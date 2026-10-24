عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:56 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

إنفانتينو ضاحكاً: «الغالبية الساحقة» من كرة القدم العالمية تدعمني!

رئيس «فيفا» يضحك على سؤال استقالته... ويؤكد دعم آسيا وأفريقيا لولايته الرابعة رغم استمرار الضغوط الأوروبية

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» (رويترز)
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» (رويترز)
TT
TT

إنفانتينو ضاحكاً: «الغالبية الساحقة» من كرة القدم العالمية تدعمني!

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» (رويترز)
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» (رويترز)

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أنه يحظى بدعم «الغالبية الساحقة» من الاتحادات الكروية حول العالم، مستبعداً الضغوط المطالبة برحيله على خلفية الجدل الذي أثارته خطته لبيع جزء من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. فيما قابل سؤالاً بشأن تفكيره في الاستقالة بالضحك.

وفي مقابلة نادرة مع «بي بي سي سبورت»، أجرتها مراسلتها الرياضية، لورا سكوت، في العاصمة الأذرية باكو، تحدّث إنفانتينو بنبرة واثقة عن مستقبله في رئاسة الاتحاد الدولي، بعد شهرين من تصاعد المعارضة ضده بسبب مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، الذي أثار خلافات حادة بينه وبين عدد من الاتحادات القارية.

وقال إنفانتينو: «لا يوجد أي خطأ في الاختلاف. نرى ذلك يومياً في كثير من دول العالم. من الطبيعي أن نختلف، وأن تكون لدينا وجهات نظر متعددة، غير أننا بحاجة بعد ذلك إلى القدرة على المضي قدماً».

وكان رؤساء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، والاتحاد الآسيوي، واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، قد وقعوا قبل شهرين خطاباً مشتركاً؛ اتهموا فيه إنفانتينو بالإخلال بالثقة «من خلال الخداع»، على خلفية المشروع الذي كان يستهدف بيع جزء من الحقوق التجارية للاتحاد الدولي إلى شركة استثمارية خاصة، قبل إلغائه بعد أيام قليلة من الكشف عنه.

وتواصلت الضغوط الأوروبية الأسبوع الماضي، بعدما طالب «يويفا» الاتحاد الدولي بتسليم جميع الوثائق الأساسية المتعلقة بالمشروع قبل الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسط تأكيد أمينه العام ثيودور ثيودوريديس أن «فيفا» لم يقدم إجابات عن عدد من الأسئلة الجوهرية.

وفي المقابل، كثّف إنفانتينو تحركاته الدولية خلال الفترة الماضية، متنقلاً بين المغرب وجمهورية الدومينيكان والرأس الأخضر واليابان، في سلسلة زيارات عزّز خلالها الدعم لترشحه لولاية رابعة في الانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل.

كما طرح زيادة التمويل المخصص لتطوير كرة القدم حول العالم بقيمة 3.4 مليار دولار، في خطوة تتزامن مع مساعيه لتعزيز علاقاته بالاتحادات الوطنية.

واستند رئيس «فيفا» إلى التحول الأخير في موقف الاتحاد الآسيوي، بعدما أعلن رئيسه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة تراجعه الكبير، ودعمه الكامل لإنفانتينو خلال اجتماعات طوكيو، رغم مشاركته سابقاً في الخطاب الذي انتقد قيادته.

وقال إنفانتينو: «لقد عدّتُ للتو من طوكيو؛ حيث أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دعمه الكامل لي. وكنت في الرأس الأخضر؛ حيث أعلنت جميع الدول الأفريقية دعمها لي. وأنا أتحدّث مع الاتحادات الوطنية في مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «إذا كنا جادين بشأن الديمقراطية والعملية الديمقراطية، وإذا كنا نؤمن بأن الجميع يمتلكون الصوت نفسه والحق نفسه في التعبير، وأن كرة القدم ملك للجميع، فعلينا أيضاً احترام آراء الغالبية الساحقة».

وكان إنفانتينو قد قدّم اعتذاراً خلال اجتماع مجلس «فيفا» الأسبوع الماضي بشأن طريقة التواصل والتشاور المرتبطة بمشروع بيع الحقوق التجارية، فيما واجه انتقادات مباشرة من أعضاء في المجلس، أكدوا أنه لا يصلح للاستمرار في رئاسة الاتحاد الدولي ما لم يُقدم الوثائق المطلوبة، بما فيها المبررات التي استند إليها المشروع.

وعندما سُئل عن موعد تسليم تلك الوثائق، لم يُقدم موعداً محدداً، موضحاً أن الأمر يخضع لإجراءات قانونية.

وقال: «سنجيب بالطبع عن جميع الأسئلة المطروحة، بالقدر الذي تسمح به الإجراءات القانونية، وبقدر ما نستطيع».

واعترف إنفانتينو بأن إدارته لم تكن موفقة في جميع قراراتها، قائلاً إن الاتحاد الدولي يبذل أقصى ما يستطيع، مع إقراره بأن بعض الأمور «ربما لم تكن جيدة بالقدر المطلوب».

كما شدد على ضرورة تكثيف الحوار مع الاتحاد الأوروبي لمعالجة الخلافات القائمة، مؤكداً أن اختلاف وجهات النظر ينبغي ألا يمنع استمرار العمل المشترك.

وعندما سألته «بي بي سي» عمّا إذا كان مؤهلاً للاستمرار رئيساً لـ«فيفا»، وما إذا كان قد فكّر في التنحي عن منصبه، ضحك قبل أن يجيب: «كما تعلمون، لقد انتُخبت من جانب 211 اتحاداً وطنياً من مختلف أنحاء العالم».

وتابع: «في منظمة مثل (فيفا)، يمكن أن توجد وجهات نظر مختلفة، وليس من السهل دائماً جمعها كلها تحت سقف واحد، غير أننا بحاجة إلى احترامها، وأنا أحترم جميع الآراء. وفي النهاية، سيكون القرار للاتحادات الوطنية لتحديد مَن تريد رئيساً لها، وكيف تريد إدارة الاتحاد الدولي».

ويُغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 18 نوفمبر المقبل، دون أن يكون أي منافس لإنفانتينو قد تقدّم رسمياً حتى الآن، ما يترك احتمال خوضه الانتخابات دون منافس قائماً.

وتزامنت تصريحات إنفانتينو مع زيارته العاصمة الأذرية باكو لحضور النسخة الأولى من كأس العالم تحت 15 عاماً، ومهرجانها المصاحب، بمشاركة منتخبات تُمثل 189 اتحاداً وطنياً، بينها إنجلترا وإسبانيا وفرنسا والأرجنتين والبرازيل.

وشهدت البطولة مشاركة منتخب روسي للمرة الأولى في مسابقة تحت إشراف «فيفا» منذ قرار الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي تعليق مشاركة المنتخبات الروسية في المنافسات الدولية في فبراير (شباط) 2022، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتُقام النسخة الحالية للمنتخبات الذكورية فقط، على أن تخصص نسخة العام المقبل للمنتخبات النسائية، قبل تطبيق خطة لإقامة منافسات الجنسين سنوياً، بدءاً من عام 2028.

وتُخاض المباريات بنظام 8 لاعبين لكل فريق، على ملاعب أصغر حجماً، وبشوطين مدة كل منهما 20 دقيقة.

وعن البطولة، قال إنفانتينو: «من الجميل أن نجمع العالم في مثل هذه السن المبكرة. وعندما يشارك بعض هؤلاء الفتيان في كأس العالم بعد 10 أو 20 عاماً، سيتذكرون جميعاً أن مشاركتهم الأولى في كأس عالم كانت هنا».

وتأتي هذه التصريحات في مرحلة تشهد إعادة رسم مواقف الاتحادات القارية من قيادة «فيفا»، بعدما انتقل الاتحاد الآسيوي من معارضة إنفانتينو إلى دعمه، في حين يتمسك الاتحاد الأوروبي بمطالبه المتعلقة بالشفافية والكشف عن وثائق المشروع الاستثماري المثير للجدل.

مواضيع
الرياضة كرة القدم فيفا أذربيجان

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ضربة جديدة لبرشلونة... جولز كوندي خارج الكلاسيكو

رياضة عالمية مدافع برشلونة الفرنسي جولز كوندي (أ.ف.ب)

ضربة جديدة لبرشلونة... جولز كوندي خارج الكلاسيكو

سيغيب المدافع الفرنسي جولز كوندي، المصاب في كاحله الأيسر عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وفق ما أكد مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك، السبت.

«الشرق الأوسط» (برشلونة)
رياضة عالمية إيلينا ريباكينا إلى نهائي نينغبو على حساب الروسية ديانا شنايدر (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«دورة نينغبو»: حاملة اللقب ريباكينا تضرب موعداً في النهائي مع فرنانديز

تغلبت إيلينا ريباكينا، حاملة لقب بطولة نينغبو المفتوحة للتنس، على الروسية ديانا شنايدر المصنفة السادسة بنتيجة 6-3 و7-5 في مباراة قبل النهائي السبت.

«الشرق الأوسط» (نينغبو (الصين))
رياضة عالمية انتقادات لجناح بايرن الشاب لينارت كارل (رويترز)
رياضة عالمية

هونيس محذراً كارل: لست نجماً بعد!

انتقد أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، سلوك الجناح الشاب لينارت كارل، معلناً عزمه إجراء محادثة جادة معه.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
رياضة عالمية دارين بيزلي أثناء مواجهة مصر بالمونديال والتي خسرها 1-3 (رويترز)
رياضة عالمية

إقالة مدرب نيوزيلندا بيزلي

أعلن الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم، السبت عدم تجديد عقد مدرب المنتخب الأول دارين بيزلي، بعدما قاد الفريق إلى تعادل وخسارتين في نهائيات كأس العالم الصيف الماضي.

«الشرق الأوسط» (ولينغتون (نيوزيلندا))
أوروبا صورة الشاب الراحل بينغو بوسيو وانغي (أكاديمية «أتش»)
أوروبا

من هو بينغو وانغي؟ رياضي فرنسي ضحية الهجوم الإرهابي العنصري في فرنسا

مقتل رياضي فرنسي واعد من أصول كونغولية في اعتداء إرهابي عنصري بضواحي باريس يثير صدمة واسعة، ويسلط الضوء مجدداً على ملف الإرهاب في عهد ماكرون.

كوثر وكيل (لندن)
الرياضة رياضة عالمية

ضربة جديدة لبرشلونة... جولز كوندي خارج الكلاسيكو

مدافع برشلونة الفرنسي جولز كوندي (أ.ف.ب)
مدافع برشلونة الفرنسي جولز كوندي (أ.ف.ب)
TT
TT

ضربة جديدة لبرشلونة... جولز كوندي خارج الكلاسيكو

مدافع برشلونة الفرنسي جولز كوندي (أ.ف.ب)
مدافع برشلونة الفرنسي جولز كوندي (أ.ف.ب)

سيغيب المدافع الفرنسي جولز كوندي، المصاب في كاحله الأيسر عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وفق ما أكد مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك، السبت، عشية اللقاء المرتقب في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال فليك في مؤتمر صحافي: «جولز لن يكون متاحاً، الأحد، لا نريد المجازفة به».

ولم يتعاف المدافع الدولي الفرنسي، الذي تعرض لالتواء في الكاحل الأيسر، الأسبوع الماضي، أمام ريال بيتيس (5-2)، بما يكفي من إصابته، ليأمل في الحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق الكاتالوني.

وإلى جانب كوندي، سيفتقد برشلونة، بطل إسبانيا في الموسمين الأخيرين والمتصدر الذي لم يهزم في الدوري، عدة لاعبين رئيسيين، الأحد، في الكلاسيكو أمام ريال بسبب إصابات مختلفة: إريك غارسيا (الفخذ) وداني أولمو (العضلة الضامة اليسرى) والدنماركي أندرياس كريستنسن (تمزق في العضلة المستقيمة الأمامية للفخذ اليسرى).

وسئل المدرب الألماني عن الهزيمة الأولى هذا الموسم التي تلقاها، الثلاثاء، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي (2-4) في دوري أبطال أوروبا، فأكد أنه حلل المباراة، واستخلص النتائج على المستوى الدفاعي.

وقال: «قمنا بأشياء جيدة كثيرة، لكننا رأينا أيضاً مواقف علينا أن نتحسن فيها. علينا أن نتطور كفريق. غداً نواجه أحد أفضل فرق العالم، وستكون فرصة جديدة لفعل ذلك».

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني برشلونة ريال مدريد إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

«دورة نينغبو»: حاملة اللقب ريباكينا تضرب موعداً في النهائي مع فرنانديز

إيلينا ريباكينا إلى نهائي نينغبو على حساب الروسية ديانا شنايدر (أ.ف.ب)
إيلينا ريباكينا إلى نهائي نينغبو على حساب الروسية ديانا شنايدر (أ.ف.ب)
TT
TT

«دورة نينغبو»: حاملة اللقب ريباكينا تضرب موعداً في النهائي مع فرنانديز

إيلينا ريباكينا إلى نهائي نينغبو على حساب الروسية ديانا شنايدر (أ.ف.ب)
إيلينا ريباكينا إلى نهائي نينغبو على حساب الروسية ديانا شنايدر (أ.ف.ب)

تغلبت إيلينا ريباكينا، حاملة لقب بطولة نينغبو المفتوحة للتنس، على الروسية ديانا شنايدر المصنفة السادسة بنتيجة 6-3 و7-5 في مباراة قبل النهائي السبت، لتصل إلى مباراة نهائية أخرى وتوجه تحذيراً إلى منافساتها قبل انطلاق البطولة الختامية للموسم الشهر المقبل.

وستلعب المصنفة الأولى عالميا ضد ليلى فرنانديز في النهائي، الأحد، بعد فوز الكندية غير المصنفة 6-3 و7-5 على التشيكية ماري بوزكوفا في مباراة قبل النهائي الأخرى.

وأظهرت ريباكينا، الفائزة ببطولتي أستراليا وأميركا المفتوحتين هذا العام، التي وصلت البطولة بهدف الدفاع عن لقبها بعد هزيمة قاسية في بكين وإصابة في القدم أجبرتها على الانسحاب من ووهان، لمحات من أفضل مستوياتها على الرغم من بعض التذبذب أمام شنايدر المصنفة 13 عالمياً.

الروسية ديانا شنايدر لم تصمد أمام إيلينا ريباكينا في نصف نهائي نينغبو (رويترز)

وساعدت البداية الهجومية القوية مع الضربات الناجحة من العمق ريباكينا، الفائزة بثلاث بطولات كبرى، على السيطرة الكاملة على المجموعة الافتتاحية، التي حسمتها في المحاولة 11 لنقطة المجموعة بعد تراجع مفاجئ في مستواها.

واستمرت معاناة ريباكينا (27 عاماً) في دقة ضربات إرسالها الأولى في المجموعة التالية، لكنها فازت بالنقاط الحاسمة لتتقدم 4-3 بكسر إرسال منافستها، قبل أن تتعرض لكسر إرسال دون تحقيق أي نقطة في الشوط العاشر.

وردَّت ريباكينا بقوة لتتقدم مرة أخرى في الشوط التالي بفضل ضرباتها القوية، قبل أن تحسم الفوز بأداء أكثر ثقة في الإرسال لتحجز مكانها في النهائي.

Your Premium trial has ended

مواضيع
الرياضة تنس الصين
الرياضة رياضة عالمية

هونيس محذراً كارل: لست نجماً بعد!

انتقادات لجناح بايرن الشاب لينارت كارل (رويترز)
انتقادات لجناح بايرن الشاب لينارت كارل (رويترز)
TT
TT

هونيس محذراً كارل: لست نجماً بعد!

انتقادات لجناح بايرن الشاب لينارت كارل (رويترز)
انتقادات لجناح بايرن الشاب لينارت كارل (رويترز)

انتقد أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، سلوك الجناح الشاب لينارت كارل، معلناً عزمه إجراء محادثة جادة معه.

وقال هونيس لصحيفة «فيلت أم سونتاغ»: «قررت إجراء حديث جاد معه. لا يزال بعيداً عن أن يكون نجماً كبيراً، فاللاعبون الشباب بحاجة إلى التواضع».

واعتبر هونيس أن الإشادات المبالغ فيها التي حظي بها كارل خلال الموسم الماضي ربما جعلته يشعر بأهمية أكبر من حجمه.

وأضاف: «اللاعبون الشباب يحتاجون أيضاً إلى الضغوط. لا أعلم ما إذا كان من المفيد للينارت كارل أن يظل الجميع يربتون على كتفه ويشيدون به باستمرار».

وتابع: «المقارنات مع زميله مايكل أوليسيه لا تصب بالتأكيد في مصلحته، فهناك فارق شاسع بينهما».

وكان كارل (18 عاماً) ترك انطباعاً قوياً مع الفريق الأول لبايرن ميونيخ خلال الموسم الماضي، بعدما سجل تسعة أهداف وصنع ثمانية أخرى.

ومكنته هذه المستويات من الانضمام إلى المنتخب الألماني، لكنه غاب عن المشاركة في كأس العالم خلال الصيف بسبب إصابة في عضلات الفخذ.

ومنذ ذلك الحين، يواجه اللاعب صعوبة في استعادة أفضل مستوياته، إذ شارك في 267 دقيقة فقط خلال تسع مباريات في الموسم الحالي، سجل خلالها هدفاً واحداً وصنع آخر.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الألماني دوري أبطال أوروبا بايرن ألمانيا