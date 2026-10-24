«البريميرليغ»: حارس تشيلسي يهدي توتنهام نقاط الديربي

لم يهنأ مايك بيندرز حارس مرمى تشيلسي بظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بل تسبب في خسارة فريقه الديربي اللندني أمام ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 0 - 2، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

شارك بيندرز أساسياً لأول مرة في ظل تعرض الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز حارس مرمى الأساسي لإصابة قوية في الفك خلال مواجهة إيفرتون، الأسبوع الماضي، استلزمت عملية جراحية ستبعده لفترة عن الملاعب.

هز البلجيكي الدولي بيندرز البالغ من العمر 21 عاماً شباك تشيلسي بالخطأ في الدقيقة 77، بعدما أخطأ في إبعاد ركلة ركنية لتوتنهام ليكملها بقبضه يده في شباك «البلوز».

وأضاف ماتياس تيل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 87، لينتزع الضيوف 3 نقاط ثمينة للغاية في ملعب ستامفورد بريدج.

بهذه النتيجة يواصل توتنهام بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي صحوته بعدما حقق فوزه الأول في الجولة الماضية على كوفنتري سيتي، ليرفع السبيرز رصيدهم إلى 9 نقاط في المركز الثاني عشر.

أما تشيلسي بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، لم يهنأ بفوزين متتاليين في الجولتين الماضيتين، ليتلقى الفريق خسارته الثالثة في الدوري، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الرابع.

وستشكل هذه الخسارة ضغطاً كبيراً على ألونسو ولاعبيه قبل مواجهتين غاية في الصعوبة، عندما يحل تشيلسي ضيفاً على ليفربول، يوم الأربعاء المقبل، في كأس الرابطة ثم يستقبل مانشستر يونايتد، يوم السبت المقبل في الجولة التاسعة من الدوري.

أما توتنهام فسيكون أمامه فرصة أكبر لالتقاط الأنفاس عندما يستقبل كريستال بالاس، الأسبوع المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من «البريميرليغ».