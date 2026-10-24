مدرب نابولي ينفجر غضباً بعد التعادل مع روما: فعلوها معي سابقاً!

شوهد ماسيمليانو أليغري، المدير الفني لفريق نابولي، وهو يصرخ بغضب بعد تعادل فريقه مع روما 3/3 في الدوري الإيطالي السبت.

وذكرت منصة «دي إيه زد إن إيطاليا» أن أليغري قال: لقد ساهموا في تأهل روما لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وكنت أنا من دفع الثمن حينما كنت في ميلان.

وأوضحت المنصة ذاتها أن أليغري كان في حالة عضب كبيرة لدى حديثه إليها بعد نهاية المباراة وقال: لست في حالة تسمي لي بتقديم إجابات حول المباراة، هذا يحدث لأول مرة منذ 25 عاما، لذلك اعتذر منكم واتمنى لكم ليلة سعيدة.

وأضاف أليغري: «في الموسم الماضي، وضعوا روما في دوري أبطال أوروبا، وقد دفعت أنا ثمن ذلك عندما كنت في ميلان».

وبتصريحاته أشار أليغري بذلك إلى واقعة الموسم الماضي، حين نجح فريقا روما وكومو في انتزاع مركز ضمن الأربعة الأوائل على حساب ميلان في الجولة الأخيرة من الدوري، وهو ما دفع إدارة ميلان لإقالته بعد 24 ساعة فقط.