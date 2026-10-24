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الرياضة رياضة عالمية

إيراولا: على نغوموها «تجاهل الضجة الإعلامية»

نجم ليفربول الشاب ريو نغوموها (إ.ب.أ)
نجم ليفربول الشاب ريو نغوموها (إ.ب.أ)
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إيراولا: على نغوموها «تجاهل الضجة الإعلامية»

نجم ليفربول الشاب ريو نغوموها (إ.ب.أ)
نجم ليفربول الشاب ريو نغوموها (إ.ب.أ)

حث أندوني إيراولا، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اللاعب الشاب ريو نغوموها على تجاهل الاهتمام المتزايد الذي يحظى به، والتركيز على أدائه داخل الملعب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن نغوموها (18 عاماً) حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما صنع هدفين خلال الفوز على فياريال في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، وذلك بعد أيام قليلة من مشاركته بديلاً، وإسهامه في تغيير مجريات المباراة أمام برينتفورد.

وسلطت الأضواء على نغوموها منذ انتقاله من أكاديمية تشيلسي عام 2024، وبينما شهدت مسيرته تطوراً متواصلاً منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول في كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، فقد ارتفعت مكانته إلى مستوى جديد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ويدرك إيراولا أن تقلبات كرة القدم قد تضع اللاعب الشاب أمام بعض العقبات في مسيرته، ولذلك يحاول مساعدته على الحفاظ على تواضعه، وعدم الانجراف وراء الاهتمام المتزايد به.

وقال إيراولا: «أعتقد أن على كل لاعب التركيز على أدائه، ومواصلة تقديم مستويات جيدة، والعمل على تطوير الجوانب التي يستطيع تحسينها».

وأضاف: «أعتقد أن الضجيج الإعلامي والانتقادات أو الإشادات الخارجية تؤثر بالطبع في اللاعبين، لكن علينا ألا نسمح أن تؤثر هذه الأشياء علينا».

وتابع: «عليك مواصلة أداء عملك بأفضل صورة ممكنة، ومحاولة تطوير الجوانب التي يمكنك تحسينها، وألا تتأثر كثيراً بما تسمعه».

وأوضح: «عندما تقدم أداء جيداً، فسيشيد بك الناس، وعندما تقدم أداء سيئاً، فستتعرض للانتقادات، لكن لا تدع هذه الأمور تؤثر كثيراً في مستواك، لأن الأداء يظل في النهاية العامل الأهم».

وساعد تألق نغوموها وتزايد أهميته للفريق هذا الموسم وجود زميليه تري نيوني، ولويس كوماس، اللذين تخرجا أيضاً في أكاديمية النادي، وحصلا بدورهما على فرص وافرة للمشاركة، في ظل سعي المدير الفني إلى إدارة دقائق لعب عدد من اللاعبين الأكثر خبرة.

وقال إيراولا، قبل مواجهة برايتون الذي يقدم موسماً قوياً: «أعتقد أن اللاعبين الشباب يدعمون بعضهم بعضاً. يمكنك ملاحظة ذلك مباشرة، حتى خلال فترة الإعداد للموسم، حيث كان اللاعبون الذين شاركوا في المباريات ينظرون إلى بعضهم بعضاً، ويشيدون بأداء زملائهم».

وأضاف: «عندما يرون أحدهم يشارك أساسياً في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد لا يكون الدور قد جاء عليهم بعد، لكنهم يشعرون بأنهم باتوا قريبين من الحصول على الفرصة نفسها».

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TT
TT

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فرحة لاعبي إلتشي بالتسجيل في مرمى رايو فاييكانو تكررت 3 مرات (إ.ب.أ)
فرحة لاعبي إلتشي بالتسجيل في مرمى رايو فاييكانو تكررت 3 مرات (إ.ب.أ)

فاز إلتشي على مضيّفه رايو فاييكانو 3 - 0، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع إلتشي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد رايو فاييكانو عند 9 نقاط في المركز السادس عشر.

وتقدم إلتشي في الدقيقة 24 عن طريق فيدريكو ريدوندو من ضربة جزاء، ثم أضاف فير نينو الهدف الثاني لفريقه بنفس الطريقة في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 68، سجل جيرمان فاليرا الهدف الثالث لفريق إلتشي.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

«البريميرليغ»: ثنائية جاكسون تقود أستون فيلا لايقاف انتصارات سيتي

السنغالي نيكولاس جاكسون يحتفل بهدفيه في سيتي (رويترز)
السنغالي نيكولاس جاكسون يحتفل بهدفيه في سيتي (رويترز)
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TT

«البريميرليغ»: ثنائية جاكسون تقود أستون فيلا لايقاف انتصارات سيتي

السنغالي نيكولاس جاكسون يحتفل بهدفيه في سيتي (رويترز)
السنغالي نيكولاس جاكسون يحتفل بهدفيه في سيتي (رويترز)

أنهى أستون فيلا سلسلة انتصارات مانشستر سيتي المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-1 على أرضه في المباراة التي جمعت بين الفريقين، السبت، حيث سجل نيكولاس جاكسون هدفاً في كل شوط ليُلحق هزيمة قاسية بلاعبي المدرب إنزو ماريسكا وسط اضطرابات تحيط النادي خارج الملعب بسبب القضية المالية المنظورة حالياً.

ويظل مانشستر سيتي في صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة، لكن هذه الانتكاسة تفتح الباب أمام آرسنال لمعادلة رصيده في وقت لاحق من السبت، عندما يستضيف إيفرتون، مع فرصة لتقليص فارق النقاط الثلاث.

وصعد فريق أوناي إيمري إلى المركز السادس برصيد 11 نقطة، محققاً أول فوز له في الدوري هذا الموسم على ملعب فيلا بارك، كما حقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري على مانشستر سيتي، الذي يلعب تحت ظل حكم بالإدانة لارتكابه 114 مخالفة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز المالية. ونفى مانشستر سيتي دائما ارتكاب أي مخالفات.

واستغل جاكسون خطأين فادحين من مانشستر سيتي، وافتتح التسجيل في الدقيقة السادسة عندما سمحت لمسة قوية من المدافع مارك جاي لقائد أستون فيلا جون مكغين بالانقضاض، وتمرير الكرة إلى المهاجم الذي سددها في الزاوية السفلية.

وأدرك إرلينغ هالاند التعادل بعد الاستراحة بوقت قصير، عندما لعب برأسه كرة عرضية من إيليمان ندياي إثر ركلة حرة. لكن جاكسون سجل هدف الفوز في الدقيقة 60، عندما انطلق إبراهيم مباي من الجانب الأيمن قبل أن يمرر الكرة إلى زميله السنغالي، الذي سددها لتمر الكرة من أسفل الحارس جيانلويجي دوناروما.

وساعدت سلسلة من التصديات الرائعة من حارس مرمى أستون فيلا، الياباني زيون سوزوكي، في حسم فوز الفريق المضيف.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إنجلترا
الرياضة رياضة عالمية

إيراولا: على نغوموها «تجاهل الضجة الإعلامية»

نجم ليفربول الشاب ريو نغوموها (إ.ب.أ)
نجم ليفربول الشاب ريو نغوموها (إ.ب.أ)
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إيراولا: على نغوموها «تجاهل الضجة الإعلامية»

نجم ليفربول الشاب ريو نغوموها (إ.ب.أ)
نجم ليفربول الشاب ريو نغوموها (إ.ب.أ)

حث أندوني إيراولا، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اللاعب الشاب ريو نغوموها على تجاهل الاهتمام المتزايد الذي يحظى به، والتركيز على أدائه داخل الملعب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن نغوموها (18 عاماً) حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما صنع هدفين خلال الفوز على فياريال في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، وذلك بعد أيام قليلة من مشاركته بديلاً، وإسهامه في تغيير مجريات المباراة أمام برينتفورد.

وسلطت الأضواء على نغوموها منذ انتقاله من أكاديمية تشيلسي عام 2024، وبينما شهدت مسيرته تطوراً متواصلاً منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول في كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، فقد ارتفعت مكانته إلى مستوى جديد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ويدرك إيراولا أن تقلبات كرة القدم قد تضع اللاعب الشاب أمام بعض العقبات في مسيرته، ولذلك يحاول مساعدته على الحفاظ على تواضعه، وعدم الانجراف وراء الاهتمام المتزايد به.

وقال إيراولا: «أعتقد أن على كل لاعب التركيز على أدائه، ومواصلة تقديم مستويات جيدة، والعمل على تطوير الجوانب التي يستطيع تحسينها».

وأضاف: «أعتقد أن الضجيج الإعلامي والانتقادات أو الإشادات الخارجية تؤثر بالطبع في اللاعبين، لكن علينا ألا نسمح أن تؤثر هذه الأشياء علينا».

وتابع: «عليك مواصلة أداء عملك بأفضل صورة ممكنة، ومحاولة تطوير الجوانب التي يمكنك تحسينها، وألا تتأثر كثيراً بما تسمعه».

وأوضح: «عندما تقدم أداء جيداً، فسيشيد بك الناس، وعندما تقدم أداء سيئاً، فستتعرض للانتقادات، لكن لا تدع هذه الأمور تؤثر كثيراً في مستواك، لأن الأداء يظل في النهاية العامل الأهم».

وساعد تألق نغوموها وتزايد أهميته للفريق هذا الموسم وجود زميليه تري نيوني، ولويس كوماس، اللذين تخرجا أيضاً في أكاديمية النادي، وحصلا بدورهما على فرص وافرة للمشاركة، في ظل سعي المدير الفني إلى إدارة دقائق لعب عدد من اللاعبين الأكثر خبرة.

وقال إيراولا، قبل مواجهة برايتون الذي يقدم موسماً قوياً: «أعتقد أن اللاعبين الشباب يدعمون بعضهم بعضاً. يمكنك ملاحظة ذلك مباشرة، حتى خلال فترة الإعداد للموسم، حيث كان اللاعبون الذين شاركوا في المباريات ينظرون إلى بعضهم بعضاً، ويشيدون بأداء زملائهم».

وأضاف: «عندما يرون أحدهم يشارك أساسياً في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد لا يكون الدور قد جاء عليهم بعد، لكنهم يشعرون بأنهم باتوا قريبين من الحصول على الفرصة نفسها».

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