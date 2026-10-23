مطالبات لأندية «البريميرليغ» بدفع رسوم سنوية لتغطية نفقاتها

نشرت الهيئة التنظيمية المستقلة التي أنشأتها الحكومة البريطانية خلال العام الماضي لوضع معايير الحوكمة في كرة القدم الإنجليزية، مقترحاً، الجمعة، يوضح خطتها للتمويل الذاتي، بهدف تعزيز استدامة هذا القطاع.

وبمقتضى هذا المقترح ستكون أندية الدوري الإنجليزي مطالبة بدفع رسوم سنوية تصل إلى مليونَي جنيه إسترليني (2.65 مليون دولار) لتمويل الهيئة التي شُكّلت مؤخراً لإدارة اللعبة في إنجلترا.

وينص المقترح على أن تُسهم «أندية الدوري الممتاز الأعلى دخلاً» بمبلغ يصل إلى 1.8 مليون جنيه إسترليني (2.4 مليون دولار)، وهو ما يعادل -حسب الهيئة- أقل من 0.25 في المائة من إجمالي إيراداتها، في حين ستدفع غالبية أندية الدرجة الممتازة الأخرى 600 ألف جنيه إسترليني (795 ألف دولار) في الموسم الواحد. وأضافت الهيئة أن معظم أندية دوري البطولة (شامبيونشيب) ستدفع نحو 45 ألف جنيه إسترليني (60 ألف دولار) سنوياً.

وتهدف هذه الرسوم إلى تغطية إجمالي الميزانية المطلوبة للهيئة والبالغة 20.3 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار). وأكدت الهيئة أن هذا المبلغ «أقل بكثير من ميزانيات هيئات تنظيمية أخرى في المملكة المتحدة، كما أنه يقل عن المصروفات الإدارية المعلنة لهيئات كروية أخرى مثل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز».

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة التنظيمية المستقلة، ريتشارد مونكس: «نحن على ثقة بأن الأوساط الكروية سترى في هذا الإجراء استثماراً متواضعاً نسبياً، للمساعدة على تحقيق منظومة أكثر استدامة، مما يمنح الطمأنينة للمشجعين والأندية والمجتمعات التي تخدمها».

وسيكون لزاماً على جميع الأندية الخاضعة للتنظيم في الدرجات الخمس الأولى في إنجلترا دفع هذه الرسوم بدءاً من الموسم المقبل.