أرتيتا سعيد بأول أهداف آرسنال من ركلة ركنية هذا الموسم

قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال إنه سعيد بتسجيل أول أهداف الفريق من ركلة ركنية هذا الموسم، وذلك بعد الفوز 2 - 0 على إيفرتون، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

صرح أرتيتا عبر قناة «سكاي سبورتس» عقب اللقاء: «أنا سعيد للغاية بهذا الفوز، لقد أجرينا 5 تعديلات على التشكيل الأساسي؛ لأننا لعبنا 3 مباريات في أقل من 6 أيام، وهذا أمر صعب للغاية».

أضاف: «أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة، وضغطنا على المنافس في وقت مبكر».

وتابع: «عانينا من صعوبة في اللمسة الأخيرة، لكننا سجلنا من كرة ثابتة، وهو أول هدف لنا من ركلة ركنية هذا الموسم، ومنحنا ثقة وهدوءاً للسيطرة على المباراة، ورغم ذلك بقي اللقاء مفتوحاً أمام كل الاحتمالات حتى سجلنا الهدف الثاني».

وانتقل المدرب الإسباني للإشادة بالمدافع البرازيلي، غابرييل ماغالايش، صاحب الهدف الثاني، قائلاً: «إنه من أفضل المدافعين في العالم، وله تأثير كبير داخل منطقة الجزاء في الحالتين الدفاعية والهجومية، وبصمته للفريق فريدة من نوعها، وسعداء بوجوده معنا».

وبرر أرتيتا اختياراته للتشكيل الأساسي أمام إيفرتون، قائلاً: «مباراة بايرن ميونيخ من أصعب المباريات التي لعبناها في آخر 4 سنوات بسبب الجهد البدني المبذول؛ لذا احتجنا إلى ضخ دماء جديدة في الفريق مع انطلاق مباراة إيفرتون في الثالثة عصراً».

واختتم مدرب آرسنال: «لاعبونا بحالة جيدة، وبعضهم يحتاج لدقائق لعب، وقدموا جميعاً أداءً مميزاً».