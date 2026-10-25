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«البريميرليغ»: ليفربول ينهي انتفاضة برايتون بثنائية «في 4 دقائق»

السويدي ألكسندر إيزاك (يسار) يحتفل بهدفه في برايتون (د.ب.أ)
السويدي ألكسندر إيزاك (يسار) يحتفل بهدفه في برايتون (د.ب.أ)
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«البريميرليغ»: ليفربول ينهي انتفاضة برايتون بثنائية «في 4 دقائق»

السويدي ألكسندر إيزاك (يسار) يحتفل بهدفه في برايتون (د.ب.أ)
السويدي ألكسندر إيزاك (يسار) يحتفل بهدفه في برايتون (د.ب.أ)

أوقف ليفربول انتفاضة ضيفه برايتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأنهى سلسلة انتصاراته، التي استمرت في مبارياته الأربع الماضية بالمسابقة.

وحقق ليفربول فوزاً مستحقاً 2 - صفر على برايتون، الأحد، في المرحلة الثامنة للمسابقة، مقتنصاً انتصاره الثاني على التوالي في البطولة.

وجاء هدفا المباراة في غضون 4 دقائق فقط، حيث جاء الهدف الأول لليفربول عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز باسكال غروس، لاعب برايتون، هدفاً للفريق الأحمر، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17، فيما أضاف السويدي ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 21.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه الرابع في البطولة هذا الموسم مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة، إلى 15 نقطة في المركز الرابع، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن برايتون، الذي بقي في المركز الثالث.

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هارفي بارنز يحتفل بثاني أهداف نيوكاسل في كريستال (أ.ف.ب)
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«البريميرليغ»: نيوكاسل يعود للانتصارات... وهال يتعادل مع برينتفورد

هارفي بارنز يحتفل بثاني أهداف نيوكاسل في كريستال (أ.ف.ب)
هارفي بارنز يحتفل بثاني أهداف نيوكاسل في كريستال (أ.ف.ب)

استعاد نيوكاسل يونايتد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما فاز 2 - صفر على مضيّفه كريستال بالاس، الأحد، في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح ويليام أوسولا التسجيل في الدقيقة 47، بينما تكفل هارفي بارنز بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 58.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نيوكاسل، الذي خسر أمام كوفينتري سيتي وأستون فيلا في المرحلتين الماضيتين، إلى 11 نقطة في المركز السابع، محققاً فوزه الثالث في البطولة هذا الموسم مقابل تعادلين و3 هزائم.

في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس، الذي واصل انطلاقته المخيبة، بتلقيه خسارته الخامسة في المسابقة هذا الموسم، مقابل فوزين وتعادل وحيد، عند 7 نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، بفارق نقطة أمام مراكز الهبوط.

التعادل خيم على مواجهة هال سيتي وبرينتفورد (د.ب.أ)

وفي مواجهة أخرى، خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على لقاء هال سيتي مع ضيفه برينتفورد، الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وبادر أوليفر ماكبيرني بالتسجيل لمصلحة هال سيتي في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، لكن دانجو واتارا منح التعادل لبرينتفورد، بتسجيله هدفاً للفريق الضيف في الدقيقة 63، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد هال سيتي إلى 10 نقاط في المركز العاشر، متأخراً بفارق نقطة عن برينتفورد، صاحب المركز السادس.

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الرياضة رياضة عالمية

«دورة ليون»: الإيطالي موزيتي يتوج باللقب على حساب فريتز

الإيطالي لورينزو موزيتي يرفع كأس دورة ليون (دورة ليون)
الإيطالي لورينزو موزيتي يرفع كأس دورة ليون (دورة ليون)
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«دورة ليون»: الإيطالي موزيتي يتوج باللقب على حساب فريتز

الإيطالي لورينزو موزيتي يرفع كأس دورة ليون (دورة ليون)
الإيطالي لورينزو موزيتي يرفع كأس دورة ليون (دورة ليون)

وضع الإيطالي لورينزو موزيتي حداً لانتظاره الطويل لتحقيق لقب في منافسات رابطة لاعبي التنس المحترفين، بعدما توج بمنافسات فردي الرجال ببطولة ليون.

وفاز موزيتي، المصنف السادس للمسابقة، على الأميركي تايلور فريتز، المصنف الثاني، بنتيجة 6 - 3 و6 - 4، الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة، ليحصد بذلك أول ألقابه على هذا المستوى منذ عام 2022.

وبهذا الفوز، أنهى موزيتي سلسلة من 7 هزائم متتالية في المباريات النهائية، وفور حسمه اللقب في البطولة المصنفة ضمن فئة 250 نقطة، سقط على أرض الملعب احتفالاً، قبل أن يتوجه نحو الشبكة لمعانقة منافسه فريتز.

وقال موزيتي، الذي كان قد فاز بـ4 نقاط حاسمة لحسم المباراة ضد مواطنه فلافيو كوبولي في الدور قبل النهائي: «لم أكن أتوقع هذا السيناريو على الإطلاق في هذه البطولة».

أضاف اللاعب الإيطالي: «لقد كانت رحلة مليئة بالتقلبات. لقد فزت بـ4 نقاط حاسمة ثم قدمت أداءً رائعاً في النهائي. قبل دخولي إلى الملعب، كنت أشعر بآلام في كل أنحاء جسدي، لكن بمجرد أن بدأت المباراة، ركزت تماماً على اللعب، وأعتقد أن هذا كان أفضل مستوى قدمته. أنا فخور وسعيد للغاية بهذا الإنجاز».

وكان موزيتي قد تجاوز الفرنسي لوكا فان آش في مباراة امتدت لـ3 مجموعات خلال دور الثمانية، ثم تغلب على كوبولي، وبفوزه على فريتز في النهائي، أصبح بذلك تاسع لاعب هذا العام يتمكن من إنقاذ نقاط حاسمة للمباراة في طريقه نحو التتويج بلقب في بطولات رابطة المحترفين.

وأوضح موزيتي: «كانت الروح القتالية هي مفتاح الفوز في هذه البطولة. لقد تحليت بعقلية مذهلة، وأود أن أشكر فريقي، والطاقم الطبي، وإخصائي العلاج الطبيعي الذين ساعدوني على استعادة لياقتي».

وتابع: «اليوم شعرت بهدوء أكبر ذهنياً، وكان أدائي في التنس أكثر سلاسة. لقد كان عرضاً رائعاً. أشعر وكأنني في حلم لا أريد الاستيقاظ منه».

وخاض موزيتي ثاني نهائي له هذا الموسم في البطولات التابعة لرابطة محترفي التنس، وذلك بعد أن عانى من الإصابات خلال عام 2026، ليتقدم اللاعب، الذي سبق له بلوغ دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة في يناير (كانون الثاني) الماضي ضمن بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، والدور ذاته في بطولة سينسيناتي لفئة الـ1000 نقطة في أغسطس (آب) الماضي، مركزين في التصنيف العالمي لرابطة المحترفين ليصل للمركز الـ24 عالمياً.

وكان فريتز، الفائز ببطولة واشنطن، يسعى لتحقيق لقبه الثاني هذا العام، حيث وصل لنهائي ليون دون خسارة أي مجموعة، بعد تغلبه على الأميركي تومي بول في قبل النهائي.

وبهذه النتيجة، تقدم فريتز مركزاً واحداً في سباق التأهل للبطولة الختامية هذا الموسم، المقرر بمدينة تورينو الإيطالية الشهر المقبل، حيث يوجد في المركز الثاني عشر، بفارق 464 نقطة خلف الإسباني رافاييل خودار، صاحب المركز التاسع عالمياً، الذي يشغل حالياً آخر المراكز المؤهلة للبطولة الختامية.

وسيسعى فريتز لمواصلة مساعيه نحو التأهل إلى تورينو من خلال مشاركته الأسبوع المقبل في بطولة بازل لفئة الـ250 نقطة.

يشار إلى أن موزيتي أصبح رابع لاعب إيطالي يفوز بلقب في بطولات رابطة محترفي التنس هذا العام، لينضم بذلك إلى كل من يانيك سينر (6 ألقاب)، وكوبولي (لقب واحد)، ولوتشيانو دارديري (لقب واحد)، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة لاعبي التنس المحترفين.

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الرياضة تنس فرنسا
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الدوري الفرنسي: موناكو يتعادل مع ليل ويشاركه الصدارة

فرحة لاعبَي موناكو بهدف التعادل في مرمى ليل (أ.ب)
فرحة لاعبَي موناكو بهدف التعادل في مرمى ليل (أ.ب)
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الدوري الفرنسي: موناكو يتعادل مع ليل ويشاركه الصدارة

فرحة لاعبَي موناكو بهدف التعادل في مرمى ليل (أ.ب)
فرحة لاعبَي موناكو بهدف التعادل في مرمى ليل (أ.ب)

تعادل موناكو مع ضيفه ليل 1 - 1، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع موناكو رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف ليل متصدر الترتيب.

ويبتعد ليل وموناكو بفارق نقطة واحدة فقط عن ليون صاحب المركز الثالث وباريس سان جيرمان صاحب المركز الرابع، واللذان يلتقيان الاثنين في قمة مباريات الجولة الثامنة.

وتقدم ليل عن طريق إيثان مبابي، الشقيق الأصغر لنجم الريال كيليان، في الدقيقة الـ24، لكن الفريق الضيف عانى من نقص عددي بعد طرد مدافعه نيانزو كواسي في الدقيقة الـ60.

وفي الدقيقة الـ74 سجل لاعب الوسط إيدن ديوب هدف التعادل لفريق موناكو.

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