذي واصل انطلاقته المخيبة، بتلقيه خسارته الخامسة في المسابقة هذا الموسم، مقابل فوزين وتعادل وحيد، عند 7 نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، بفارق نقطة أمام مراكز الهبوط.

التعادل خيم على مواجهة هال سيتي وبرينتفورد (د.ب.أ)

وفي مواجهة أخرى، خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على لقاء هال سيتي مع ضيفه برينتفورد، الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وبادر أوليفر ماكبيرني بالتسجيل لمصلحة هال سيتي في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، لكن دانجو واتارا منح التعادل لبرينتفورد، بتسجيله هدفاً للفريق الضيف في الدقيقة 63، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد هال سيتي إلى 10 نقاط في المركز العاشر، متأخراً بفارق نقطة عن برينتفورد، صاحب المركز السادس.