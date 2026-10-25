طوكيو يكتسح ميتو هوليهوك في الدوري الياباني

طوكيو يكتسح ميتو هوليهوك في الدوري اليابانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5333418-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%AD-%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
تتجه الأنظار، الأحد، إلى ملعب «كامب نو»، حيث يستضيف برشلونة غريمه ريال مدريد في مواجهة كلاسيكو تحمل أبعاداً تنافسية وتكتيكية استثنائية، وسط تفوق واضح للفريق الكاتالوني في المواجهات الأخيرة، ومحاولات البرتغالي جوزيه مورينيو إعادة بناء المنظومة الدفاعية للفريق المدريدي، بعد موسمين متتاليين دون تحقيق بطولة كبرى.
وبحسب تقرير موسع نشرته «The Athletic»، يدخل برشلونة المواجهة متصدراً الدوري الإسباني بفارق ست نقاط عن ريال مدريد، بعدما حقق تسعة انتصارات متتالية منذ بداية الموسم، معادلاً الرقم القياسي لأفضل انطلاقة في تاريخ المسابقة، الذي سجله ريال مدريد موسم 1968 - 1969،
بينما يحتاج إلى انتصار عاشر لتحطيم الرقم التاريخي.
وسجَّل الفريق الكاتالوني 39 هدفاً خلال مبارياته التسع، مقابل تسعة أهداف استقبلتها شباكه، في أرقام تعكس القوة الهجومية التي يتمتع بها تحت قيادة الألماني هانزي فليك، الذي قاد برشلونة إلى الفوز بست من آخر سبع مواجهات أمام ريال مدريد في مختلف البطولات.
ويبحث برشلونة عن لقبه الثالث توالياً في الدوري الإسباني، بعدما عزز صفوفه خلال الصيف بالتعاقد مع الإنجليزي أنتوني غوردون، والإسباني رودري، الذي فضّل الانتقال إلى النادي الكاتالوني على الانضمام إلى ريال مدريد، عقب قيادته منتخب بلاده إلى لقب كأس العالم وحصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة.
ويعتمد فليك على منظومة هجومية تضم لامين يامال ورافينيا، الذي بات يؤدي دور المهاجم الصريح، إلى جانب كريم أديمي وغوردون وفيرمين لوبيز، بينما يشكل بيدري ورودري محوراً أساسياً للتحكم بإيقاع المباريات، وتوفير التوازن بين الاستحواذ والتحولات الهجومية.
ورغم النتائج المميزة، يواجه برشلونة تحديات دفاعية قبل الكلاسيكو، أبرزها الغيابات والإصابات، إذ تأكد غياب إريك غارسيا وداني أولمو، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية الفرنسي جول كوندي.
وتأتي المواجهة بعد خسارة برشلونة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4 - 2 في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، وهي نتيجة وضعت الفريق أمام اختبار مهم لقدرته على استعادة توازنه سريعاً.
وكان فليك قد منح رودري راحة نسبية أمام الفريق الباريسي، قبل الدفع به في الدقيقة الستين، بالتزامن مع خروج بيدري ورافينيا، وسط توقعات بمشاركة الثلاثي أساسياً أمام ريال مدريد.
وفي المقابل، يدخل الفريق المدريدي المباراة وسط مرحلة انتقالية تحت قيادة مورينيو، الذي عاد إلى تدريب ريال مدريد في يونيو (حزيران) الماضي، بعدما قرر الرئيس فلورنتينو بيريز الاستعانة به مجدداً لإنهاء فترة الإخفاقات التي شهدت غياب البطولات الكبرى لعامين متتاليين.
وعانى ريال مدريد من تذبذب النتائج في بداية الموسم، بعدما خسر أمام ريال بيتيس، ثم أتلتيكو مدريد بنتيجة 2 - 1، قبل أن يستعيد جانباً من ثقته بفوز مثير على روما بنتيجة 4 - 3 في دوري أبطال أوروبا، بعدما كان متأخراً بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وشهدت المباريات الأربع الأخيرة تحولات فنية في الفريق، أبرزها انتقال الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي إلى مركز الظهير الأيمن، وتصاعد دور التركي أردا غولر في خط الوسط، إلى جانب تألق الإيفواري يان ديوماندي، الذي انضم في أغسطس (آب) الماضي بصفقة تصل قيمتها إلى 140 مليون يورو.
واستفاد ديوماندي من غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب عقوبة الإيقاف أربع مباريات، بينما استعاد الفرنسي كيليان مبابي جانباً كبيراً من مستواه الهجومي، في محاولة لتعويض الفوارق الفنية التي ظهرت بين الفريقين خلال المواجهات السابقة.
وتبرز الأرقام الدفاعية بوصفها أحد أكبر التحديات أمام مورينيو، بعدما خسر ريال مدريد ستاً من آخر سبع مباريات رسمية أمام برشلونة، واستقبل خلالها 24 هدفاً، رغم تسجيل مبابي ستة أهداف في تلك المواجهات.
ويعمل المدرب البرتغالي على تغيير أسلوب الضغط الدفاعي الذي اعتمده الفريق سابقاً، عندما كان يتمركز دون الكرة بطريقة 4 - 4 - 2، مع وجود مبابي وفينيسيوس في الخط الأمامي، وهي الطريقة التي أتاحت لبرشلونة تجاوز الضغط بسهولة والوصول إلى المساحات بين خطوط الفريق المدريدي.
وأظهرت المواجهات السابقة قدرة باو كوبارسي على تمرير الكرات بين الخطوط، مستفيداً من تحركات بيدري وأولمو وفيرمين لوبيز، ما تسبب في كشف وسط ريال مدريد وإجبار مدافعيه على التعامل مع هجمات متكررة.
وفي محاولة لمعالجة هذه الثغرات، بدأ مورينيو اعتماد طريقة 4 - 2 - 3 - 1 خلال الضغط دون الكرة، مع توجيه لاعبيه إلى التقدم بصورة أكثر شراسة عند تنفيذ المنافس ركلات المرمى أو إعادة الكرة إلى الخلف، والاعتماد على الرقابة الفردية لإغلاق خيارات التمرير.
وظهرت ملامح هذا التحول خلال مواجهة لايبزيغ، عندما تقدم الرباعي الهجومي للضغط على مدافعي الفريق الألماني، بينما تحرك إدواردو كامافينغا وبرناردو سيلفا إلى الأمام، مع تقدم دين هويسن من الخط الخلفي لإغلاق المساحات وفرض ضغط مباشر على حامل الكرة.
وتمنح هذه الطريقة ريال مدريد فرصة أكبر لاستعادة الكرة في مناطق متقدمة، وتهيئة المساحات أمام جود بيلينغهام ومبابي وديوماندي، غير أنها تحمل مخاطر دفاعية إذا لم يتحرك اللاعبون بصورة متزامنة، خصوصاً أمام فريق يمتلك سرعة التحولات الهجومية التي يتمتع بها برشلونة.
ويواجه فليك بدوره تحدياً في التعامل مع الضغط المدريدي المتوقع، إذ يعتمد برشلونة على خط دفاع متقدم للغاية، مما يجعله عرضة للكرات خلف المدافعين، فضلاً عن معاناته في بعض المواقف المرتبطة بالكرات الثابتة.
وتاريخياً، يعكس سجل الكلاسيكو حجم التنافس بين الناديين، بعدما حقق كل فريق 106 انتصارات في المواجهات الرسمية، مقابل 52 تعادلاً، في توازن نادر يمتد منذ أول مواجهة بينهما في الدوري الإسباني عام 1929.
ويحتفظ الأرجنتيني ليونيل ميسي بالرقم القياسي لأهداف الكلاسيكو برصيد 26 هدفاً خلال 45 مباراة، بينما شهد تاريخ المواجهات محطات بارزة، بينها انتصار برشلونة بخماسية نظيفة عام 1974 بقيادة يوهان كرويف، وتكرار النتيجة عام 2010 تحت قيادة بيب غوارديولا، إلى جانب فوز ريال مدريد في كامب نو عام 2012 بهدف حاسم من كريستيانو رونالدو.
وعلى مستوى التوقعات، رجحت غالبية التحليلات الفنية التي قدمها سبعة من كتاب الصحيفة تفوق برشلونة، إذ توقع خمسة منهم فوزه، مقابل اثنين رجحا التعادل، دون أن يتوقع أي منهم انتصار ريال مدريد.
وتراوحت توقعات فوز برشلونة بين 3 - 1 و5 - 1، بينما ذهبت توقعات التعادل إلى نتيجتي 2 - 2 و3 - 3، في مؤشر إلى الثقة بالقوة الهجومية للفريق الكاتالوني، مقابل استمرار الشكوك حول قدرة ريال مدريد على معالجة مشكلاته الدفاعية.
وتضع هذه المعطيات مورينيو أمام اختبار مهم في عودته إلى الكلاسيكو، إذ يسعى إلى كسر سلسلة النتائج السلبية أمام برشلونة، وتقليص الفارق في صدارة الدوري، بينما يتطلع فليك إلى تعزيز تفوقه على الغريم التقليدي، وتحقيق انتصار عاشر متتالٍ يمنح فريقه رقماً قياسياً جديداً في تاريخ المسابقة.
طوكيو يكتسح ميتو هوليهوك في الدوري اليابانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5333418-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%AD-%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
«قضية نيغريرا» تشعل «الكلاسيكو»... وريال مدريد يترقب سقوط برشلونةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5333412-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9
«قضية نيغريرا» تشعل «الكلاسيكو»... وريال مدريد يترقب سقوط برشلونة
الريال من حصصه التدريبية الأخيرة قبل «الكلاسيكو» (إ.ب.أ)
تعود قضية نيغريرا إلى واجهة الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة، الأحد، بعدما تصاعدت حدة الاتهامات والانتقادات المرتبطة بالتحكيم الإسباني، في وقت يترقَّب فيه أنصار النادي المدريدي تطورات التحقيقات المتعلقة بمدفوعات مالية قدَّمها برشلونة لشركات مرتبطة بمسؤول سابق في لجنة الحكام، وسط اعتقاد لدى بعضهم بأنَّ العقوبات ضد النادي الكاتالوني باتت مسألة وقت.
وبحسب تقرير نشرته «The Athletic»، تحوَّلت القضية إلى محور أساسي في الخطاب الإعلامي لريال مدريد، الذي كثَّف انتقاداته للتحكيم الإسباني، وربط عدداً من القرارات المثيرة للجدل بملف المدفوعات التي بلغت 8.4 مليون يورو، وقدَّمها برشلونة بين عامَي 2001 و2018 إلى شركات يسيطر عليها خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وكانت القضية قد ظهرت إلى العلن في فبراير (شباط) 2023، عندما كشفت إذاعة «كادينا سير» الإسبانية عن مدفوعات برشلونة لإحدى الشركات المرتبطة بنيغريرا، قبل أن تتسع التحقيقات القضائية لتشمل مسؤولين سابقين وحاليين في النادي.
ونفى برشلونة ونيغريرا مراراً ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أن الأموال دُفعت مقابل تقارير واستشارات تتعلق بالتحكيم الاحترافي، بينما شدَّد رئيس النادي خوان لابورتا، خلال مؤتمر صحافي في أبريل (نيسان) 2023، على أن برشلونة لم يمارس أي نشاط يهدف إلى تغيير نتائج المنافسات أو الحصول على أفضلية رياضية غير مشروعة.
وشملت التحقيقات القضائية إفادات لابورتا والرئيسين السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، إلى جانب المدربين السابقين لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي، وعدد من المسؤولين الإداريِّين.
وأوضح خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، أن الرابطة لا تستطيع فرض عقوبات رياضية بسبب سقوط المخالفات المحتملة بالتقادم وفق اللوائح الرياضية، مع استمرار إمكانية الملاحقة وفق القانون الجنائي.
وفي يونيو (حزيران) 2023، قرَّر محققو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدم فرض عقوبات على برشلونة، الذي واصل المشارَكة في دوري أبطال أوروبا، رغم استمرار التحقيقات المتعلقة بالقضية.
وتصاعد الخلاف بين الناديين عندما وصف لابورتا ريال مدريد بأنه «فريق النظام»، في إشارة إلى فترة حكم الجنرال فرانسيسكو فرانكو بين عامَي 1939 و1975، لترد القناة الرسمية للنادي المدريدي بمقطع مُصوَّر تضمَّن تصريحات قديمة لرئيسه التاريخي سانتياغو برنابيو.
وفي البداية، بدا فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، حذراً في انتقاد برشلونة، خصوصاً خلال فترة التعاون بين الناديين ضمن مشروع دوري السوبر الأوروبي، قبل أن تتغير لهجته بصورة واضحة.
وخلال مؤتمر صحافي في مايو (أيار) الماضي، أكد بيريز أن حكاماً من حقبة نيغريرا ما زالوا يديرون مباريات في الدوري الإسباني، معلناً إعداد ملف شامل من 500 صفحة لإرساله إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وتحوَّلت القناة الرسمية لريال مدريد إلى منصة رئيسية لانتقاد الحكام، إذ تستعيد باستمرار قرارات تحكيمية سابقة وتربطها بالقضية، خصوصاً قبل المباريات الكبرى أو عقب النتائج السلبية.
وبعد خسارة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 1 - 2 في سبتمبر (أيلول)، نشر الموقع الرسمي للنادي تقريراً بعنوان «أداء تحكيمي كارثي يحسم الديربي»، بينما صعَّد محللو القناة التلفزيونية انتقاداتهم للحكام.
وامتدَّ الجدل إلى وسائل إعلام إسبانية، بينها «إل ديباتي» و«أوكي دياريو» و«إل إسبانيول»، إلى جانب البرنامج التلفزيوني «إل تشيرينغيتو»، التي تناولت بصورة متكرِّرة اتهامات بوجود تحيُّز تحكيمي ضد ريال مدريد.
وأثارت إحدى المواد المنشورة في «إل ديباتي» خلافاً حاداً مع تيباس، بعدما شبّه رئيس رابطة الدوري الإسباني الاستراتيجيةَ الإعلاميةَ لريال مدريد بأساليب الدعاية التي استخدمها جوزيف غوبلز، وزير الدعاية النازي، ما دفع النادي المدريدي إلى المطالبة بإقالته.
وفي سياق متصل، أطلق عدد من المحللين والمؤثرين والمشجعين المدريديين موقعاً إلكترونياً باسم «نيغريرا غيت»، يجمع إحصاءات تحكيمية، ويعرض مقارنات تاريخية يعتقد القائمون عليه أنها تدعم مزاعم استفادة برشلونة من قرارات الحكام.
وقال المحامي خوان لويس مارتين دي بوزويلو، أحد مؤسسي الموقع، إن اكتشاف مدفوعات برشلونة لمسؤول بارز في المنظومة التحكيمية جعل كثيراً من مشجعي ريال مدريد يشعرون بأنهم تعرَّضوا للخداع، خصوصاً خلال مواسم نجح فيها فريقهم أوروبياً دون تحقيق لقب الدوري الإسباني.
وعاد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، إلى استحضار القضية خلال مقابلة تلفزيونية في أغسطس (آب) الماضي، مؤكداً أنه كان يشعر بوجود أمور غير طبيعية في القرارات التحكيمية خلال فترته الأولى مع الفريق بين عامَي 2010 و2013، رغم أنه لم يكن يعرف نيغريرا آنذاك.
وتواصلت انتقادات مورينيو خلال الموسم الحالي، إذ حضر إلى مؤتمر صحافي عقب إحدى مواجهات أتلتيكو مدريد حاملاً أوراقاً تتضمَّن حالات تحكيمية عدَّ أنها تستحق بطاقات حمراء ضد لاعبي المنافس.
كما انتقد توقيت إعلان عقوبة إيقاف فينيسيوس جونيور 4 مباريات، بعد طرده أمام فياريال، عادّاً أن صدور القرار قبل ساعتين من مواجهة أوروبية مهمة أمام روما يثير التساؤلات.
وامتدت أجواء الاحتجاج إلى مدرجات ملعب «سانتياغو برنابيو»، حيث ردد المشجعون هتافات تتهم الاتحاد الإسباني بالفساد، ورفعت جماهير النادي لافتة تحمل عبارة «ليست كرة قدم... إنه تيباس ونيغريرا».
وخلال الفوز على إشبيلية بنتيجة 4 - 1، تردَّدت هتافات تتهم لابورتا بمواصلة الدفع، بينما أثار عدم معاقبة أردا غولر على تدخل محتمل بالمرفق في إحدى اللقطات جدلاً لدى أنصار برشلونة.
وعلى الصعيد الأوروبي، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مطلع أكتوبر (تشرين الأول) تسلمه الملف الذي وعد بيريز بإرساله، موضحاً أن الوثائق ستخضع لتقييم مفتشي الأخلاقيات والانضباط ضمن التحقيق الجاري.
وردَّ برشلونة بأنَّ الاتحاد الأوروبي لم يفتح إجراءات جديدة ضده، مؤكداً أن الإعلان يتعلق بالتحقيق القائم، وليس ببدء قضية مستقلة.
ورغم أن بعض الأوساط المدريدية تتوقَّع استبعاد برشلونة من البطولات الأوروبية، فلم تصدر مؤشرات رسمية تؤكد قرب فرض عقوبات، بينما امتنع الاتحاد الأوروبي عن التعليق على تفاصيل التحقيق حتى صدور قرار من الجهة التأديبية المختصة.
أما التحقيق القضائي الإسباني، الذي بدأ في مارس (آذار) 2023، فما زال في مرحلة جمع الأدلة وسماع الشهادات، مع تحديد جلسات في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للاستماع إلى جيرارد لوبيز، لاعب برشلونة السابق ومدرب الفريق الرديف بين عامَي 2015 و2018، وأنطونيو ألونسو، المسؤول السابق في أحد الملاعب.
وفي تطوُّر آخر، بدأ برشلونة إجراءات قضائية ضد بيريز، متهماً إياه بالإدلاء بتصريحات تشهيرية خلال مؤتمره الصحافي في مايو، وحدد يوم 25 نوفمبر موعداً لجلسة مصالحة، مع التلويح بتقديم شكوى جنائية إذا لم يتراجع رئيس ريال مدريد علناً عن تصريحاته.
وتضع هذه التطورات «الكلاسيكو» المقبل تحت مجهر استثنائي، إذ باتت القرارات التحكيمية جزءاً من صراع يتجاوز المنافسة الرياضية، وسط انقسام واضح بين جماهير الناديين بشأن حقيقة القضية وتداعياتها المحتملة.
ورغم استمرار التحقيقات في إسبانيا والاتحاد الأوروبي، فلم تثبت حتى الآن مسؤولية برشلونة عن التلاعب بنتائج المباريات في حكم قضائي نهائي، كما لم يصدر قرار أوروبي باستبعاده من المنافسات، ما يجعل التوقعات المتداولة بشأن سقوط النادي الكاتالوني أو معاقبته مرتبطة بنتائج إجراءات لم تُحسم بعد.