تورينو يهزم مونزا بثلاثية في الدوري الإيطالي

فاز تورينو على ضيفه مونزا 3/2، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ورفع تورينو رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف فروسينوني صاحب المركز السادس، في انتظار باقي نتائج الجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد مونزا عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.

وتقدم تورينو عن طريق كينان فيتز جيم في الدقيقة 39، قبل أن يدرك جوستافو فاريلا التعادل لمونزا في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 61 سجل رفيق بلغالي الهدف الثاني لفريق تورينو، ثم أضاف زميله نيكولا فلاسيتش الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وسجل مونزا هدف تقليص الفارق الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بهدف عكسي من ناثان باتيرسون لاعب تورينو بالخطأ في مرمى فريقه.