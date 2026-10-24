إيراولا: على نغوموها «تجاهل الضجة الإعلامية»

حث أندوني إيراولا، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اللاعب الشاب ريو نغوموها على تجاهل الاهتمام المتزايد الذي يحظى به، والتركيز على أدائه داخل الملعب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن نغوموها (18 عاماً) حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما صنع هدفين خلال الفوز على فياريال في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، وذلك بعد أيام قليلة من مشاركته بديلاً، وإسهامه في تغيير مجريات المباراة أمام برينتفورد.

وسلطت الأضواء على نغوموها منذ انتقاله من أكاديمية تشيلسي عام 2024، وبينما شهدت مسيرته تطوراً متواصلاً منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول في كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، فقد ارتفعت مكانته إلى مستوى جديد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ويدرك إيراولا أن تقلبات كرة القدم قد تضع اللاعب الشاب أمام بعض العقبات في مسيرته، ولذلك يحاول مساعدته على الحفاظ على تواضعه، وعدم الانجراف وراء الاهتمام المتزايد به.

وقال إيراولا: «أعتقد أن على كل لاعب التركيز على أدائه، ومواصلة تقديم مستويات جيدة، والعمل على تطوير الجوانب التي يستطيع تحسينها».

وأضاف: «أعتقد أن الضجيج الإعلامي والانتقادات أو الإشادات الخارجية تؤثر بالطبع في اللاعبين، لكن علينا ألا نسمح أن تؤثر هذه الأشياء علينا».

وتابع: «عليك مواصلة أداء عملك بأفضل صورة ممكنة، ومحاولة تطوير الجوانب التي يمكنك تحسينها، وألا تتأثر كثيراً بما تسمعه».

وأوضح: «عندما تقدم أداء جيداً، فسيشيد بك الناس، وعندما تقدم أداء سيئاً، فستتعرض للانتقادات، لكن لا تدع هذه الأمور تؤثر كثيراً في مستواك، لأن الأداء يظل في النهاية العامل الأهم».

وساعد تألق نغوموها وتزايد أهميته للفريق هذا الموسم وجود زميليه تري نيوني، ولويس كوماس، اللذين تخرجا أيضاً في أكاديمية النادي، وحصلا بدورهما على فرص وافرة للمشاركة، في ظل سعي المدير الفني إلى إدارة دقائق لعب عدد من اللاعبين الأكثر خبرة.

وقال إيراولا، قبل مواجهة برايتون الذي يقدم موسماً قوياً: «أعتقد أن اللاعبين الشباب يدعمون بعضهم بعضاً. يمكنك ملاحظة ذلك مباشرة، حتى خلال فترة الإعداد للموسم، حيث كان اللاعبون الذين شاركوا في المباريات ينظرون إلى بعضهم بعضاً، ويشيدون بأداء زملائهم».

وأضاف: «عندما يرون أحدهم يشارك أساسياً في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد لا يكون الدور قد جاء عليهم بعد، لكنهم يشعرون بأنهم باتوا قريبين من الحصول على الفرصة نفسها».