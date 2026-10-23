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الرياضة رياضة عالمية

تورينو يهزم مونزا بثلاثية في الدوري الإيطالي

فرحة لاعبي تورينو بالهدف الثالث (إ.ب.أ)
فرحة لاعبي تورينو بالهدف الثالث (إ.ب.أ)
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TT

تورينو يهزم مونزا بثلاثية في الدوري الإيطالي

فرحة لاعبي تورينو بالهدف الثالث (إ.ب.أ)
فرحة لاعبي تورينو بالهدف الثالث (إ.ب.أ)

فاز تورينو على ضيفه مونزا 3/2، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ورفع تورينو رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف فروسينوني صاحب المركز السادس، في انتظار باقي نتائج الجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد مونزا عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.

وتقدم تورينو عن طريق كينان فيتز جيم في الدقيقة 39، قبل أن يدرك جوستافو فاريلا التعادل لمونزا في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 61 سجل رفيق بلغالي الهدف الثاني لفريق تورينو، ثم أضاف زميله نيكولا فلاسيتش الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وسجل مونزا هدف تقليص الفارق الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بهدف عكسي من ناثان باتيرسون لاعب تورينو بالخطأ في مرمى فريقه.

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الرياضة رياضة عالمية

الدوري الإنجليزي: إبسويتش تاون يتعادل مع نوتنغهام فورست

من مباراة إبسويتش تاون مع ضيفه نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي (د.ب.أ)
من مباراة إبسويتش تاون مع ضيفه نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي (د.ب.أ)
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الدوري الإنجليزي: إبسويتش تاون يتعادل مع نوتنغهام فورست

من مباراة إبسويتش تاون مع ضيفه نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي (د.ب.أ)
من مباراة إبسويتش تاون مع ضيفه نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي (د.ب.أ)

حسم التعادل الإيجابي 1 / 1 مباراة إبسويتش تاون مع ضيفه نوتنغهام فورست، في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز الويلزي نيكو ويليامز هدف التقدم لفورست في الدقيقة 13، ثم تعادل الباراجواياني خوليو إنسيزو لإبسويتش تاون في الدقيقة 41.

ورفع إبسويتش تاون رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع، وهو التعادل الأول له هذا الموسم، بعد 3 انتصارات و4 هزائم في الجولات السابقة.

أما نوتنغهام فورست، فلديه 6 نقاط في المركز السادس عشر.

ويلعب إيبسويتش تاون الجولة المقبلة أمام هال سيتي على ملعب الأخير، أما نوتنغهام فورست فيخوض مواجهة خارج ملعبه أيضا ضد برينتفورد.

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الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

تورينو يهزم مونزا بثلاثية في الدوري الإيطالي

فرحة لاعبي تورينو بالهدف الثالث (إ.ب.أ)
فرحة لاعبي تورينو بالهدف الثالث (إ.ب.أ)
TT
TT

تورينو يهزم مونزا بثلاثية في الدوري الإيطالي

فرحة لاعبي تورينو بالهدف الثالث (إ.ب.أ)
فرحة لاعبي تورينو بالهدف الثالث (إ.ب.أ)

فاز تورينو على ضيفه مونزا 3/2، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ورفع تورينو رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف فروسينوني صاحب المركز السادس، في انتظار باقي نتائج الجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد مونزا عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.

وتقدم تورينو عن طريق كينان فيتز جيم في الدقيقة 39، قبل أن يدرك جوستافو فاريلا التعادل لمونزا في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 61 سجل رفيق بلغالي الهدف الثاني لفريق تورينو، ثم أضاف زميله نيكولا فلاسيتش الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وسجل مونزا هدف تقليص الفارق الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بهدف عكسي من ناثان باتيرسون لاعب تورينو بالخطأ في مرمى فريقه.

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الدوري الإيطالي إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

حالة وفاة تغيب كيميتش عن البايرن أمام فرايبورغ

كيميتش (د.ب.أ)
كيميتش (د.ب.أ)
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حالة وفاة تغيب كيميتش عن البايرن أمام فرايبورغ

كيميتش (د.ب.أ)
كيميتش (د.ب.أ)

قالت قناة "سكاي تي في" إن جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن ميونخ، سيغيب عن مواجهة فريقه مع فرايبورغ ببطولة الدوري الألماني بسبب وجود حالة وفاة في عائلته.

وغاب كيميتش عن بايرن ميونخ منذ الثلاثاء الماضي ولم يتواجد في مباراة فريقه أمام أرسنال في اليوم التالي، وقال بايرن إن ذلك بسبب حالة وفاة داخل عائلته.

وقال النادي البافاري في بيان له الأربعاء الماضي: "بالنيابة عن العائلة نطلب احترام الخصوصية ونتمنى التوقف عن طرح الاسئلة والاستفسار عن الأمر، مع خالص تعازينا لجوشوا كيميتش وعائلته ومحبيه".

كما سيفتقد بايرن ميونخ أيضا لخدمات جناحه الكولومبي لويس دياز في مواجهة فرايبورغ الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني.

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