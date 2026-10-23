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الرياضة رياضة عالمية

وريثة العرش الإسباني تسلم ميسي أرفع جائزة رياضية في البلاد

ميسي لحظة تسلمه الجائزة (إ.ب.أ)
ميسي لحظة تسلمه الجائزة (إ.ب.أ)
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وريثة العرش الإسباني تسلم ميسي أرفع جائزة رياضية في البلاد

ميسي لحظة تسلمه الجائزة (إ.ب.أ)
ميسي لحظة تسلمه الجائزة (إ.ب.أ)

حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الجمعة، على جائزة أميرة أستورياس للرياضة، أرفع الجوائز الرياضية في إسبانيا، تقديراً لمسيرته الحافلة بالإنجازات ومبادراته الرامية إلى تمكين الأطفال المحرومين من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.

وكان المهاجم الأرجنتيني، البالغ 39 عاماً، قد اختير للفوز بالجائزة في يونيو (حزيران) الماضي، إذ أشادت لجنة التحكيم به بوصفه «أنجح لاعب كرة قدم على مر العصور»، مثنية على جهوده في المجال الاجتماعي.

واستقبل عشرات المشجعين الذين ارتدوا قمصان المنتخب الأرجنتيني ميسي بالهتافات وهم يرددون اسمه، لدى وصوله إلى حفل التكريم في مدينة أوفييدو، عاصمة إقليم أستورياس في شمال إسبانيا، على أنغام مزمار القِرَب والطبول.

وتسلّم ميسي شهادة رسمية من الأميرة ليونور، وريثة العرش الإسباني التي تحمل الجوائز اسمها والتي أشادت بمسيرته «الفريدة».

وقالت ليونور: «لقد حوّل الاستثنائي إلى أمر اعتيادي، من خلال قراءة مجريات اللعب واتخاذ القرار الأكثر فاعلية في أجزاء من الثانية، مع إعطاء الأولوية لروح العمل الجماعي على حساب الأنا».

ويُعد ميسي أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، إذ أحرز ثماني كرات ذهبية، وتُوّج بكأس العالم، إلى جانب عشرات الألقاب على مستوى الأندية.

وأمضى النجم الأرجنتيني 21 عاماً في صفوف برشلونة، حيث لعب ضمن فريق فرض هيمنته على الكرة الإسبانية والأوروبية تحت قيادة المدربين بيب غوارديولا ولويس إنريكي.

وبعد رحيله عن النادي الكاتالوني عام 2021، أمضى ميسي موسمين مع باريس سان جرمان الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميامي، حيث يلعب حالياً في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وكان ميسي، الهداف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني وصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة والمشاركات الدولية في تاريخه، قد أعلن وضع حد لمسيرته الدولية في وقت سابق من هذا العام، عقب خسارة نهائي كأس العالم أمام إسبانيا في نيوجيرسي.

وقال ميسي خلال فعالية مع أطفال في أوفييدو الخميس: «الأهم هو أن تعرف كيف تخسر وكيف تفوز»، معتبراً أن هذه العقلية «أساسية» في كرة القدم.

وتأسست جوائز أميرة أستورياس عام 1981، وتُعد من أبرز الجوائز في العالم الناطق بالإسبانية، وتبلغ قيمة كل جائزة مالية 50 ألف يورو (نحو 56 ألف دولار).

وتشمل الجوائز مجالات الفنون والعلوم والرياضة، وتُمنح سنوياً تكريماً للجهود الرامية إلى تعزيز التعايش الإنساني والتضامن والتعاون على المستوى العالمي.

وكان الكاتب البريطاني جوليان بارنز، ورائدة الفضاء الأميركية كريستينا كوك، ونجمة موسيقى البانك باتي سميث، من بين الفائزين الآخرين الذين تسلّموا جوائزهم، الجمعة.

ومن بين أبرز الفائزين السابقين بجائزة الرياضة نجما كرة المضرب، الأميركية سيرينا ويليامز ورافايل نادال، وبطل الماراثون وصاحب الأرقام القياسية الكيني إليود كيبتشوغي، ومتزلجة التزلج الألبي الأميركية ليندسي فون.

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ميسي كرة القدم إسبانيا

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الرياضة رياضة عالمية

نيمار يدعم بولسونارو في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

نيمار (أ.ف.ب)
نيمار (أ.ف.ب)
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نيمار يدعم بولسونارو في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

نيمار (أ.ف.ب)
نيمار (أ.ف.ب)

أعلن النجم البرازيلي نيمار، الجمعة، دعمه للسيناتور اليميني فلافيو بولسونارو، قبل يومين من الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها مع الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأحد.

وكان الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي قد أعلن سابقا دعمه لوالد فلافيو، الرئيس السابق جايير بولسونارو، المنتمي إلى اليمين المتطرف، مشيرا إلى أنه يتشارك معه "قيما مماثلة".

ولم يعلّق نيمار على الحملة الانتخابية هذا العام، لكنه ظهر الجمعة في مقطع فيديو نشره على "إنستغرام" إلى جانب النائب المؤيد لبولسونارو نيكولاس فيريرا.

وسأل فيريرا نيمار: "ما رقم قميصك عندما كنت تلعب مع برشلونة؟ كان الرقم 11. وكم يساوي 11 زائد 11؟"، قبل أن يوجّه الكاميرا نحو النجم البرازيلي الذي أشار بأصابعه إلى الرقم 22، وهو الرقم المخصص لفلافيو بولسونارو على ورقة الاقتراع.

وأضاف فيريرا، أحد أبرز وجوه اليمين البرازيلي في البرلمان، غامزا بعينه: "الأمر لا يتعلق بالسياسة، نحن نتحدث عن كرة القدم فقط".

وكان نيمار قد أنهى مسيرته الدولية في تموز/يوليو الماضي، عقب خسارة البرازيل أمام النرويج في كأس العالم، فيما يواصل اللعب مع نادي سانتوس البرازيلي.

وتُظهر استطلاعات الرأي تقاربا شديدا بين لولا وبولسونارو، إذ تشير إلى تعادلهما إحصائيا قبل تصويت الأحد.

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نيمار انتخابات البرازيل
الرياضة رياضة عالمية

ويلييت الأنغولي يفجر المفاجأة ويقصي صن داونز من «أبطال أفريقيا»

لاعبو صن داونز يواسون بعضهم بعد الخروج الأفريقي (الشرق الأوسط)
لاعبو صن داونز يواسون بعضهم بعد الخروج الأفريقي (الشرق الأوسط)
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ويلييت الأنغولي يفجر المفاجأة ويقصي صن داونز من «أبطال أفريقيا»

لاعبو صن داونز يواسون بعضهم بعد الخروج الأفريقي (الشرق الأوسط)
لاعبو صن داونز يواسون بعضهم بعد الخروج الأفريقي (الشرق الأوسط)

ودع فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، منافسات البطولة مبكرا، من دور الـ32 للمسابقة، بعد التعادل على أرضه مع ضيفه ويلييت الأنغولي 1 / 1 الجمعة في مباراة الإياب.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل صفر / صفر الأسبوع الماضي، ليستفيد الفريق الأنغولي من قاعدة احتساب الهدف خارج ملعبه بهدفين، في حالة التعادل الإيجابي، ليتأهل إلى دور الـمجموعات ويطيح بحامل اللقب.

وتعد هذه كبرى مفاجآت المرحلة الحالية من البطولة، علما بأن بيراميدز المصري فاز بلقب دوري الأبطال، مرتين في غضون 10 سنوات.

وفي جنوب أفريقيا أيضا، تأهل أورلاندو بايرتس إلى دور المجموعات، بالفوز 4 / صفر على ضيفه الناميبي أفريكان ستارز.

وكان بايرتس قد فاز ذهابا في دور الـ32 بنتيجة 1 / صفر ليتأهل بنتيجة إجمالية 5 / صفر، ويعوض خروج مواطنه.

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دوري أبطال أفريقيا أنغولا
الرياضة رياضة عالمية

وريثة العرش الإسباني تسلم ميسي أرفع جائزة رياضية في البلاد

ميسي لحظة تسلمه الجائزة (إ.ب.أ)
ميسي لحظة تسلمه الجائزة (إ.ب.أ)
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وريثة العرش الإسباني تسلم ميسي أرفع جائزة رياضية في البلاد

ميسي لحظة تسلمه الجائزة (إ.ب.أ)
ميسي لحظة تسلمه الجائزة (إ.ب.أ)

حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الجمعة، على جائزة أميرة أستورياس للرياضة، أرفع الجوائز الرياضية في إسبانيا، تقديراً لمسيرته الحافلة بالإنجازات ومبادراته الرامية إلى تمكين الأطفال المحرومين من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.

وكان المهاجم الأرجنتيني، البالغ 39 عاماً، قد اختير للفوز بالجائزة في يونيو (حزيران) الماضي، إذ أشادت لجنة التحكيم به بوصفه «أنجح لاعب كرة قدم على مر العصور»، مثنية على جهوده في المجال الاجتماعي.

واستقبل عشرات المشجعين الذين ارتدوا قمصان المنتخب الأرجنتيني ميسي بالهتافات وهم يرددون اسمه، لدى وصوله إلى حفل التكريم في مدينة أوفييدو، عاصمة إقليم أستورياس في شمال إسبانيا، على أنغام مزمار القِرَب والطبول.

وتسلّم ميسي شهادة رسمية من الأميرة ليونور، وريثة العرش الإسباني التي تحمل الجوائز اسمها والتي أشادت بمسيرته «الفريدة».

وقالت ليونور: «لقد حوّل الاستثنائي إلى أمر اعتيادي، من خلال قراءة مجريات اللعب واتخاذ القرار الأكثر فاعلية في أجزاء من الثانية، مع إعطاء الأولوية لروح العمل الجماعي على حساب الأنا».

ويُعد ميسي أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، إذ أحرز ثماني كرات ذهبية، وتُوّج بكأس العالم، إلى جانب عشرات الألقاب على مستوى الأندية.

وأمضى النجم الأرجنتيني 21 عاماً في صفوف برشلونة، حيث لعب ضمن فريق فرض هيمنته على الكرة الإسبانية والأوروبية تحت قيادة المدربين بيب غوارديولا ولويس إنريكي.

وبعد رحيله عن النادي الكاتالوني عام 2021، أمضى ميسي موسمين مع باريس سان جرمان الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميامي، حيث يلعب حالياً في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وكان ميسي، الهداف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني وصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة والمشاركات الدولية في تاريخه، قد أعلن وضع حد لمسيرته الدولية في وقت سابق من هذا العام، عقب خسارة نهائي كأس العالم أمام إسبانيا في نيوجيرسي.

وقال ميسي خلال فعالية مع أطفال في أوفييدو الخميس: «الأهم هو أن تعرف كيف تخسر وكيف تفوز»، معتبراً أن هذه العقلية «أساسية» في كرة القدم.

وتأسست جوائز أميرة أستورياس عام 1981، وتُعد من أبرز الجوائز في العالم الناطق بالإسبانية، وتبلغ قيمة كل جائزة مالية 50 ألف يورو (نحو 56 ألف دولار).

وتشمل الجوائز مجالات الفنون والعلوم والرياضة، وتُمنح سنوياً تكريماً للجهود الرامية إلى تعزيز التعايش الإنساني والتضامن والتعاون على المستوى العالمي.

وكان الكاتب البريطاني جوليان بارنز، ورائدة الفضاء الأميركية كريستينا كوك، ونجمة موسيقى البانك باتي سميث، من بين الفائزين الآخرين الذين تسلّموا جوائزهم، الجمعة.

ومن بين أبرز الفائزين السابقين بجائزة الرياضة نجما كرة المضرب، الأميركية سيرينا ويليامز ورافايل نادال، وبطل الماراثون وصاحب الأرقام القياسية الكيني إليود كيبتشوغي، ومتزلجة التزلج الألبي الأميركية ليندسي فون.

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ميسي كرة القدم إسبانيا