كين يترقب إعلان الفائز بـ«الكرة الذهبية» وسط آمال بإنهاء غياب الإنجليز

يتطلع النجم الإنجليزي هاري كين، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إلى أن يصبح أول لاعب إنجليزي يتوج بجائزة «الكرة الذهبية» منذ 25 عاماً، وذلك خلال الحفل المقررة إقامته مساء الاثنين في العاصمة البريطانية لندن.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)» أن الجائزة، التي أطلقتها مجلة «فرنس فوتبول» الفرنسية عام 1956، تقام تقليدياً في العاصمة الفرنسية باريس، لكن حفل هذا العام سيقام في مسرح «بالاديوم» بلندن، احتفالاً بالذكرى الـ70 لتأسيس الجائزة الفردية.

ولم يفز بالجائزة سوى 4 لاعبين إنجليز، لكن كين يتصدر قائمة المرشحين بعد تسجيله 73 هدفاً مع ناديه ومنتخب بلاده خلال موسم 2025 - 2026، رغم المنافسة المتوقعة من الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، والإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة.

وقال كين، قائد المنتخب الإنجليزي المولود في لندن، عقب تسجيله هدفاً خلال تعادل بايرن ميونيخ الألماني مع آرسنال الإنجليزي 2 - 2 يوم الأربعاء الماضي: «أحاول ألا أفكر في الأمر».

وأضاف: «من الصعب بالطبع ألا أفكر فيه. هناك دائماً شائعات وأخبار متداولة؛ لذا أحاول الابتعاد عنها. أعتقد أن زوجتي وعائلتي يفضلون معرفة ما يحدث».

ورغم حرص كين على عدم الحديث كثيراً عن فرصه في السير على خطى مواطنيه ستانلي ماثيوز وبوبي تشارلتون وكيفن كيغان ومايكل أوين، والتتويج بـ«الكرة الذهبية»، فإن عدداً من أبرز الشخصيات في عالم كرة القدم أبدوا دعمهم إياه، من بينهم توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي.

وأعلن غاري لينيكر، مهاجم منتخب إنجلترا السابق، دعمه كين في وقت سابق من الشهر الحالي، قائلاً: «ما قدمه هاري كين أمر مذهل حقاً. أتمنى أن يفوز بالجائزة».

وأضاف: «سيكون تتويجه مستحقاً تماماً، وأعتقد أن المنافسة ستنحصر بينه وبين لامين يامال».

وأسهم يامال في تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم هذا الصيف، كما لعب دوراً بارزاً في فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني، بينما قاد كين بايرن ميونيخ إلى التتويج بلقبَي الدوري الألماني وكأس ألمانيا، إلى جانب بلوغ الدور ما قبل النهائي من «دوري أبطال أوروبا».

وسجل كين 6 أهداف ليقود منتخب إنجلترا إلى احتلال المركز الـ3 في كأس العالم. ويرى ماوريسيو بوتشيتينو، مدربه السابق في توتنهام، أنه يستحق الفوز بالجائزة.

وقال بوتشيتينو، رداً على سؤال بشأن إمكانية تتويج كين: «أتمنى ذلك، وآمل أن يحدث».

وأضاف: «أعتقد أنه يستحق الجائزة تقديراً لمسيرته وكل ما قدمه لكرة القدم. بالنسبة إليّ؛ حان وقت هاري كين».