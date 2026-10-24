«لا ليغا»: فياريال يقلب تأخره إلى فوز على فالنسيا بملعبه

قلب فياريال تأخره أمام مضيّفه فالنسيا إلى فوز 2 - 1، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع فياريال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف خلف ديبورتيفو ألافيس صاحب المركز السابع، وبفارق نقطتين خلف إشبيلية صاحب المركز السادس.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فالنسيا عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) بفارق نقطة عن مالاغا صاحب المركز العشرين والأخير.

وتقدم فالنسيا في الدقيقة 38 عن طريق بيبلو من ضربة جزاء، ثم أدرك فياريال التعادل عن طريق أليكس فريمان في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجل فياريال الهدف الثاني عن طريق الجورجي جيورجيس ميكاوتادزي.

وشهدت المباراة طرد كل من باب غاي لاعب فياريال في الدقيقة 79، وبعده بعشر دقائق تعرض هارفي إليوت لاعب فالنسيا لنفس المصير.