«البريميرليغ»: بورنموث يُسقط مان يونايتد بثلاثية... ومستقبل كاريك على المحك

ضاعف بورنموث من جراح مضيّفه مانشستر يونايتد، وجعل مايكل كاريك، المدير الفني للفريق الملقب «الشياطين الحمر»، أقرب من أي وقت مضى إلى الرحيل عن ملعب «أولد ترافورد».

وحقق بورنموث انتصاراً كبيراً بنتيجة 3 - 0 على مانشستر يونايتد بملعبه، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ8 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وواصل مانشستر يونايتد، الذي خاض المباراة دون قائده البرتغالي برونو فرنانديز، الذي جلس على مقاعد البدلاء طيلة اللقاء، ظهوره الباهت في المسابقة، التي يتقاسم مع ليفربول صدارة قائمة أكثر الأندية المتوجة بها برصيد 20 لقباً. وتسبب ذلك في مغادرة عدد كبير من جماهيره المدرجات قبل نهاية الشوط الأول.

وتقدم بورنموث، عن طريق البرازيلي ريان في الدقيقة الـ38، فيما أضاف زميلاه؛ الإنجليزي ماركوس تافيرنيه، والبرازيلي إيفانيلسون، الهدفَين الثاني والثالث في الدقيقتين الـ43 والـ71 على الترتيب.

وبذلك، واصل مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارة فادحة 1 - 4 أمام مضيّفه كومو الإيطالي، في بطولة «دوري أبطال أوروبا» الأسبوع الماضي، نتائجه الكارثية في الموسم الحالي، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار لثامن مباراة على التوالي في مختلف المسابقات، حيث حقق خلال تلك السلسلة 3 تعادلات، وتلقى 5 هزائم.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد، الذي يعاني من أسوأ بداية في الدوري الإنجليزي منذ عام 1986، عند 7 نقاط في المركز الـ16، بفارق نقطة وحيدة فقط أمام مراكز الهبوط.

في المقابل، ارتفع رصيد بورنموث إلى 9 نقاط في المركز الـ13.