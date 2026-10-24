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مويس: لم نكن صيداً سهلاً لآرسنال

ديفيد مويس مدرب إيفرتون (رويترز)
ديفيد مويس مدرب إيفرتون (رويترز)
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مويس: لم نكن صيداً سهلاً لآرسنال

ديفيد مويس مدرب إيفرتون (رويترز)
ديفيد مويس مدرب إيفرتون (رويترز)

بدا ديفيد مويس مدرب إيفرتون راضياً عن أداء لاعبيه رغم الخسارة بهدفين أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قائلاً إن فريقه لم يكن صيداً سهلاً.

صرح مويس عبر قناة «سكاي سبورتس» عقب لقاء السبت: «قدمنا أداءً مقبولاً وجيداً، ولكن لم يكن كافياً».

وأشار: «استقبال هدف مبكر أدى إلى مشكلة لنا، ولأن آرسنال خاض مباراة في دوري الأبطال قبل أيام، فقد تمسك بقوة بالنتيجة، وواصل اللعب بقوة».

وأضاف أيضاً: «قمنا بالعديد من الأشياء الجيدة، لكن لم يحالفنا التوفيق في القرارات الصحيحة باللحظات الحاسمة».

وسئل ديفيد مويس عن الدروس المستفادة لفريقه من مواجهتي تشيلسي وآرسنال، ليجيب قائلاً: «لقد نافسنا الفريقين بقوة، ولم نكن صيداً سهلاً في المباراتين».

وختم تصريحاته: «ندرك أنه ينقصنا بعض الأمور، لكن أعتقد أننا بذلنا جهداً كبيراً في المباراتين، ولكن لم نقدم الأداء المطلوب أمام آرسنال».

بهذه النتيجة، يحقق الفريق اللندني فوزه الثالث توالياً ليرفع رصيده إلى 21 نقطة متساوياً مع مانشستر سيتي الذي تلقى خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم بعد الخسارة 1 - 2 أمام إيفرتون في وقت سابق، السبت.

ولكن السيتي بقيادة مديره الفني الإيطالي إنزو ماريسكا يتفوق بفارق الأهداف عن آرسنال حامل اللقب.

في المقابل، واصل إيفرتون بقيادة مدربه المخضرم، ديفيد مويس، الترنح بعد خسارة ثانية على التوالي، ليواصل النزيف بعد 3 تعادلات في الجولات الست الأخيرة، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز التاسع.

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«الكونفدرالية الأفريقية»: الصفاقسي وأهلي طرابلس يتأهلان لدور المجموعات

نادي الصفاقسي التونسي تأهل لدور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية (نادي الصفاقسي)
نادي الصفاقسي التونسي تأهل لدور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية (نادي الصفاقسي)
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«الكونفدرالية الأفريقية»: الصفاقسي وأهلي طرابلس يتأهلان لدور المجموعات

نادي الصفاقسي التونسي تأهل لدور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية (نادي الصفاقسي)
نادي الصفاقسي التونسي تأهل لدور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية (نادي الصفاقسي)

تأهل أهلي طرابلس الليبي إلى دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد فوزه 4 - 1 على ضيفه ويلوالو أديغرات الإثيوبي في إياب الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32)، اليوم السبت، ليفوز 8-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتقدم ويلوالو أديجرات في الشوط الأول، قبل أن يدرك أهلي طرابلس التعادل عن طريق المهاجم فيستون ماييلي في الدقيقة 51.

وأضاف عزو المريمي الهدف الثاني للأهلي طرابلس في الدقيقة 73، ثم سجل عمران سالم الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق، قبل أن يختتم مؤيد اللافي أهداف فريقه بالهدف الرابع.

وكان الفريق الليبي قد فاز 4-صفر في مباراة الذهاب التي أقيمت في إثيوبيا، ليحسم تأهله إلى دور المجموعات بمجموع المباراتين 8-1.

وفي وقت سابق السبت، سجل إياد بالوافي هدفاً في الدقيقة السابعة ليقود فريقه النادي الصفاقسي التونسي إلى دور المجموعات، بعد فوزه 1-صفر على ضيفه أكاديمية أمادو ديالو ممثل ساحل العاج.

وكان الفريقان قد تعادلا 1-1 في مباراة الذهاب بأبيدجان.

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«لا ليغا»: فياريال يقلب تأخره إلى فوز على فالنسيا بملعبه

الجورجي جيورجيس ميكاوتادزي يحتفل بهدف الفوز القاتل لفياريال (إ.ب.أ)
الجورجي جيورجيس ميكاوتادزي يحتفل بهدف الفوز القاتل لفياريال (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: فياريال يقلب تأخره إلى فوز على فالنسيا بملعبه

الجورجي جيورجيس ميكاوتادزي يحتفل بهدف الفوز القاتل لفياريال (إ.ب.أ)
الجورجي جيورجيس ميكاوتادزي يحتفل بهدف الفوز القاتل لفياريال (إ.ب.أ)

قلب فياريال تأخره أمام مضيّفه فالنسيا إلى فوز 2 - 1، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع فياريال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف خلف ديبورتيفو ألافيس صاحب المركز السابع، وبفارق نقطتين خلف إشبيلية صاحب المركز السادس.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فالنسيا عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) بفارق نقطة عن مالاغا صاحب المركز العشرين والأخير.

وتقدم فالنسيا في الدقيقة 38 عن طريق بيبلو من ضربة جزاء، ثم أدرك فياريال التعادل عن طريق أليكس فريمان في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجل فياريال الهدف الثاني عن طريق الجورجي جيورجيس ميكاوتادزي.

وشهدت المباراة طرد كل من باب غاي لاعب فياريال في الدقيقة 79، وبعده بعشر دقائق تعرض هارفي إليوت لاعب فالنسيا لنفس المصير.

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«البوندسليغا»: دورتموند يفوز ويتصدر قبل «الكلاسيكر»

لاعبو بورسيا دورتموند يحيون جماهيرهم بعد الفوز على فرانكفورت (د.ب.أ)
لاعبو بورسيا دورتموند يحيون جماهيرهم بعد الفوز على فرانكفورت (د.ب.أ)
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«البوندسليغا»: دورتموند يفوز ويتصدر قبل «الكلاسيكر»

لاعبو بورسيا دورتموند يحيون جماهيرهم بعد الفوز على فرانكفورت (د.ب.أ)
لاعبو بورسيا دورتموند يحيون جماهيرهم بعد الفوز على فرانكفورت (د.ب.أ)

عاد بوروسيا دورتموند إلى سكة الانتصارات والصدارة وتقدم بفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب قبل «الكلاسيكر» المنتظر بينهما، بفوزه على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 1-0، السبت، في المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين دورتموند بالفوز الخامس هذا الموسم للبديل ماكسيميليان باير الذي سجل هدف الوحيد في الدقيقة 80.

ويأتي هذا الفوز قبل أسبوع من توجه دورتموند إلى ميونيخ حيث سيواجه بايرن في «الكلاسيكر»، علماً أن الأخير بإمكانه الارتقاء مجدداً إلى المركز الأول في حال فوزه على مضيّفه فرايبورغ في قمة مباريات هذه المرحلة، الأحد.

ويغيب مدرب العملاق البافاري البلجيكي فنسن كومباني عن مقاعد البدلاء من جراء تعرضه لوعكة صحية خلال حصة تدريبية نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وعلى ملعب «سيغنال إيدونا بارك»، حسم دورتموند اللقاء في وقت متأخر بفضل البديلين جوب بيلينغهام، شقيق جود لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، وباير، واضعاً حداً لمباراتين من دون فوز سقط خلالهما في فخ التعادل أمام فيردر بريمن 2-2 ويونيون برلين سلباً، فرفع رصيده إلى 17 نقطة مقابل 14 للنادي البافاري.

ووجد بيلينغهام زميله باير على الجهة اليسرى فخدع الدولي حارس فرانكفورت نواه أتبولو قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

قبل هدف السبق، هيمن بوروسيا على اللقاء وأصاب القائم مرتين عبر السويدي دانييل سفينسون (31)، والغيني سيرهو غيراسي برأسية بعد ركنية من الهولندي جوي فيرمان (53).

وتتابع المرحلة الأحد فيلعب هوفنهايم مع باير ليفركوزن.

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